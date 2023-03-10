Elektrikli Fiat 500e Türkiye fiyat listesi açıklandı

- Elektrikli Fiat 500e fiyat listesi 💸
- Yeni Fiat 500e özellikleriyle neler sunuyor❓
- Fiat 500e hangi donanımlarla sunuluyor❓
- Yorumlar
|Gövde tipi
|Donanım
|Fiyat
|HB
|La Prima by Bocelli
|869.900 TL
|3+1
|La Prima by Bocelli
|899.900 TL
|Cabrio
|La Prima by Bocelli
|929.900 TL
Yeni Fiat 500e özellikleriyle neler sunuyor❓
Fiat 500e, Türkiye'de HB, 3+1 ve Cabrio olmak üzere üç farklı versiyonla satılıyor. 3+1 versiyonu, öndeki iki kapı haricinde sağ tarafta geriye doğru açılan küçük arka kapısıyla erişim konusunda daha pratik bir kullanım sunuyor. Donanım seviyesi olarak ise tüm versiyonlarda sadece La Prima by Bocelli donanımı mevcut.
Fiat 500e modelinde 87 kW (118 hp) güç üreten elektrik motoru ve 42 kWsa'lik batarya paketi kullanılıyor. WLTP'ye göre 320 kilometreye kadar menzil sunan minik elektriklinin şehir içi kullanımda tek şarjla 460 kilometreye kadar mesafe gidebildiği ifade ediliyor. Fiat 500e, 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor ve maksimum 150 km/s sürat yapabiliyor.
Fiat 500e hangi donanımlarla sunuluyor❓
Fiat 500e modelinde 17 inç elmas kesim jantlar, premium çift renkli direksiyon, kumaş koltuklar, panoramik cam tavan (cabrio hariç), Full LED 'Infinity' far, otomatik uzun/kısa far, otomatik kararan iç dikiz aynası var karartılmış arka camlar bulunuyor. Bunun dışında ön kol dayama, 6 yöne ayarlanabilir ön koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ısıtmalı ön cam, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli ve buğu çözücü yan aynalar gibi konfor odaklı donanımlar da listede.
Teknoloji tarafında ise 360 derece panoramik kuş bakışı park sistemi, kör nokta uyarı sistemi, geri görüş kamerası, akıllı adaptif hız sabitleme, şerit ortalama ve sürüş destek sistemi, USB Type A ve C girişi, 10,25 inç navigasyonlu tablet ekran, kablosuz CarPlay ve Android Auto, JBL premium ses sistemi, kablosuz telefon şarjı ve trafik işareti algılama gibi donanımlar, 500e'yi şehir için kullanım için güzel bir yol arkadaşı haline getiriyor.
Fiat 500e boyutları:
- Uzunluk: 3632 mm
- Yükseklik: 1527 mm
- Genişlik: 1683 mm
- Bagaj Hacmi: 550 lt (Maks.)
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez