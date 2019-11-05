Yeni güç planıyla 3. nesil Ryzen’lar 250 MHz’e kadar frekans artışı alabilir

AMD’nin geliştiricisi ve Ryzen bellek hesaplayıcısında görev alan 1usmus rumuzlu kullanıcının attığı tweet’e göre Zen 2 mimarili yongalara kaydadeğer performans artışı yolda olabilir. Güç planı üzerinde gidilen değişikle elde edilen frekans artışı kullanıcıların yüzünü güldüreceğe benziyor.

AMD’nin diğerlerine göre daha şanssız çekirdekleri de boost frekansa zorladığı güç planına göre sadece silikonu daha kaliteli çekirdeklerin frekansının yükseltildiği planda ayrıca tüm çekirdekler yerine 2 iyi durumda olan çekirdek kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör

Bu sayede 250 MHz’e varan turbo frekansı artışı beklenirken 8 çekirdek üzeri yani 2 kümeden oluşan Ryzen 9 3900X ve 3950X’in yanı sıra önümüzdeki dönemde satışa sunulacak 3. Nesil Ryzen Threadripper yongalarının asıl fayda görecek yongalar olduğu belirtilmiş.

Ryzen işlemcilere yazılımsal iyileştirme

Diğer taraftan tüm Zen 2 mimarili işlemcilerde de yeni güç planı sayesinde 2 kümeli modeller kadar olmasa da iyileşme görülecek. AMD'nin Fine Wine teknolojisi her ne kadar ekran kartları için kullanılsa da Ryzen işlemcileri de raftan eline aldığınız haliyle kalmıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Cascade Lake-X işlemcilerinin çıkış tarihini erteledi"

Geliştirici yeni güç planını firmaya resmi öneri olarak iletmiş durumda. AMD’nin topluluktan gelen bu tür isteklere ve görüşlere genel olarak açık olduğunu düşünecek olursak yeni performans artışı yakın diyebiliriz.

https://www.techpowerup.com/review/1usmus-custom-power-plan-for-ryzen-3000-zen-2-processors/2.html