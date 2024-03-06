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    Elektrikli Renault 5'e ilgi büyük: Şimdiden 50 bin sipariş aldı

    Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki tanıtımının üzerinden sadece birkaç gün geçmesine rağmen yeni %100 elektrikli Renault 5 için 50.000 kişilik bir bekleme listesi oluştu.
    Elektrikli Renault 5'e ilgi büyük: Şimdiden 50 bin sipariş aldı Tam Boyutta Gör
    Fransız otomobil üreticisi Renault, kısa bir süre önce Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı yeni 5 E-Tech elektrikli hatchback modelinin şimdiden 50.000 siparişe ulaştığını açıkladı. Bu etkileyici rakam, aracın büyük ilgi gördüğünü ve talebin yüksek olduğunu gösteriyor.

    Mayıs ayında Avrupa'da resmi olarak satışa çıkacak yeni kompakt elektrikli otomobilin fiyatı 25.000 euro'dan başlıyor. Renault CEO'su Fabrice Cambolive, Automotive News Europe'a verdiği röportajda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "50.000 kişilik bir bekleme listemiz var. Mayıs ayında siparişleri açacağız ve Eylül ya da Ekim ayında otomobilleri teslim etmeye başlayacağız."

    Elektrikli Renault 5'e ilgi büyük: Şimdiden 50 bin sipariş aldı Tam Boyutta Gör
    Cambolive ayrıca 2023 yılında Renault'nun satışlarının %50'sinin perakende, %50'sinin filo olduğunu, dolayısıyla Renault 5 satışlarının da %40'ının filo olmasını beklediğini sözlerine ekledi.

    Üç farklı motor konfigürasyonu

    Renault 5 E-Tech'in 70 kW, 90 kW ve 110 kW olmak üzere üç farklı elektrik motoru konfigürasyonuyla satışa sunulacağını hatırlatalım. Aracın 52 kWh'lik en yüksek kapasiteli batarya paketi 400 km'ye kadar menzil sağlayacak.

    Elektrikli Renault 5'e ilgi büyük: Şimdiden 50 bin sipariş aldı Tam Boyutta Gör
    Fransız markanın ayrıca Zoe sahiplerini Renault 5'e çekmek gibi iddialı bir hedefi var, ancak Cambolive yeni otomobili geçen yıl Avrupa'da en çok satan ikinci otomobil olan Clio ile doğrudan bir rekabet içinde görmediğini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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