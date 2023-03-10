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    Anlık Bildirim

    Elektrikli Fiat 500e Türkiye fiyat listesi açıklandı

    Şehir içi kullanımda 460 kilometreye varan menzil sunduğu belirtilen minik elektrikli model Fiat 500e, üç farklı versiyon ve özel La Prima by Bocelli donanım seviyesiyle dikkat çekiyor. İşte detaylar:
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    fiat 500e fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Yeni elektrikli otomobil modelleri birbiri ardına Türkiye pazarına giriş yapmaya başladı. Çinli modellerden sonra bu kez %100 elektrikli Fiat 500e Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Fiat 500e fiyatı 869.900 TL'den başlıyor. Minik elektrikliyi Fiat Online kanalıyla çevrimiçi olarak satın almak mümkün.

    Elektrikli Fiat 500e fiyat listesi 💸
    Gövde tipi Donanım Fiyat
    HB La Prima by Bocelli 869.900 TL
    3+1 La Prima by Bocelli 899.900 TL
    Cabrio La Prima by Bocelli 929.900 TL

    Yeni Fiat 500e özellikleriyle neler sunuyor❓

    Fiat 500e, Türkiye'de HB, 3+1 ve Cabrio olmak üzere üç farklı versiyonla satılıyor. 3+1 versiyonu, öndeki iki kapı haricinde sağ tarafta geriye doğru açılan küçük arka kapısıyla erişim konusunda daha pratik bir kullanım sunuyor. Donanım seviyesi olarak ise tüm versiyonlarda sadece La Prima by Bocelli donanımı mevcut.

    Fiat 500e modelinde 87 kW (118 hp) güç üreten elektrik motoru ve 42 kWsa'lik batarya paketi kullanılıyor. WLTP'ye göre 320 kilometreye kadar menzil sunan minik elektriklinin şehir içi kullanımda tek şarjla 460 kilometreye kadar mesafe gidebildiği ifade ediliyor. Fiat 500e, 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor ve maksimum 150 km/s sürat yapabiliyor.

    Elektrikli Fiat 500e Türkiye fiyat listesi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Küçük elektrikli model, 85 kW'a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Bu da 50 kilometrelik menzil için 5 dakikalık şarj veya yüzde 80 dolum için 35 dakikalık şarj süresinin yeterli olduğu anlamına geliyor. Bataryanın 7.4 kW Wallbox ile tam doluma ulaşması ise yaklaşık 6 saat sürüyor. Fiat 500e'de tek pedallı sürüş fonksiyonu ve klima, telefon şarjı, hız limiti gibi parametreleri optimize ederek enerji tasarrufuna odaklanan Sherpa sürüş modu da mevcut.

    Fiat 500e hangi donanımlarla sunuluyor❓

    Fiat 500e modelinde 17 inç elmas kesim jantlar, premium çift renkli direksiyon, kumaş koltuklar, panoramik cam tavan (cabrio hariç), Full LED 'Infinity' far, otomatik uzun/kısa far, otomatik kararan iç dikiz aynası var karartılmış arka camlar bulunuyor. Bunun dışında ön kol dayama, 6 yöne ayarlanabilir ön koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ısıtmalı ön cam, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli ve buğu çözücü yan aynalar gibi konfor odaklı donanımlar da listede.

    Teknoloji tarafında ise 360 derece panoramik kuş bakışı park sistemi, kör nokta uyarı sistemi, geri görüş kamerası, akıllı adaptif hız sabitleme, şerit ortalama ve sürüş destek sistemi, USB Type A ve C girişi, 10,25 inç navigasyonlu tablet ekran, kablosuz CarPlay ve Android Auto, JBL premium ses sistemi, kablosuz telefon şarjı ve trafik işareti algılama gibi donanımlar, 500e'yi şehir için kullanım için güzel bir yol arkadaşı haline getiriyor.

    Fiat 500e boyutları:

    • Uzunluk: 3632 mm
    • Yükseklik: 1527 mm
    • Genişlik: 1683 mm
    • Bagaj Hacmi: 550 lt (Maks.)

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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