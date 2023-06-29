Asus Zenfone 10 tanıtıldı: Kompakt ve uygun fiyatlı

Son yıllarda Zenfone serisi ile Android dünyasında popülerleşen Asus, serinin yeni üyesini tanıttı. Zenfone 10, sızıntılarda olduğu gibi renkli bir tasarıma sahip ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Peki kompakt boyutu ve çekici tasarıma sahip cihaz neler sunacak?

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Asus Zenfone 10 teknik özellikleri ve fiyatı

Ekran : 5.9 inç 1080p 120Hz OLED ekran (maksimum 1100 nit parlaklık)

: 5.9 inç 1080p 120Hz OLED ekran (maksimum 1100 nit parlaklık) Kamera : 50MP geniş açı + 13MP ultra geniş açı + 13MP ön kamera

: 50MP geniş açı + 13MP ultra geniş açı + 13MP ön kamera İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 Bellek : 16GB’a kadar RAM

: 16GB’a kadar RAM Depolama : 512GB’a kadar UFS

: 512GB’a kadar UFS Batarya ve şarj : 4300 mAh batarya, 15W kablosuz şarj ve 30W kablolu şarj

: 4300 mAh batarya, 15W kablosuz şarj ve 30W kablolu şarj Bağlantı: USB-C ve 3.5mm kulaklık girişi

Tam Boyutta Gör Teknik özellikleri ile popüler amiral gemileri aratmayan Zenfone 10; siyah, beyaz, kırmızı, yeşil ve mavi gibi farklı renk seçeneklerine sahip. Ayrıca cihaz, Gorilla Glass Victus ve IP68 sertifikası ile korunuyor. Güç tuşuna bütünleşmiş parmak izi sensörü dışında cihaz, özelleştirilebilir ek bir tuş da sunuyor. Zenfone 10, Avrupa’da 799 Euro, ABD’de ise 599 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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