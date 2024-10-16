Kia, ilk pickup modelini tanıtacağı tarihi açıkladı

Kia Tasman'ın tasarım detayları henüz belli değil ancak paylaşılan ipuçlarından son derece kaslı bir silüete sahip olduğu anlaşılıyor. Ön tarafa baktığımızda ise ilk olarak Kia EV9 ile hayatımıza giren bu yeni tasarım dilinin başarılı bir şekilde Tasman'a aktarıldığı dikkat çekiyor. Arkada ise dikey stop lambalarını ve büyük bir Kia Tasman yazısının kasanın kapağına işlendiğini görmekteyiz.
Çift kabinli gövdeye sahip olan Tasman'ın ilk etapta Hyundai Santa Cruz ile ilişkili olabileceği düşünülse de Kia'nın modeli Santa Cruz'daki gibi monokok gövdeye değil özel "body-on-frame" platforma sahip. Bu platformda gövde, güç aktarma organlarını taşıyan şasinin üzerine inşa edilir. Bu tür yapılar daha fazla yerden yükseklik, daha yüksek çekme kapasitesi, daha dayanıklı ve sert bir şasi imkanı sunmasıyla öne çıkıyor.
Kia Tasman'ın teknik özellikleri henüz açıklanmadı ancak 4x2 ve 4x4 versiyonların devrede olacağı biliniyor. Ayrıca, ilk etapta dört silindirli benzinli motorla satışa sunulması beklenen modelde 1 ton yük taşıma ve 3,5 tona yakın çekme kapasitesinin sunulması hedefleniyor. 2.2 litre turbo dizel motorun da seçenekler arasında sunulması beklenen Tasman'ın yüzde 100 elektrikli versiyonunu 2026 yılında yollarda görebiliriz.
Kia Tasman'ın ana hedefi Orta Doğu, Afrika ve Avustralya pazarları olacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.