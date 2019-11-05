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    Yeni güç planıyla 3. nesil Ryzen’lar 250 MHz’e kadar frekans artışı alabilir

    AMD boost frekansıyla ilgili sorunu çözmek için mesai harcayadursun bir geliştiricinin güç planı kaydadeğer frekans artışıyla bir hayli iddialı görünüyor.
    2 hf.
    3,3b
    1
    42
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD’nin geliştiricisi ve Ryzen bellek hesaplayıcısında görev alan 1usmus rumuzlu kullanıcının attığı tweet’e göre Zen 2 mimarili yongalara kaydadeğer performans artışı yolda olabilir. Güç planı üzerinde gidilen değişikle elde edilen frekans artışı kullanıcıların yüzünü güldüreceğe benziyor.

     

    AMD’nin diğerlerine göre daha şanssız çekirdekleri de boost frekansa zorladığı güç planına göre sadece silikonu daha kaliteli çekirdeklerin frekansının yükseltildiği planda ayrıca tüm çekirdekler yerine 2 iyi durumda olan çekirdek kullanılıyor.

    Yeni güç planıyla 3. nesil Ryzen’lar 250 MHz’e kadar frekans artışı alabilir
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    Bu sayede 250 MHz’e varan turbo frekansı artışı beklenirken 8 çekirdek üzeri yani 2 kümeden oluşan Ryzen 9 3900X ve 3950X’in yanı sıra önümüzdeki dönemde satışa sunulacak 3. Nesil Ryzen Threadripper yongalarının asıl fayda görecek yongalar olduğu belirtilmiş.

    Yeni güç planıyla 3. nesil Ryzen’lar 250 MHz’e kadar frekans artışı alabilir

    Ryzen işlemcilere yazılımsal iyileştirme

    Diğer taraftan tüm Zen 2 mimarili işlemcilerde de yeni güç planı sayesinde 2 kümeli modeller kadar olmasa da iyileşme görülecek. AMD'nin Fine Wine teknolojisi her ne kadar ekran kartları için kullanılsa da Ryzen işlemcileri de raftan eline aldığınız haliyle kalmıyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Cascade Lake-X işlemcilerinin çıkış tarihini erteledi"

    Geliştirici yeni güç planını firmaya resmi öneri olarak iletmiş durumda. AMD’nin topluluktan gelen bu tür isteklere ve görüşlere genel olarak açık olduğunu düşünecek olursak yeni performans artışı yakın diyebiliriz. 



    https://www.techpowerup.com/review/1usmus-custom-power-plan-for-ryzen-3000-zen-2-processors/2.html Yorum Yaz
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    asko56 1 hf.
    çaglar bu 1.0.0.4a bios asus a nezaman gelcek

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    Muten Baba 2 hf.
    Bende biraz meşakkatli olsa da sistemi kurmayı bitirdim. Guru3d de yayınlamış şu elemanın voltaj planını ama şimdilik dokunmak istemiyorum anakart otomatik bir program indirdi zaten, onda herşey güncel görünüyor.



    Bu arada 3900x ile çift cpu güç girişi kullanan var mı dün kafam milyon oldu bazıları çift güç girişi olmadan stabilitenin sağlanmayacağını savunmuş, şuan temiz Windows ile bende sıkıntı yok gibi görünüyor hatta fan biraz sesli çalışsa da sıcaklıklar da normal gibi, çift sokette ayrı ayrı voltaj değerlerini kontrol eden varsa bilgi verirse sevinirim. Psikolojik olarak yabancı yorumları beynim olması gereken yada doğru olarak yorumluyor
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    Serdarkekik 2 hf.
    @Chris Brown

    Selamlar,

    Her ikisini de denedim, herhangi bir fark olmadı. PBO, boost frekans veya farklı bir sorunla karşılamadım. Şuan her ikisi de takılı ama

    @Wilson Fisk

    Selamlar,

    Yeni bios indirilmiyor şuan, doğrulayabilir misin acaba? Bende mi sorun var anlamadım, not found diyor sayfasında :/
    1 Yanıt Yanıtla
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    Serdarkekik 2 hf. Muten Baba
    @Chris Brown

