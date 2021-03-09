Yeni logo, yeni tasarım: 2021 Peugeot 308 neredeyse tamamen kamuflajsız görüntülendi

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Yeni nesil Peugeot 308, hem baştan aşağı güncellenen tasarımı ve teknolojileri hem de yeni Peugeot logosunu üzerinde barındıran ilk model olması sebebiyle bu yılın en merak edilen otomobillerinden biri.

Geçtiğimiz hafta yoğun kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülenen yeni 2021 Peugeot 308 bu kez örtüsünden neredeyse tamamen kurtulmuş bir şekilde karşımızda. Yeni nesil hatchback'in ön bölümüne baktığımızda ilk dikkatimizi çeken markanın yeni logosu oluyor. Zira Peugeot geçtiğimiz haftalarda logosunun yenileyerek 1960 yılındakine benzer bir tasarıma dönüş yapmıştı. Yeni logonun hemen üzerinde ise '308' rozeti göze çarpıyor.

Uzun süredir aynı tasarımla devam eden Peugeot 308'in ön yüzü tamamen değişmiş ve kardeşlerine benzer bir görünüme kavuşmuş. Şirketin yeni çerçevesiz panjur tasarımı ön bölümü domine ederken, çevresini saran ince aydınlatmalar ve tamponun alt kısmına kadar uzanan LED gündüz farlarının yeni 308'de de yer aldığını görüyoruz. Yeni 308'in ön tamponu da kenarlarındaki büyük havalandırmalarla oldukça sportif görünüyor.

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Yen 2021 Peugeot 308'in yan tarafına geçtiğimizde logonun çamurluk üzerinde de yer aldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra koyu renkli jantların dikkat çektiği alanda farların ucundan başlayan omuz çizgisi düz bir biçimde stoplara kadar ilerliyor. Yeni 308'in arka bölümünü örtü yüzünden görmek pek mümkün değil fakat krom detaylara sahip sahte egzoz çıkışlarına ev sahipliği yapan difüzörü görebiliyoruz. Ayrıca stoplar da diğer modellerden farklı bir tasarıma sahip gibi görünüyor.

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Yeni nesil 308, PSA Grubu'nun pek çok modelinde kullanılan EMP2 platformunun güncellenen bir versiyonu üzerine inşa edilecek. Hatchback ve station wagon gövde tipleriyle satılması beklenen araçta benzinli ve dizel ünitelerin yanı sıra PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyon da bulunacak. Öte yandan PSE (Peugeot Sport Engineered) biriminin imzasını taşıyan, arka aksında fazladan elektrik motoruna sahip dört tekerlekten çekişli bir hibrit 308 de görebiliriz.

Peugeot CEO'sunun önceki açıklamaları dikkate alınırsa ilerleyen süreçte tamamen elektrikli bir 308 de gelebilir. Hatta günümüzde oldukça popüler olduğu üzere 308'in crossover versiyonuyla da karşılaşmamız mümkün. Yeni nesil 308'in önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgileri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/new-2021-peugeot-308-shows-dramatic-design-overhaul

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