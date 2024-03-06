Elektrikli Dodge Charger Daytona tanıtıldı: "Hellcat kadar gürültülü"

Yeni Dodge Charger, özellikleriyle neler sunuyor❓
Aslında Dodge Charger'daki dönüşümün ayak seslerini 2022 yılında Charger Daytona SRT konseptiyle duymuştuk. Şimdi ise sekizinci nesil Charger, üretim versiyonuyla sahneye çıktı. Charger'ın içten yanmalı motorlu versiyonu "Sixpack" olarak adlandırılıyor. 3.0 litre twin turbo düz altı silindirli motor kullanan modelde 420 hp ve 550 hp olmak üzere iki farklı güç çıkışı sunulacak. Dört tekerlekten çekiş özelliği ise standart olacak.
Daytona Scat Pack
Dodge Charger Sixpack için detaylı performans verileri henüz paylaşılmadı. Onun yerine bol bol %100 elektrikli Charger'ın potansiyelinden bahsediliyor. Charger Daytona olarak adlandırılan model, R/T ve Scat Pack olmak üzere iki farklı versiyona sahip. Daha güçlü seçenek olan Scat Pack, silikon karbür inverter kullanan kalıcı mıknatıslı senkron motorlardan güç alıyor. Dört tekerlekten çekiş sağlayan bu iki motor toplamda 630 hp güç ve 850 Nm tork üretiyor.
Scat Pack versiyonları opsiyon olarak Track Pack ile tercih edilebiliyor. Otomobilin viraj performansını artırmayı hedefleyen bu pakette daha sert yaylar ve uyarlanabilir amortisörler görev yapıyor. Disk frenlerin de 410 mm çaplı Brembo frenlerle değiştirildiği pakette ayrıca önde 305 mm ve arkada 325 mm genişliğe sahip Goodyear Eagle F1 Supercar 3 lastikler 20 inç jantlar kullanılıyor.
Daytona R/T
%100 elektrikli Charger Daytona'nın giriş seviyesinde ise R/T versiyonu bulunuyor. Bu versiyon da çift motor düzeniyle dört tekerlekten çekiş sunuyor ancak maksimum güç 456 beygire (Powershot ile 496 hp) kadar düşüyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlayan R/T'de daha küçük (354mm) fren diskleri, konfora odaklanan daha yumuşak bir süspansiyon sistemi ve 18 inç jantlar görev yapıyor.
Elektrikli araçlar sessiz olduğu için genelde güvenlik açısından yapay ses kullanılır. Dodge ise bu işi muscle car tutkunları için biraz daha abartmış. Öyle ki şirket, R/T ve Scat Pack'e entegre ettikleri yapay ses sisteminin Hellcat kadar gürültülü olduğunun altını çiziyor.
İçten yanmalı motorlu ve elektrikli Dodge Charger modelleri iki ve dört kapılı formda satılacak. İki kapılı coupe formundaki elektrikli modeller 2024'ün sonuna doğru ABD'de yollara çıkacak. Dört kapılı modeller ise 2025 yılında devreye girecek.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.