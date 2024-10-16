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    Kia, ilk pickup modelini tanıtacağı tarihi açıkladı

    Kia, ana hedefi Orta Doğu pazarı olan yeni pickup modeli Tasman'ı bu ay Cidde Uluslararası Otomobil Fuarı'nda dünyaya gösterecek.                                
    Kia, ilk pickup modelini tanıtacağı tarihi açıkladı Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli üretici Kia, pickup segmentine adım atmaya hazırlanıyor. Kia Tasman olarak adlandırılan model, 29 Ekim tarihinde Cidde Uluslararası Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak. Kendi segmentinde "devrim niteliğinde tasarım, ferahlık, uyarlanabilirlik ve güvenlik" kavramlarıyla öne çıkacağı belirtilen Tasman, şimdiye kadar 2 bine yakın özel testten geçirilmiş.

    Kia Tasman'ın tasarım detayları henüz belli değil ancak paylaşılan ipuçlarından son derece kaslı bir silüete sahip olduğu anlaşılıyor. Ön tarafa baktığımızda ise ilk olarak Kia EV9 ile hayatımıza giren bu yeni tasarım dilinin başarılı bir şekilde Tasman'a aktarıldığı dikkat çekiyor. Arkada ise dikey stop lambalarını ve büyük bir Kia Tasman yazısının kasanın kapağına işlendiğini görmekteyiz.

    Çift kabinli gövdeye sahip olan Tasman'ın ilk etapta Hyundai Santa Cruz ile ilişkili olabileceği düşünülse de Kia'nın modeli Santa Cruz'daki gibi monokok gövdeye değil özel "body-on-frame" platforma sahip. Bu platformda gövde, güç aktarma organlarını taşıyan şasinin üzerine inşa edilir. Bu tür yapılar daha fazla yerden yükseklik, daha yüksek çekme kapasitesi, daha dayanıklı ve sert bir şasi imkanı sunmasıyla öne çıkıyor.

    Kia Tasman'ın teknik özellikleri henüz açıklanmadı ancak 4x2 ve 4x4 versiyonların devrede olacağı biliniyor. Ayrıca, ilk etapta dört silindirli benzinli motorla satışa sunulması beklenen modelde 1 ton yük taşıma ve 3,5 tona yakın çekme kapasitesinin sunulması hedefleniyor. 2.2 litre turbo dizel motorun da seçenekler arasında sunulması beklenen Tasman'ın yüzde 100 elektrikli versiyonunu 2026 yılında yollarda görebiliriz.

    Kia Tasman'ın ana hedefi Orta Doğu, Afrika ve Avustralya pazarları olacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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