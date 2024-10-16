Kia, ilk pickup modelini tanıtacağı tarihi açıkladı

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Tam Boyutta Gör Güney Koreli üretici Kia, pickup segmentine adım atmaya hazırlanıyor. Kia Tasman olarak adlandırılan model, 29 Ekim tarihinde Cidde Uluslararası Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak. Kendi segmentinde "devrim niteliğinde tasarım, ferahlık, uyarlanabilirlik ve güvenlik" kavramlarıyla öne çıkacağı belirtilen Tasman, şimdiye kadar 2 bine yakın özel testten geçirilmiş.

Kia Tasman'ın tasarım detayları henüz belli değil ancak paylaşılan ipuçlarından son derece kaslı bir silüete sahip olduğu anlaşılıyor. Ön tarafa baktığımızda ise ilk olarak Kia EV9 ile hayatımıza giren bu yeni tasarım dilinin başarılı bir şekilde Tasman'a aktarıldığı dikkat çekiyor. Arkada ise dikey stop lambalarını ve büyük bir Kia Tasman yazısının kasanın kapağına işlendiğini görmekteyiz.

Çift kabinli gövdeye sahip olan Tasman'ın ilk etapta Hyundai Santa Cruz ile ilişkili olabileceği düşünülse de Kia'nın modeli Santa Cruz'daki gibi monokok gövdeye değil özel "body-on-frame" platforma sahip. Bu platformda gövde, güç aktarma organlarını taşıyan şasinin üzerine inşa edilir. Bu tür yapılar daha fazla yerden yükseklik, daha yüksek çekme kapasitesi, daha dayanıklı ve sert bir şasi imkanı sunmasıyla öne çıkıyor.

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Kia Tasman'ın teknik özellikleri henüz açıklanmadı ancak 4x2 ve 4x4 versiyonların devrede olacağı biliniyor. Ayrıca, ilk etapta dört silindirli benzinli motorla satışa sunulması beklenen modelde 1 ton yük taşıma ve 3,5 tona yakın çekme kapasitesinin sunulması hedefleniyor. 2.2 litre turbo dizel motorun da seçenekler arasında sunulması beklenen Tasman'ın yüzde 100 elektrikli versiyonunu 2026 yılında yollarda görebiliriz.

Kia Tasman'ın ana hedefi Orta Doğu, Afrika ve Avustralya pazarları olacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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