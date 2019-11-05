Yeni güç planıyla 3. nesil Ryzen’lar 250 MHz’e kadar frekans artışı alabilir

AMD’nin geliştiricisi ve Ryzen bellek hesaplayıcısında görev alan 1usmus rumuzlu kullanıcının attığı tweet’e göre Zen 2 mimarili yongalara kaydadeğer performans artışı yolda olabilir. Güç planı üzerinde gidilen değişikle elde edilen frekans artışı kullanıcıların yüzünü güldüreceğe benziyor.
AMD’nin diğerlerine göre daha şanssız çekirdekleri de boost frekansa zorladığı güç planına göre sadece silikonu daha kaliteli çekirdeklerin frekansının yükseltildiği planda ayrıca tüm çekirdekler yerine 2 iyi durumda olan çekirdek kullanılıyor.
Bu sayede 250 MHz’e varan turbo frekansı artışı beklenirken 8 çekirdek üzeri yani 2 kümeden oluşan Ryzen 9 3900X ve 3950X’in yanı sıra önümüzdeki dönemde satışa sunulacak 3. Nesil Ryzen Threadripper yongalarının asıl fayda görecek yongalar olduğu belirtilmiş.
Ryzen işlemcilere yazılımsal iyileştirme
Diğer taraftan tüm Zen 2 mimarili işlemcilerde de yeni güç planı sayesinde 2 kümeli modeller kadar olmasa da iyileşme görülecek. AMD'nin Fine Wine teknolojisi her ne kadar ekran kartları için kullanılsa da Ryzen işlemcileri de raftan eline aldığınız haliyle kalmıyor.
Ayrıca Bkz. "Intel Cascade Lake-X işlemcilerinin çıkış tarihini erteledi"
Geliştirici yeni güç planını firmaya resmi öneri olarak iletmiş durumda. AMD’nin topluluktan gelen bu tür isteklere ve görüşlere genel olarak açık olduğunu düşünecek olursak yeni performans artışı yakın diyebiliriz.
https://www.techpowerup.com/review/1usmus-custom-power-plan-for-ryzen-3000-zen-2-processors/2.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada 3900x ile çift cpu güç girişi kullanan var mı dün kafam milyon oldu bazıları çift güç girişi olmadan stabilitenin sağlanmayacağını savunmuş, şuan temiz Windows ile bende sıkıntı yok gibi görünüyor hatta fan biraz sesli çalışsa da sıcaklıklar da normal gibi, çift sokette ayrı ayrı voltaj değerlerini kontrol eden varsa bilgi verirse sevinirim. Psikolojik olarak yabancı yorumları beynim olması gereken yada doğru olarak yorumluyor
Selamlar,
Her ikisini de denedim, herhangi bir fark olmadı. PBO, boost frekans veya farklı bir sorunla karşılamadım. Şuan her ikisi de takılı ama
@Wilson Fisk
Selamlar,
Yeni bios indirilmiyor şuan, doğrulayabilir misin acaba? Bende mi sorun var anlamadım, not found diyor sayfasında :/
Selamlar,
Her ikisini de denedim, herhangi bir fark olmadı. PBO, boost frekans veya farklı bir sorunla karşılamadım. Şuan her ikisi de takılı ama
@Wilson Fisk
Selamlar,
Yeni bios indirilmiyor şuan, doğrulayabilir misin acaba? Bende mi sorun var anlamadım, not found diyor sayfasında :/
Asus un son bios kurarsanız geri dönüş yok demesi ne demek?
Cpu da garanti dışı bırakan mevzu var mı biosta?
3900x ile eski yeni bios karşılaştırması istersniz yapabilirim tabi önce ups nin cpu mu getirmesi lazım
biosu mümkün olduğunca auto kullanmak lazım.rami docp yapmak dışında yapılması gereken bir ayar yok.pbo'ı auto'dan enable etmek ki önceden asus anakartlarda 3 yerdeydi şimdi ikiye düşmüş bu da opsiyonel yani.ram elle de ayarlanabilir ama docp sorun çıkarmıyorsa gerek yok.
"You will not be able to downgrade your BIOS after updating to this BIOS version"