Samsung, Galaxy S21 FE’yi tekrar piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Yeni Galaxy S21 FE yalnızca Hindistan pazarında satışa çıkacak
Güvenilir kaynaklarıyla bilinen 91Mobiles, Samsung’un yeni bir Galaxy S21 FE üzerinde çalıştığını doğruladı. Habere göre Snapdragon 888 işlemcisinden güç alacak olan cihaz, yalnızca Hindistan pazarında satışa sunulacak. 8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip olacak cihazın diğer tüm özellikleri, Hindistan’da daha önce satılan Exynos 2100 versiyonu ile aynı olacak. Hatırlatmamız gerekirse Galaxy S21, 6.4 inçlik 120Hz FHD+ AMOLED ekrana sahip. Cihazın kamera sistemini ise 12 MP geniş açılı sensör, 12 MP ultra geniş açılı sensör ve 8MP telefoto sensör oluşturuyor. IP68 sertfikası ile korunan cihaza 4500 mAh batarya, 15W kablosuz şarj ve 25W kablolu şarj eşlik ediyor.
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D