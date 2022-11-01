Elektrikli 'muscle car' Dodge Charger Daytona SRT'nin güç seçenekleri açıklandı

Dodge şimdi de elektrikli "muscle car" konseptini Las Vegas'ta düzenlenen 2022 SEMA fuarına getirdi. Bu konsept, otomobilin iki ay önce ilk tanıtılan haline göre bazı güncellemeler içeriyor. Dikkat çekici Stryker Red gövde rengi, siyah tavan, 18 inç karbon fiber jantlar ve çamurluklardaki 'Stage 2' rozetleri ilk göze çarpan detaylar arasında.
Şirket ayrıca elektrikli modeliyle ilgili bazı teknik detaylar da paylaştı. Buna göre, Charger Daytona SRT'nin 400V standart versiyonunda 340 kW (455 hp) ve 440 kW (590 hp) olmak üzere iki farklı güç çıkışı sunulacak. Üst seviyede ise SRT Banshee olarak adlandırılan 800V'luk modeller bulunacak ancak bunların güç değerleri henüz açıklanmadı.
Dodge, Ağustos ayında SRT Banshee rozeti taşıyan üst versiyonu gösterirken "Fratzonic Chambered Exhaust" isimli bir egzoz sisteminden bahsetmişti. Bunun V8 motorun sesini taklit etmek için 126 desibele kadar çıkabilen yapay bir ses sistemi olduğu açıklanmıştı. Şirket bu 2022 SEMA'da tüketicinin bu özellik hakkında ne düşündüklerini öğrenmek için bir anket hazırlamış. Bu ankette çıkacak sonuca göre sisteme ayar yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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