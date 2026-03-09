Giriş
    BMW, insansı robotları Almanya’daki fabrikasında devreye alıyor

    BMW, Leipzig fabrikasında AI destekli insansı robotları devreye alıyor. AEON robotları, batarya ve bileşen üretiminde görev alacak. Robotlar bataryalarını da otomatik değiştirecek.

    BMW, insansı robotları Almanya’daki fabrikasında devreye alıyor Tam Boyutta Gör
    BMW Group, üretimde dijitalleşme ve yapay zeka kullanımını bir adım daha ileri taşıyor. Şirket, “fiziksel yapay zeka” (physical AI) adı verilen ve dijital yapay zekayı gerçek makinelerle birleştiren yaklaşımı Avrupa’da ilk kez Leipzig fabrikasında başlatıyor. Projenin amacı insansı robotları mevcut seri üretim süreçlerine entegre etmek ve özellikle batarya ile bileşen üretiminde yeni uygulamaları test etmek.

    Geçmişte ABD’deki Spartanburg tesisinde Figure AI tarafından üretilen insansı robotlarla yapılan pilot program, BMW için önemli bir deneyim olmuştu. Bu robotlar günde 10 saat, haftada beş gün boyunca tekrarlayan ve fiziksel olarak zorlayıcı metal parça yerleştirme işlemlerini gerçekleştirmişti. Pilot program kapsamında 1.250 çalışma saatinde robotlar toplamda 90.000 parçayı taşımış ve 1,2 milyon adım atmıştı.

    AEON robotları iş başına

    Şimdi BMW, İsviçre merkezli Hexagon tarafından geliştirilen AEON robotlarını Leipzig fabrikasında kullanmaya hazırlanıyor. İlk kez geçen yıl Haziran ayında tanıtılan bu robotlar, AI tabanlı hareket kontrolü ve çevresel algılama sensörleriyle donatılmış durumda. AEON robotları, görevleri sırasında öğrenebilme ve karşılaştıkları durumlara göre programlarını güncelleyebilme yetisine sahip.

    Robotlar, bacaklarının altındaki tekerleklerle hareket ediyor. Her biri 60 kg ağırlığında, 165 cm boyunda ve kısa süreli görevlerde 15 kg, uzun süreli görevlerde ise 8 kg yük taşıyabiliyor. Ayrıca robotlar, yaklaşık dört saatlik çalışma süresinin ardından otomatik batarya değiştirme özelliği sayesinde kesintisiz çalışabiliyor.

    BMW, AEON robotlarını öncelikle Leipzig’de çeşitli görevlerde test edecek. Testlerin ardından pilot program kapsamında yüksek voltajlı batarya montajı ile diğer üretim süreçlerine destek verecekler.

    AEON robotlarının teknolojik özellikleri

    BMW, insansı robotları Almanya’daki fabrikasında devreye alıyor Tam Boyutta Gör
    AEON, gelişmiş mekatronik sistemler, çok modlu sensör füzyonu ve gerçek zamanlı fiziksel yapay zeka ile çalışan genel amaçlı bir endüstriyel platform olarak tasarlandı. Üretim, havacılık, ulaşım ve lojistik alanlarında parça manipülasyonu, denetim, varlık tarama ve operasyonel destek gibi hassas görevleri yerine getirebiliyor.

    Hexagon’a göre AEON’un temel teknolojik yaklaşımı simülasyon odaklı geliştirme üzerine kurulu. Robot, Nvidia’nın Isaac platformunda oluşturulan sanal ortamlar üzerinden navigasyon, hareket ve manipülasyon becerilerini öğrenerek eğitim süresini haftalar düzeyine indirdi. Gerçek zamanlı algılama ve karar alma süreçleri Nvidia Jetson Orin’iyle yürütülüyor ve ileride IGX Thor platformu ile gelişmiş iş birliği güvenliği sağlanması planlanıyor. Ayrıca robot, insan hareketlerinden öğrenmek ve yapay hareket verisi üretmek için Nvidia Isaac GR00T model ve Mimic araçlarını kullanıyor.

    Donanım olarak AEON, yüksek çözünürlüklü mekansal veriyi topluyor ve HxDR aracılığıyla Hexagon’un Reality Cloud Studio sistemine yüklüyor. Nvidia Omniverse entegrasyonu sayesinde gerçek üretim süreçleri ile bulut tabanlı dijital ikiz modelleri eş zamanlı çalışıyor ve üretim hattındaki operasyonlar bulut üzerinden optimize edilebiliyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 9 saat önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 2 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 4 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 4 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

