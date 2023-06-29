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    Asus Zenfone 10 tanıtıldı: Kompakt ve uygun fiyatlı

    Kompakt ve güçlü telefonları ile Android dünyasında yükselişe geçen Zenfone serisi, yeni üyesine kavuştu. Asus Zenfone 10, kompakt boyutu, yüksek batarya kapasitesi ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.
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    Asus Zenfone 10 tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Son yıllarda Zenfone serisi ile Android dünyasında popülerleşen Asus, serinin yeni üyesini tanıttı. Zenfone 10, sızıntılarda olduğu gibi renkli bir tasarıma sahip ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Peki kompakt boyutu ve çekici tasarıma sahip cihaz neler sunacak?

    Asus Zenfone 10 teknik özellikleri ve fiyatı

    • Ekran: 5.9 inç 1080p 120Hz OLED ekran (maksimum 1100 nit parlaklık)
    • Kamera: 50MP geniş açı + 13MP ultra geniş açı + 13MP ön kamera
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
    • Bellek: 16GB’a kadar RAM
    • Depolama: 512GB’a kadar UFS
    • Batarya ve şarj: 4300 mAh batarya, 15W kablosuz şarj ve 30W kablolu şarj
    • Bağlantı: USB-C ve 3.5mm kulaklık girişi
    Asus Zenfone 10 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Teknik özellikleri ile popüler amiral gemileri aratmayan Zenfone 10; siyah, beyaz, kırmızı, yeşil ve mavi gibi farklı renk seçeneklerine sahip. Ayrıca cihaz, Gorilla Glass Victus ve IP68 sertifikası ile korunuyor. Güç tuşuna bütünleşmiş parmak izi sensörü dışında cihaz, özelleştirilebilir ek bir tuş da sunuyor. Zenfone 10, Avrupa’da 799 Euro, ABD’de ise 599 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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