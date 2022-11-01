Elektrikli 'muscle car' Dodge Charger Daytona SRT'nin güç seçenekleri açıklandı

Tam Boyutta Gör Dodge, geçtiğimiz Ağustos ayında ikonik modeli Charger'ın %100 elektrikli versiyonunu ilk kez göstermişti. Dodge Charger Daytona SRT olarak adlandırılan ve henüz konsept aşamasında olan araç, tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Dodge şimdi de elektrikli "muscle car" konseptini Las Vegas'ta düzenlenen 2022 SEMA fuarına getirdi. Bu konsept, otomobilin iki ay önce ilk tanıtılan haline göre bazı güncellemeler içeriyor. Dikkat çekici Stryker Red gövde rengi, siyah tavan, 18 inç karbon fiber jantlar ve çamurluklardaki 'Stage 2' rozetleri ilk göze çarpan detaylar arasında.

Bakan Nebati'den Togg için kredi açıklaması 7 sa. önce eklendi

Şirket ayrıca elektrikli modeliyle ilgili bazı teknik detaylar da paylaştı. Buna göre, Charger Daytona SRT'nin 400V standart versiyonunda 340 kW (455 hp) ve 440 kW (590 hp) olmak üzere iki farklı güç çıkışı sunulacak. Üst seviyede ise SRT Banshee olarak adlandırılan 800V'luk modeller bulunacak ancak bunların güç değerleri henüz açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak, yukarıda adı geçen standart versiyonlarda eStage 1 ve 2 adı verilen güç artış opsiyonu bulunacak. Bu opsiyonlar OTA güncelleme yoluyla ekstra ücret karşılığı satın alınabilecek. Böylelikle, giriş seviyesindeki 455 hp'lik modelin gücü 495 veya 535 hp'ye yükseltilebilirken 590 hp'lik seçenek de 630 veya 670 hp'ye kadar çıkarılabilecek.

Dodge, Ağustos ayında SRT Banshee rozeti taşıyan üst versiyonu gösterirken "Fratzonic Chambered Exhaust" isimli bir egzoz sisteminden bahsetmişti. Bunun V8 motorun sesini taklit etmek için 126 desibele kadar çıkabilen yapay bir ses sistemi olduğu açıklanmıştı. Şirket bu 2022 SEMA'da tüketicinin bu özellik hakkında ne düşündüklerini öğrenmek için bir anket hazırlamış. Bu ankette çıkacak sonuca göre sisteme ayar yapılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Dodge Charger Daytona SRT'nin güç seçenekleri açıklandı