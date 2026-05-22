Stellantis dev planını açıkladı: 15 bin euro altı elektrikli araç geliyor

Tam Boyutta Gör Otomotiv devi Stellantis, 2030 yılına kadar uzanan yeni büyüme stratejisini resmen duyurdu. Şirket, toplam 60 milyar euroluk (70 milyar dolar) yatırım, 60 yeni model, maliyet azaltma programı ve uygun fiyatlı elektrikli araç hedefiyle yola çıkıyor. Bu kapsamlı ve büyük program “FASTlane 2030” olarak açıklandı.

Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, planı “iddialı ancak gerçekçi” olarak tanımlarken, CEO Antonio Filosa ise stratejinin uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme amacıyla hazırlandığını söyledi. Şirket, yeni ürün geliştirme süreçlerini hızlandırırken aynı zamanda yıllık maliyetleri 2028’e kadar 6 milyar euro azaltmayı hedefliyor.

Jeep, Fiat ve Peugeot öne çıkıyor

Stellantis’in yatırım stratejisinde öne çıkan markalar Jeep, Ram, Peugeot ve Fiat oldu. Şirket, toplam yatırımın yaklaşık yüzde 70’ini bu dört küresel markaya ve ticari araç operasyonlarına yönlendirecek. Chrysler, Dodge, Citroen, Opel ve Alfa Romeo ise bölgesel markalar olarak konumlandırılacak. DS, Lancia ve Abarth markalarının yönetimi ise sırasıyla Citroen ve Fiat çatısı altında sürdürülecek

Şirketin önümüzdeki yıllarda hedeflediği büyümenin önemli kısmının ABD merkezli operasyonlardan gelmesi bekleniyor. Bunun yanında İtalya’daki tesislerde elektrikli araç üretiminin güçlendirilmesi ve Maserati için iki yeni elektrikli model geliştirilmesi de planın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

John Elkann, Stellantis’in artık tamamen küresel bir yapı yerine çok bölgeli bir üretim modeline geçeceğini açıkladı. Bu yeni yaklaşımda ortak platformlar ve motor teknolojileri kullanılacak. Şirket ayrıca üretim süreçlerine ve araç teknolojilerine yapay zekayı entegre etmeye hazırlanıyor.

Tam Boyutta Gör Stellantis’in bu kapsamda Applied Intuition, Qualcomm, Nvidia, Uber, Wayve, Mistral AI ve CATL gibi teknoloji şirketleriyle iş birliği yaptığı belirtildi. Yapay zeka destekli sistemlerin özellikle yazılım mimarileri, sürücü etkileşimi ve otonom sürüş teknolojilerinde kullanılacağı ifade edildi.

Stellantis’in yeni nesil araçlarının büyük bölümü üç küresel platform üzerinde geliştirilecek. Bunlardan biri “STLA One” platformu olacak. Şirket, aynı altyapılar üzerinde farklı motor seçenekleri sunarak maliyetleri azaltmayı ve geliştirme süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Bunun yanında Stellantis, hibrit sistemler, tamamen elektrikli araçlar ve yüksek verimlilik sunan içten yanmalı motorlar için yatırımlarını sürdüreceğini açıkladı.

2030’a kadar tamamen yeni 25 model geliyor

Stellantis, 2030’a kadar yaklaşık 25 tamamen yeni model, 25 yenilenmiş araç ve mevcut ürün gamı için yaklaşık 50 güncelleme hazırlıyor.

Tam Boyutta Gör Plan kapsamında 29 tamamen elektrikli model, 15 plug-in hibrit veya menzil uzatıcı model, 24 hibrit model, 39 içten yanmalı veya mild-hybrid araç piyasaya sürülecek.

Şirket ayrıca yeni modellerin geliştirme süresini ciddi biçimde azaltmayı planlıyor. Bir aracın pazara çıkış süresi mevcut 40 aydan 24 aya indirilecek.

15 bin euro altı elektrikli araç geliyor

Stellantis’in en dikkat çeken hedeflerinden biri ise uygun fiyatlı elektrikli otomobiller oldu. Şirket, 2028 itibarıyla 15 bin euronun altında fiyatlandırılan tamamen elektrikli araçlar üretmeye başlayacak. Bu araçların İtalya’daki Pomigliano fabrikasında üretileceği açıklandı.

Bu hamle özellikle Çinli üreticilerin düşük maliyetli elektrikli araç baskısına karşı Avrupa merkezli markaların rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Yeni Panda ailesi ve elektrikli 500

Fiat markası için de önemli yenilikler duyuruldu. Fiat CEO’su Olivier François, FASTlane 2030 planı kapsamında beş yeni araç ve üç farklı mobilite çözümünün geleceğini açıkladı.

Planlanan modeller arasında üç tekerlekli yeni bir araç ile Topolino’nun dört koltuklu versiyonu bulunuyor. Bunun yanında yeni nesil elektrikli Fiat 500 ve Pomigliano’daki uygun fiyatlı elektrikli aracın Fiat logolu versiyonu da piyasaya sürülecek.

Fiat ayrıca Panda ve Grande Panda ailesini genişletecek yeni “Grizzly” SUV modeli üzerinde çalışıyor. Aynı platformu kullanacak araç, farklı tasarımı sayesinde markanın gelir ve kâr marjını artırmayı hedefliyor. 2029 yılında ise yenilikçi yapıya sahip üçüncü bir “family mover” modelinin tanıtılması planlanıyor.

Peugeot ve Citroen’den yeni elektrikli modeller

Tam Boyutta Gör Fransız markalar tarafında Peugeot’nun yedi yeni model hazırladığı açıklandı. Bunların dördünün markanın pazar kapsama alanını ve kârlılığını artıracağı ifade edildi. Citroen de aynı sayıda yeni model tanıtacak. Bu araçlar arasında, klasik tasarım çizgilerini modern elektrikli altyapıyla birleştiren yeni elektrikli 2CV modeli de yer alacak.

Bununla birlikte Stellantis’in Kuzey Amerika stratejisi de netlkeşti. Şirket, 40 bin dolar altındaki araç segmentindeki model sayısını ikiden dokuza çıkarmayı planlıyor. Bu modeller arasında 30 bin dolar altında fiyatlandırılacak iki yeni Chrysler modeli de bulunacak. Dolayısıyla Kuzey Amerika için toplam 11 yeni araç geliştirilecek ve bunların büyük bölümü uygun fiyatlı segmentte konumlandırılacak.

Şirket, bölgede satışlarını yüzde 35 artırarak yıllık 1,9 milyon araç seviyesine ulaşmayı hedefliyor. ABD merkezli markalar için 23 yenilenmiş veya güncellenmiş model hazırlanırken, bunların 11’i tamamen yeni araçlardan oluşacak.

Avrupa’da Stellantis’in odağı gelirleri yüzde 15 artırmak ve erişilebilir fiyatlı elektrikli araç üretimini büyütmek olacak. Asya tarafında ise Tata Motors iş birliğiyle Hindistan’da geliştirilecek ve üretilecek yeni bir Jeep modeli dikkat çekiyor.

