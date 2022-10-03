Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota Corolla fiyatları ne durumda? İşte 6 aylık fiyat değişimi

    2022 model Toyota Corolla'nın 2022 Ekim fiyat listesine baktığımızda geçen aya göre yüzde 4 oranında zamlandığını görmekteyiz. Peki Toyota Corolla fiyatları ne kadar? İşte Corolla fiyat listesi:
    Oy Ver

    Toyota Corolla 2022 Ekim fiyat listesi! İşte yeni fiyatlar
    Tam Boyutta Gör

    Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sürüyor. Toyota, 2022 Ekim ayına ilişkin fiyat listesini yayınladı. Toyota Corolla başlangıç fiyatı 600 bin TL'ye doğru gidiyor.

    2022 Toyota Corolla fiyatı eylül ayında 550.200 TL'den başlıyordu. Ekim ayında bu fiyat 572.250 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu da 22 bin TL yani yüzde 4 artış anlamına geliyor. Bunun yanı sıra Corolla'nın en pahalı versiyonu olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S'in fiyatı ise 800 bin TL sınırına dayanmış durumda. Bu versiyonun fiyatı geçen ay 768.150 TL idi.

    2022 model Toyota Corolla Hybrid'in başlangıç fiyatı da ekim ayında 764.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bir ay önce aynı versiyonun fiyatı 734.600 TL idi. Öte yandan son zamla birlikte Corolla Hybrid'in artık 800 bin TL bandında iki versiyonu var. En pahalı versiyonun fiyatı 865.200 TL seviyesine gelmiş durumda.

    Aşağıdaki tablolarda 2022 Toyota Corolla ve Corolla Hybrid modellerinin geçtiğimiz mayıs ayından itibarenki fiyatlarına yer verdik. 6 ayda fiyatların nereden nereye geldiğini görebilirsiniz:

    Toyota Corolla fiyat listesi Ekim 2022
    Versiyon Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim
    1.5 Vision 432.650 TL 488.500 TL 527.600 TL 539.450 TL 550.200 TL 572.250 TL
    1.5 Vision Multidrive S 451.750 TL 510.000 TL 550.850 TL 563.150 TL 574.400 TL 597.400 TL
    1.5 Dream 478.500 TL 540.150 TL 583.450 TL 596.350 TL 608.250 TL 632.600 TL
    1.5 Dream Multidrive S 497.600 TL 561.700 TL 606.700 TL 620.100 TL 632.450 TL 657.800 TL
    1.5 Flame Multidrive S 529.250 TL 597.400 TL 645.250 TL 659.450 TL 672.600 TL 699.500 TL
    1.5 Flame X-Pack Multidrive S 558.700 TL 630.650 TL 681.200 TL 696.100 TL 710.000 TL 738.400 TL
    1.5 Passion X-Pack Multidrive S 604.550 TL 682.450 TL 737.100 TL 753.100 TL 768.150 TL 798.900 TL

    Toyota Corolla Hybrid fiyat listesi 2022 Ekim
    Versiyon Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim
    Hybrid Dream e-CVT 578.050 TL 652.550 TL 704.750 TL 720.200 TL 734.600 TL 764.000 TL
    Hybrid Flame e-CVT 589.250 TL 665.200 TL 718.450 TL 734.150 TL 748.850 TL 778.800 TL
    Hybrid Flame X-Pack e-CVT 608.900 TL 687.400 TL 742.400 TL 758.600 TL 773.750 TL 804.750 TL
    Hybrid Passion X-Pack e-CVT 654.750 TL 739.150 TL 798.300 TL 815.600 TL 831.900 TL 865.200 TL
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    Profil resmi
    anzubesti 4 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

    Profil resmi
    Sarı Mucit 5 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 6 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 6 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    fendur +53 zero fear +39 peaceb +19 Alpayan01 +18 White Water +18 AO +17 dr20mouse +14 BekirHan +14 Dürüstİnsan +13 3Korner1Penaltı +12
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    42 Kişi Okuyor (2 Üye, 40 Misafir) 9 Masaüstü 33 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1660 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, toyota ve
    6 etiket daha fiyat listesi ekim corolla corolla hybrid Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili111,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız