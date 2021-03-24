Yeni Kia K8'in teknik detayları açıklandı: Motor seçenekleri ve daha fazlası

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Kia, markanın yeni tasarım felsefesini yansıtan lüks sedan modeli K8'in üzerindeki örtüyü parça parça kaldırıyor. Daha önce iç ve dış tasarımını gördüğümüz şık model bu kez teknik detaylarıyla karşımızda.

Verilen bilgilere göre yeni Kia K8, 5015 mm gövde uzunluğuyla yerini aldığı modele (K7/Cadenza) göre daha daha büyük bir otomobil olacak. Yeni Kia K8'in giriş seviyesinde 1.6 litre T-GDI ünitenin güncellenmiş bir versiyonu bulunacak ve söz konusu model bu yılın ilk yarısında piyasaya sürülecek. Bir üst seviyede ise 198 PS güç ve 248 Nm tork üreten 2.5 litre GDI ünite mevcut. Söz konusu ünitede GDI ve MPI çift enjeksiyon teknolojisi mevcut.

Yeni Kia K8'in en tepesindeyse iki farklı yakıt türüne sahip 3.5 litre Smartstream ünite bulunuyor. Söz konusu motor GDI (direkt benzin püskürtme) türevinde 300 PS güç ve 359 Nm tork üretiyor. Sıvı LPG sistemi olarak çevirebileceğimiz LPI (likit propan enjeksiyonu) türevinde ise yakıt ekonomisi artıyor fakat güç ve tork 240 PS ve 314 Nm'ye düşüyor. Kia'nın belirttiğine göre 2.5 ve 3.5 litre motorlarda 8 ileri otomatik şanzıman mevcut.

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Yeni Kia K8'in kabini de ortaya çıktı

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Yeni Kia K8'in en önemli özelliklerinden biri de, 3.5 litre Smartstream ünitenin dört tekerlekten çekiş sistemiyle tercih edilebiliyor olması. Söz konusu sistem, yolun durumuna ve sürüş koşullarına göre ön ve arka tekerlekler arasında tork dağılımı yapabiliyor. Bunun yanı sıra minimum oranda NVH (gürültü, titreşim ve sertlik) sağlanması için kapılardaki yalıtıma ekstra özen gösterilmiş. Titreşim seviyeleri de yeni titreşim sönümleyici sayesinde minimum düzeye çelişmiş. Ayrıca yeni K8'de McPherson ön süspansiyon ve multi-link arka süspansiyon düzenine yer verilmiş.

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K8'in yaşam alanı da oldukça konforlu ve gelişmiş teknolojilere sahip. Havalandırma özelliğine sahip koltuklar, 12'şer inçlik dijital ekranlar, 12 inç head-up display, Meridian imzalı 14 hoparlörlü ses sistemi, navigasyon temelli adaptif hız sabitleme sistemi ve çevre görüş kamera sistemi bu alanda dikkat çeken özelliklerden. Bunun yanında sürücü koltuğu için 'akıllı destek' özelliği de dikkat çekiyor. Söz konusu özellik, araç 130 km/s hızın üzerine çıktığında koltuğu otomatik olarak spor moduna ayarlıyor. Bu da kalça bölümünün yüksekliğini azaltırken yanal destekleri de güçlendiriyor.

Lüks sedanın diğer güvenlik teknolojileri arasında ön çarpışmadan kaçınma yardımcısı, akıllı hız limiti uyarı yardımcısı, otoyol sürüş yardımcısı 2 (HDA 2), geri çarpışmadan kaçınma yardımcısı ve uzaktan kumanda ile akıllı park etme yardımcısı gibi gelişmiş özellikler yer alıyor.

Yeni Kia K8 önümüzdeki aydan itibaren ilk olarak Kore'de ardından seçilmiş Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.

https://www.kianewscenter.com/news/all/the-kia-k8-embodies-a-high-tech--modern-and-innovative-sedan/s/ab454c19-603c-4487-b924-019f7203a179

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