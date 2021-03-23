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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Hyundai Bayon'un Avrupa fiyatı belli oldu

    Türkiye'de üretilerek 40'tan fazla ülkeye ihraç edilmesi planlanan 2021 Hyundai Bayon için Almanya'dan ilk veriler geldi. Yeni Bayon, Koreli üreticinin en erişilebilir crossover modeli olacak.
    23 Mart 2021, 21:00 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Hyundai Bayon'un Avrupa fiyatı belli oldu
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    2021 Hyundai Bayon henüz resmi olarak satışa sunulmuş olmasa da aracın Almanya'daki fiyatı belli oldu. Pure, Select, Trend ve Prime donanım seviyeleriyle satılacak yeni Bayon'un fiyatı 16 bin 790 euro'dan başlıyor.

    Açıklanan bilgilere göre 2021 Hyundai Bayon'un Almanya'daki giriş seviyesinde manuel klima, dijital radyo ve Bluetooth gibi özellikler mevcut. Güvenlik tarafında ise şeritten ayrılma uyarısı, otonom acil durum freni, yaya ve bisikletli algılama, uzun far asistanı ve hız sabitleyici gibi pek çok teknoloji karşımıza çıkıyor.

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    Yeni Hyundai Bayon'un 18 bin 790 euro'dan başlayan Select donanım seviyesindeyse 16 inç alaşım jantlar, arka park sensörleri, ısıtmalı yan aynalar, deri kaplı direksiyon simidi ve vites topuzu, elektrikli arka camlar gibi özellikler bulunuyor. Isıtmalı ön cam ve direksiyon simidi gibi özelliklerin bulunduğu kış paketi ise opsiyon listesinde.

    Ayrıca Bkz. "letgo'dan ikinci el araç alım satımına yönelik yeni hizmet: letgo oto+"

    21 bin 490 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabilen Trend donanım seviyesinde 8 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, akıllı telefon entegrasyonu, 10.25 inç dijital gösterge ekranı, geri görüş kamerası, USB girişleri, mavi ortam aydınlatması ve 17 inç jantlar gibi daha fazla konfor ve bağlanabilirlik odaklı özellikler görmekteyiz. Otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, yağmur sensörü, ön park sensörleri ve LED ön-arka farlar ise en üst seviyede yer alıyor.

    Yeni Hyundai Bayon'un Almanya'daki fiyat listesi şöyle:

    Motor Pure Select Trend Prime
    1.2 MPI 84 PS (5-MT) 16.790 euro  18.790 euro - -
    1.0 T-GDI 100 PS (6-MT) - 19.990 euro 21.490 euro -
    1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 100 PS (6-iMT) - 20.990 euro 22.490 euro 24.290 euro
    1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 100 PS (7-DCT) - 22.490 euro 23.990 euro 25.790 euro
    1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 120 PS (6-iMT) - - 23.290 euro 25.090 euro
    1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 120 PS (7-DCT) - - 24.790 euro 26.590 euro



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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Meticulous 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    amele gibi olmuş.
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    muratozgulz (Murat Özgül) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    120 beygirlik dct'yi prime donanımıyla beraber %50'lik dilimden sokabilirlerse, bu garip-aykırı tasarımına rağmen çok satabilir.
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa fiyatı belli olan araçları 10 ile çarpıp, sonra %80 ile çarpıp, sonra %18 ile çarpıp, sonra %80'in %18'ini ele alıp hepsine eklemekten bıktım.
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    L Lawy 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bayon hikaye hyundai "veloster n" muhtesem
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    astegon (astegon CF) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ne çirkinliktir arkadaş.

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    CapriceClassic 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    1.2 atmosferik 84 ps motor 17 bin avro. bilemedim...
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    Yilsev (Yilsev Yildiz) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) CapriceClassic
    Almanyada asgari ücret aylık 1,614 euro , yıllıkta 19,368 euro yapiyor.

    https://countryeconomy.com/national-minimum-wage/germany
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) CapriceClassic
    19.990 euro'ya da turbolusunu veriyor ama. Yani 2990 Euro fark ile.

    Sen Türkiye'de 2990TL fark verip arabanın lastiklerini değiştiremiyorsun.
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