Toyota Corolla fiyatları ne durumda? İşte 6 aylık fiyat değişimi

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sürüyor. Toyota, 2022 Ekim ayına ilişkin fiyat listesini yayınladı. Toyota Corolla başlangıç fiyatı 600 bin TL'ye doğru gidiyor.
2022 Toyota Corolla fiyatı eylül ayında 550.200 TL'den başlıyordu. Ekim ayında bu fiyat 572.250 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu da 22 bin TL yani yüzde 4 artış anlamına geliyor. Bunun yanı sıra Corolla'nın en pahalı versiyonu olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S'in fiyatı ise 800 bin TL sınırına dayanmış durumda. Bu versiyonun fiyatı geçen ay 768.150 TL idi.
2022 model Toyota Corolla Hybrid'in başlangıç fiyatı da ekim ayında 764.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bir ay önce aynı versiyonun fiyatı 734.600 TL idi. Öte yandan son zamla birlikte Corolla Hybrid'in artık 800 bin TL bandında iki versiyonu var. En pahalı versiyonun fiyatı 865.200 TL seviyesine gelmiş durumda.
Aşağıdaki tablolarda 2022 Toyota Corolla ve Corolla Hybrid modellerinin geçtiğimiz mayıs ayından itibarenki fiyatlarına yer verdik. 6 ayda fiyatların nereden nereye geldiğini görebilirsiniz:
|Versiyon
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Eylül
|Ekim
|1.5 Vision
|432.650 TL
|488.500 TL
|527.600 TL
|539.450 TL
|550.200 TL
|572.250 TL
|1.5 Vision Multidrive S
|451.750 TL
|510.000 TL
|550.850 TL
|563.150 TL
|574.400 TL
|597.400 TL
|1.5 Dream
|478.500 TL
|540.150 TL
|583.450 TL
|596.350 TL
|608.250 TL
|632.600 TL
|1.5 Dream Multidrive S
|497.600 TL
|561.700 TL
|606.700 TL
|620.100 TL
|632.450 TL
|657.800 TL
|1.5 Flame Multidrive S
|529.250 TL
|597.400 TL
|645.250 TL
|659.450 TL
|672.600 TL
|699.500 TL
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|558.700 TL
|630.650 TL
|681.200 TL
|696.100 TL
|710.000 TL
|738.400 TL
|1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|604.550 TL
|682.450 TL
|737.100 TL
|753.100 TL
|768.150 TL
|798.900 TL
|Versiyon
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Eylül
|Ekim
|Hybrid Dream e-CVT
|578.050 TL
|652.550 TL
|704.750 TL
|720.200 TL
|734.600 TL
|764.000 TL
|Hybrid Flame e-CVT
|589.250 TL
|665.200 TL
|718.450 TL
|734.150 TL
|748.850 TL
|778.800 TL
|Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|608.900 TL
|687.400 TL
|742.400 TL
|758.600 TL
|773.750 TL
|804.750 TL
|Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|654.750 TL
|739.150 TL
|798.300 TL
|815.600 TL
|831.900 TL
|865.200 TL
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