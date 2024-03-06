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    Elektrikli Dodge Charger Daytona tanıtıldı: "Hellcat kadar gürültülü"

    Yeni nesil Dodge Charger, overboost özelliğiyle 15 saniyeliğine de olsa 670 beygire varan maksimum gücü, standart dört tekerlekten çekiş özelliği ve yapay motor sesiyle Hellcat'i aratmamaya kararlı.
    Yeni Dodge Charger Daytona EV tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Otomotiv sektöründeki elektrifikasyon süreci Amerika'nın ikonik "muscle car" dünyasını da etkisi altına almaya başladı. Bu dönüşüme ayak uyduran yeni Dodge Charger, uzun süredir güç aldığı Hemi V8'den vazgeçerek düz altı silindirli ve bataryalı elektrikli araç konfigürasyonlarıyla karşımıza çıktı.

    Yeni Dodge Charger, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Aslında Dodge Charger'daki dönüşümün ayak seslerini 2022 yılında Charger Daytona SRT konseptiyle duymuştuk. Şimdi ise sekizinci nesil Charger, üretim versiyonuyla sahneye çıktı. Charger'ın içten yanmalı motorlu versiyonu "Sixpack" olarak adlandırılıyor. 3.0 litre twin turbo düz altı silindirli motor kullanan modelde 420 hp ve 550 hp olmak üzere iki farklı güç çıkışı sunulacak. Dört tekerlekten çekiş özelliği ise standart olacak.

    Daytona Scat Pack

    Dodge Charger Sixpack için detaylı performans verileri henüz paylaşılmadı. Onun yerine bol bol %100 elektrikli Charger'ın potansiyelinden bahsediliyor. Charger Daytona olarak adlandırılan model, R/T ve Scat Pack olmak üzere iki farklı versiyona sahip. Daha güçlü seçenek olan Scat Pack, silikon karbür inverter kullanan kalıcı mıknatıslı senkron motorlardan güç alıyor. Dört tekerlekten çekiş sağlayan bu iki motor toplamda 630 hp güç ve 850 Nm tork üretiyor.

    Yeni Dodge Charger Daytona EV tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Charger Daytona Scat Pack, standart gücünü 15 saniyeliğine 670 hp'ye yükselten Powershot moduna sahip. V8 motorlu Charger Hellcat'in 707 beygirlik gücüne yaklaşan bu maksimum güç, elektrikli muscle car'ın 2648 kg'lık ağırlığına rağmen 0-100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Çeyrek mil koşusunu da 11,5 saniyede tamamlayan modelin son hızı 215 km/s ile sınırlandırılmış. Referans olması açısından üç motorlu Tesla Model S Plaid'in 0-100 km/s hızlanmasını 2,4 saniyede tamamladığını belirtelim.

    Scat Pack versiyonları opsiyon olarak Track Pack ile tercih edilebiliyor. Otomobilin viraj performansını artırmayı hedefleyen bu pakette daha sert yaylar ve uyarlanabilir amortisörler görev yapıyor. Disk frenlerin de 410 mm çaplı Brembo frenlerle değiştirildiği pakette ayrıca önde 305 mm ve arkada 325 mm genişliğe sahip Goodyear Eagle F1 Supercar 3 lastikler 20 inç jantlar kullanılıyor.

    Daytona R/T

    %100 elektrikli Charger Daytona'nın giriş seviyesinde ise R/T versiyonu bulunuyor. Bu versiyon da çift motor düzeniyle dört tekerlekten çekiş sunuyor ancak maksimum güç 456 beygire (Powershot ile 496 hp) kadar düşüyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlayan R/T'de daha küçük (354mm) fren diskleri, konfora odaklanan daha yumuşak bir süspansiyon sistemi ve 18 inç jantlar görev yapıyor.

    Yeni Dodge Charger Daytona EV tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Stellantis'in STLA Large platformunu kullanan yeni Dodge Charger, 400V elektrik mimarisi ve 100.5 kWsa (93,9 kWsa kullanılabilir) kapasiteye sahip batarya ile donatılmış. Bu batarya, R/T versiyona EPA ölçümlerine göre 510 km'ye kadar, Scat Pack'e ise 418 km'ye kadar sürüş menzili sağlıyor. 183 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip olan bataryanın %20-80 doluma ulaşması 27 dakika sürüyor.

    Elektrikli araçlar sessiz olduğu için genelde güvenlik açısından yapay ses kullanılır. Dodge ise bu işi muscle car tutkunları için biraz daha abartmış. Öyle ki şirket, R/T ve Scat Pack'e entegre ettikleri yapay ses sisteminin Hellcat kadar gürültülü olduğunun altını çiziyor.

    İçten yanmalı motorlu ve elektrikli Dodge Charger modelleri iki ve dört kapılı formda satılacak. İki kapılı coupe formundaki elektrikli modeller 2024'ün sonuna doğru ABD'de yollara çıkacak. Dört kapılı modeller ise 2025 yılında devreye girecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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