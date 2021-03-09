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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni logo, yeni tasarım: 2021 Peugeot 308 neredeyse tamamen kamuflajsız görüntülendi

    Önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılması beklenen yeni nesil Peugeot 308'in tasarımı açığa çıkmaya başladı. İşte markanın yeni logosunu da üzerinde taşıyan modelin görüntüleri:
    09 Mart 2021, 00:15 (15 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    11

    Yeni logo, yeni tasarım: 2021 Peugeot 308 neredeyse tamamen kamuflajsız görüntülendi
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    Yeni nesil Peugeot 308, hem baştan aşağı güncellenen tasarımı ve teknolojileri hem de yeni Peugeot logosunu üzerinde barındıran ilk model olması sebebiyle bu yılın en merak edilen otomobillerinden biri.

    Geçtiğimiz hafta yoğun kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülenen yeni 2021 Peugeot 308 bu kez örtüsünden neredeyse tamamen kurtulmuş bir şekilde karşımızda. Yeni nesil hatchback'in ön bölümüne baktığımızda ilk dikkatimizi çeken markanın yeni logosu oluyor. Zira Peugeot geçtiğimiz haftalarda logosunun yenileyerek 1960 yılındakine benzer bir tasarıma dönüş yapmıştı. Yeni logonun hemen üzerinde ise '308' rozeti göze çarpıyor.

    Uzun süredir aynı tasarımla devam eden Peugeot 308'in ön yüzü tamamen değişmiş ve kardeşlerine benzer bir görünüme kavuşmuş. Şirketin yeni çerçevesiz panjur tasarımı ön bölümü domine ederken, çevresini saran ince aydınlatmalar ve tamponun alt kısmına kadar uzanan LED gündüz farlarının yeni 308'de de yer aldığını görüyoruz. Yeni 308'in ön tamponu da kenarlarındaki büyük havalandırmalarla oldukça sportif görünüyor.

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    Yeni logo, yeni tasarım: 2021 Peugeot 308 neredeyse tamamen kamuflajsız görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Yen 2021 Peugeot 308'in yan tarafına geçtiğimizde logonun çamurluk üzerinde de yer aldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra koyu renkli jantların dikkat çektiği alanda farların ucundan başlayan omuz çizgisi düz bir biçimde stoplara kadar ilerliyor. Yeni 308'in arka bölümünü örtü yüzünden görmek pek mümkün değil fakat krom detaylara sahip sahte egzoz çıkışlarına ev sahipliği yapan difüzörü görebiliyoruz. Ayrıca stoplar da diğer modellerden farklı bir tasarıma sahip gibi görünüyor.

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    Yeni nesil 308, PSA Grubu'nun pek çok modelinde kullanılan EMP2 platformunun güncellenen bir versiyonu üzerine inşa edilecek. Hatchback ve station wagon gövde tipleriyle satılması beklenen araçta benzinli ve dizel ünitelerin yanı sıra PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyon da bulunacak. Öte yandan PSE (Peugeot Sport Engineered) biriminin imzasını taşıyan, arka aksında fazladan elektrik motoruna sahip dört tekerlekten çekişli bir hibrit 308 de görebiliriz.

    Peugeot CEO'sunun önceki açıklamaları dikkate alınırsa ilerleyen süreçte tamamen elektrikli bir 308 de gelebilir. Hatta günümüzde oldukça popüler olduğu üzere 308'in crossover versiyonuyla da karşılaşmamız mümkün. Yeni nesil 308'in önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgileri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



    https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/new-2021-peugeot-308-shows-dramatic-design-overhaul
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    K Krone 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Alışılagelmiş araba tasarımlarının ötesinde. Ben çok beğendim.
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    Hardwired 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    aracın önünde yeni logoya alışmak biraz zaman alacak gibi duruyor hiç “aha bu peugeot” diyemedim içimden.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Can yakar. Kusursuz dizel+tam otomatik uyumuyla tercih sebebi olur ama dolu paketi 400'e göz kırpar çok rahat.
    2 litrelik Golf alabilen Almanlar gene vazgeçmez de bizim gibi vergi avantajını düşünen yerlerde umarım güzel fiyatlanmayla girer. Zira 2008'in fiyatlları astronomik şişti.
    Can yakar. Kusursuz dizel+tam otomatik uyumuyla tercih sebebi olur ama dolu paketi 400'e göz kırpar çok rahat. 2 litrelik Golf alabilen Almanlar gene vazgeç...
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    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
    madonos 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    2021 yılı makyajlı Peugeot 3008 de dahil hiç birini beğenmedim. Marka kimliğini kaybetmiş. Pahalı arabaların çakma versiyonu gibi duruyor.

    2016'da getirdikleri özellikle 3008 değişimi kimlik karakter sahibi bir tasarımdı.
    Yeni model 3008 alacağıma. Citroen C5 yada C4 alırım daha iyi hem daha ucuz hem karakter sahibi araçlar.
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    SnHerbokolog (A ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Premium gibi takılmaya çalışan marka gibi
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    S shade_boi (Ali G) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Logo biraz daha küçük olmalı. Onun dışında bir sorun yok 👍👍
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    BenFero (Ben Fero) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dacia logosu sandım.
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    L Longg_Night 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ön kısım harika gözüküyor
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    H herseyinhayirlisi 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    yandan bakınca ön tekerlek aşırı geride duruyor
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    R RANCH SOS (Burak ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu buz devrindeki diegonun dişlerini baz alan embesik gündüz ledlerinden ne zaman vaz geçerlerse o gün sevicem bu tasarımı.



    Yahu şu gündüz ledi nasıl seviliyor anlamıyorum. Aracı bildiğin eblek, embesil bir bakış katıyor
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    III I II III I I (mehmet ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Araç şahane olmuş, logo da çok yakışmış.
    Allaha şükür bu günde sahip olamayacağımız araçlara bayıldık.
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    erarslan1081 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alabilene şimdiden hayırlı olsun.
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    ilkerk88 (ilker ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sibop kapaklarını beğenmedim. Kalan kısımları çok güzel olmuş.
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    Galeri, 2021 peugeot 308 ve
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