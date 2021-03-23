Yeni Hyundai Bayon'un Avrupa fiyatı belli oldu

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2021 Hyundai Bayon henüz resmi olarak satışa sunulmuş olmasa da aracın Almanya'daki fiyatı belli oldu. Pure, Select, Trend ve Prime donanım seviyeleriyle satılacak yeni Bayon'un fiyatı 16 bin 790 euro'dan başlıyor.

Açıklanan bilgilere göre 2021 Hyundai Bayon'un Almanya'daki giriş seviyesinde manuel klima, dijital radyo ve Bluetooth gibi özellikler mevcut. Güvenlik tarafında ise şeritten ayrılma uyarısı, otonom acil durum freni, yaya ve bisikletli algılama, uzun far asistanı ve hız sabitleyici gibi pek çok teknoloji karşımıza çıkıyor.

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Yeni Hyundai Bayon'un 18 bin 790 euro'dan başlayan Select donanım seviyesindeyse 16 inç alaşım jantlar, arka park sensörleri, ısıtmalı yan aynalar, deri kaplı direksiyon simidi ve vites topuzu, elektrikli arka camlar gibi özellikler bulunuyor. Isıtmalı ön cam ve direksiyon simidi gibi özelliklerin bulunduğu kış paketi ise opsiyon listesinde.

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21 bin 490 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabilen Trend donanım seviyesinde 8 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, akıllı telefon entegrasyonu, 10.25 inç dijital gösterge ekranı, geri görüş kamerası, USB girişleri, mavi ortam aydınlatması ve 17 inç jantlar gibi daha fazla konfor ve bağlanabilirlik odaklı özellikler görmekteyiz. Otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, yağmur sensörü, ön park sensörleri ve LED ön-arka farlar ise en üst seviyede yer alıyor.

Yeni Hyundai Bayon'un Almanya'daki fiyat listesi şöyle:

Motor Pure Select Trend Prime 1.2 MPI 84 PS (5-MT) 16.790 euro 18.790 euro - - 1.0 T-GDI 100 PS (6-MT) - 19.990 euro 21.490 euro - 1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 100 PS (6-iMT) - 20.990 euro 22.490 euro 24.290 euro 1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 100 PS (7-DCT) - 22.490 euro 23.990 euro 25.790 euro 1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 120 PS (6-iMT) - - 23.290 euro 25.090 euro 1.0 T-GDI 48V Hafif Hibrit 120 PS (7-DCT) - - 24.790 euro 26.590 euro

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