    Selamlar,

    Her ikisini de denedim, herhangi bir fark olmadı. PBO, boost frekans veya farklı bir sorunla karşılamadım. Şuan her ikisi de takılı ama

    @Wilson Fisk

    Selamlar,

    Yeni bios indirilmiyor şuan, doğrulayabilir misin acaba? Bende mi sorun var anlamadım, not found diyor sayfasında :/
    1 Yanıt Yanıtla
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    Killanici_Adi 2 hf.
    r5 3600 var boost'u bile kapattım standart hızda çalışıyor 3600'de zaten zamanımıza göre güçlü işlemci yetmediği zaman açarız 5-6 yıl idare eder böyle
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    Muten Baba 2 hf.
    Ben ilişmeyi düşünmüyorum
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    H34RTL3SS 2 hf.
    hiç böyle birşeye gerek yok manuel oc yapıyorsun hepsinden iyi peek değerlere çıkamazsın ama stabil kaliteli daha iyi bi performans alırsın
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    Muten Baba 2 hf.
    İşlemciyi gidip kendim aldım yoksa getirecekleri yoktu girdim kutular arasına araya araya buldum
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    Muten Baba 2 hf.
    Bilgisi olanlara 2 sorum var



    Asus un son bios kurarsanız geri dönüş yok demesi ne demek?

    Cpu da garanti dışı bırakan mevzu var mı biosta?

    3900x ile eski yeni bios karşılaştırması istersniz yapabilirim tabi önce ups nin cpu mu getirmesi lazım
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    Mete Can Karahasan 2 hf. Muten Baba
    Bioslar mikrokod güncellemesi içeriyor demek. Hani şu ryzenfall falan diye geçiyordu, onun virüs olmayanı.
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    Wilson Fisk 2 hf. Muten Baba
    diyor ki because kansas going bye bye.bu biosu kurarsanız ya bi beta bios vardı ya da iki öncekine ya da Allah rızası için bir öncekine döneyim dediğinizde olmuyor.ben dönemedim mesela bu kadar sorun yaşayacağımı bilseydim önce 1909 kurar 10 gün sonra kurardım biosu.

    biosu mümkün olduğunca auto kullanmak lazım.rami docp yapmak dışında yapılması gereken bir ayar yok.pbo'ı auto'dan enable etmek ki önceden asus anakartlarda 3 yerdeydi şimdi ikiye düşmüş bu da opsiyonel yani.ram elle de ayarlanabilir ama docp sorun çıkarmıyorsa gerek yok.
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    Serdarkekik 2 hf. Muten Baba
    x570 Strix-E & 3900x var, korkuyorum güncellemeye

    "You will not be able to downgrade your BIOS after updating to this BIOS version"
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    Baholi 2 hf.
    Ryzen 9 3900X için Asus x570 Crosshair VIII Hero mu yoksa MSI MEG x570 Ace mi?
    3 Yanıt Yanıtla
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    Wilson Fisk 2 hf. Baholi
    bendekinden al strix-e.hero 8'e yakın.ace tercih etmemiştim ben incelerken.
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    Steelo 2 hf. Baholi
    x570-E modelini bende tavsiye ediyorum aradaki farkı vermene değmez hero için.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    sadurtye 2 hf. Baholi
    Sakın Msi x570 lere bulaşma. Vrm ler yanıyor. Msi x570 Kullanıcısı olarak söylüyorum. x570 platformunda en iyisi ve hatta tek Vrm ısı sorunu olmayanı Asus.
    Yanıtla +1
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    Muten Baba 2 hf.
    Millet işlemciyle raks ediyor benim cpu yu ups kargo 5 gündür getiremedi daha.
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    babgozd 2 hf.
    Tech Epiphany 3700X ile test etmiş bir fark yok. 12 çekirdeli 3900x ve çıkacak olan 16 çekirdekli 3950x bundan daha fazla faydalanabiliyormuş.
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