Asus Zenfone 10 tanıtıldı: Kompakt ve uygun fiyatlı

Son yıllarda Zenfone serisi ile Android dünyasında popülerleşen Asus, serinin yeni üyesini tanıttı. Zenfone 10, sızıntılarda olduğu gibi renkli bir tasarıma sahip ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Peki kompakt boyutu ve çekici tasarıma sahip cihaz neler sunacak?
Asus Zenfone 10 teknik özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 5.9 inç 1080p 120Hz OLED ekran (maksimum 1100 nit parlaklık)
- Kamera: 50MP geniş açı + 13MP ultra geniş açı + 13MP ön kamera
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- Bellek: 16GB’a kadar RAM
- Depolama: 512GB’a kadar UFS
- Batarya ve şarj: 4300 mAh batarya, 15W kablosuz şarj ve 30W kablolu şarj
- Bağlantı: USB-C ve 3.5mm kulaklık girişi
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D