Samsung, Galaxy S21 FE’yi tekrar piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda tanıttığı Galaxy S20 FE cihazı ile orta-üst seviye akıllı telefon pazarında yüksek satış sayılarına ulaşan Samsung, daha sonraki yıllarda FE markasını büyülterek birkaç farklı cihaz da piyasaya sürmüştü. Galaxy S21 FE ve Galaxy Tab S7 FE, önceki FE cihazı kadar yüksek satışlara ulaşamamıştı ancak Samsung, buna rağmen FE markasından vazgeçmiş değil. Önümüzdeki aylarda firmanın, fiyatı ile dikkat çekecek Galaxy S23 FE’yi tanıtması bekleniyor. Cihaz hakkında gelen sızıntılarına her geçen gün artmasına rağmen Samsung, yeni bir Galaxy S21 FE modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

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Yeni Galaxy S21 FE yalnızca Hindistan pazarında satışa çıkacak

Güvenilir kaynaklarıyla bilinen 91Mobiles, Samsung’un yeni bir Galaxy S21 FE üzerinde çalıştığını doğruladı. Habere göre Snapdragon 888 işlemcisinden güç alacak olan cihaz, yalnızca Hindistan pazarında satışa sunulacak. 8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip olacak cihazın diğer tüm özellikleri, Hindistan’da daha önce satılan Exynos 2100 versiyonu ile aynı olacak. Hatırlatmamız gerekirse Galaxy S21, 6.4 inçlik 120Hz FHD+ AMOLED ekrana sahip. Cihazın kamera sistemini ise 12 MP geniş açılı sensör, 12 MP ultra geniş açılı sensör ve 8MP telefoto sensör oluşturuyor. IP68 sertfikası ile korunan cihaza 4500 mAh batarya, 15W kablosuz şarj ve 25W kablolu şarj eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Teknik detaylarının yanı sıra 91Mobiles, cihazın fiyatı hakkında bilgi paylaştı. Navy Blue rengine sahip olacak yeni Galaxy S21 FE 5G, ülkede 49,999 Hindistan rupisine satılacak. Bu fiyat da yaklaşık olarak 609 dolara denk geliyor. @tarunvats33 tarafından gelen bilgilere göre bu cihaz, yeni tanıtılmasına rağmen standart Galaxy S21 FE ile aynı güncellemelere sahip olacak. Cihazın, önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

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