Tam Boyutta Gör Fransız otomobil üreticisi Renault, kısa bir süre önce Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı yeni 5 E-Tech elektrikli hatchback modelinin şimdiden 50.000 siparişe ulaştığını açıkladı. Bu etkileyici rakam, aracın büyük ilgi gördüğünü ve talebin yüksek olduğunu gösteriyor.

Yeni Renault 5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 hf. önce eklendi

Mayıs ayında Avrupa'da resmi olarak satışa çıkacak yeni kompakt elektrikli otomobilin fiyatı 25.000 euro'dan başlıyor. Renault CEO'su Fabrice Cambolive, Automotive News Europe'a verdiği röportajda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"50.000 kişilik bir bekleme listemiz var. Mayıs ayında siparişleri açacağız ve Eylül ya da Ekim ayında otomobilleri teslim etmeye başlayacağız."

Tam Boyutta Gör Cambolive ayrıca 2023 yılında Renault'nun satışlarının %50'sinin perakende, %50'sinin filo olduğunu, dolayısıyla Renault 5 satışlarının da %40'ının filo olmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Üç farklı motor konfigürasyonu

Renault 5 E-Tech'in 70 kW, 90 kW ve 110 kW olmak üzere üç farklı elektrik motoru konfigürasyonuyla satışa sunulacağını hatırlatalım. Aracın 52 kWh'lik en yüksek kapasiteli batarya paketi 400 km'ye kadar menzil sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Fransız markanın ayrıca Zoe sahiplerini Renault 5'e çekmek gibi iddialı bir hedefi var, ancak Cambolive yeni otomobili geçen yıl Avrupa'da en çok satan ikinci otomobil olan Clio ile doğrudan bir rekabet içinde görmediğini söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli Renault 5'e ilgi büyük: Şimdiden 50 bin sipariş aldı