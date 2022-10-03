Toyota Corolla fiyatları ne durumda? İşte 6 aylık fiyat değişimi

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sürüyor. Toyota, 2022 Ekim ayına ilişkin fiyat listesini yayınladı. Toyota Corolla başlangıç fiyatı 600 bin TL'ye doğru gidiyor.

2022 Toyota Corolla fiyatı eylül ayında 550.200 TL'den başlıyordu. Ekim ayında bu fiyat 572.250 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu da 22 bin TL yani yüzde 4 artış anlamına geliyor. Bunun yanı sıra Corolla'nın en pahalı versiyonu olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S'in fiyatı ise 800 bin TL sınırına dayanmış durumda. Bu versiyonun fiyatı geçen ay 768.150 TL idi.

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2022 model Toyota Corolla Hybrid'in başlangıç fiyatı da ekim ayında 764.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bir ay önce aynı versiyonun fiyatı 734.600 TL idi. Öte yandan son zamla birlikte Corolla Hybrid'in artık 800 bin TL bandında iki versiyonu var. En pahalı versiyonun fiyatı 865.200 TL seviyesine gelmiş durumda.

Aşağıdaki tablolarda 2022 Toyota Corolla ve Corolla Hybrid modellerinin geçtiğimiz mayıs ayından itibarenki fiyatlarına yer verdik. 6 ayda fiyatların nereden nereye geldiğini görebilirsiniz:

Toyota Corolla fiyat listesi Ekim 2022 Versiyon Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 1.5 Vision 432.650 TL 488.500 TL 527.600 TL 539.450 TL 550.200 TL 572.250 TL 1.5 Vision Multidrive S 451.750 TL 510.000 TL 550.850 TL 563.150 TL 574.400 TL 597.400 TL 1.5 Dream 478.500 TL 540.150 TL 583.450 TL 596.350 TL 608.250 TL 632.600 TL 1.5 Dream Multidrive S 497.600 TL 561.700 TL 606.700 TL 620.100 TL 632.450 TL 657.800 TL 1.5 Flame Multidrive S 529.250 TL 597.400 TL 645.250 TL 659.450 TL 672.600 TL 699.500 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 558.700 TL 630.650 TL 681.200 TL 696.100 TL 710.000 TL 738.400 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 604.550 TL 682.450 TL 737.100 TL 753.100 TL 768.150 TL 798.900 TL

Toyota Corolla Hybrid fiyat listesi 2022 Ekim Versiyon Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Hybrid Dream e-CVT 578.050 TL 652.550 TL 704.750 TL 720.200 TL 734.600 TL 764.000 TL Hybrid Flame e-CVT 589.250 TL 665.200 TL 718.450 TL 734.150 TL 748.850 TL 778.800 TL Hybrid Flame X-Pack e-CVT 608.900 TL 687.400 TL 742.400 TL 758.600 TL 773.750 TL 804.750 TL Hybrid Passion X-Pack e-CVT 654.750 TL 739.150 TL 798.300 TL 815.600 TL 831.900 TL 865.200 TL

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Toyota Corolla 2022 Ekim fiyat listesi! İşte yeni fiyatlar