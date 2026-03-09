BMW, insansı robotları Almanya’daki fabrikasında devreye alıyor

Geçmişte ABD’deki Spartanburg tesisinde Figure AI tarafından üretilen insansı robotlarla yapılan pilot program, BMW için önemli bir deneyim olmuştu. Bu robotlar günde 10 saat, haftada beş gün boyunca tekrarlayan ve fiziksel olarak zorlayıcı metal parça yerleştirme işlemlerini gerçekleştirmişti. Pilot program kapsamında 1.250 çalışma saatinde robotlar toplamda 90.000 parçayı taşımış ve 1,2 milyon adım atmıştı.
AEON robotları iş başına
Şimdi BMW, İsviçre merkezli Hexagon tarafından geliştirilen AEON robotlarını Leipzig fabrikasında kullanmaya hazırlanıyor. İlk kez geçen yıl Haziran ayında tanıtılan bu robotlar, AI tabanlı hareket kontrolü ve çevresel algılama sensörleriyle donatılmış durumda. AEON robotları, görevleri sırasında öğrenebilme ve karşılaştıkları durumlara göre programlarını güncelleyebilme yetisine sahip.
Robotlar, bacaklarının altındaki tekerleklerle hareket ediyor. Her biri 60 kg ağırlığında, 165 cm boyunda ve kısa süreli görevlerde 15 kg, uzun süreli görevlerde ise 8 kg yük taşıyabiliyor. Ayrıca robotlar, yaklaşık dört saatlik çalışma süresinin ardından otomatik batarya değiştirme özelliği sayesinde kesintisiz çalışabiliyor.
BMW, AEON robotlarını öncelikle Leipzig’de çeşitli görevlerde test edecek. Testlerin ardından pilot program kapsamında yüksek voltajlı batarya montajı ile diğer üretim süreçlerine destek verecekler.
AEON robotlarının teknolojik özellikleri
Hexagon’a göre AEON’un temel teknolojik yaklaşımı simülasyon odaklı geliştirme üzerine kurulu. Robot, Nvidia’nın Isaac platformunda oluşturulan sanal ortamlar üzerinden navigasyon, hareket ve manipülasyon becerilerini öğrenerek eğitim süresini haftalar düzeyine indirdi. Gerçek zamanlı algılama ve karar alma süreçleri Nvidia Jetson Orin’iyle yürütülüyor ve ileride IGX Thor platformu ile gelişmiş iş birliği güvenliği sağlanması planlanıyor. Ayrıca robot, insan hareketlerinden öğrenmek ve yapay hareket verisi üretmek için Nvidia Isaac GR00T model ve Mimic araçlarını kullanıyor.
Donanım olarak AEON, yüksek çözünürlüklü mekansal veriyi topluyor ve HxDR aracılığıyla Hexagon'un Reality Cloud Studio sistemine yüklüyor. Nvidia Omniverse entegrasyonu sayesinde gerçek üretim süreçleri ile bulut tabanlı dijital ikiz modelleri eş zamanlı çalışıyor ve üretim hattındaki operasyonlar bulut üzerinden optimize edilebiliyor.
