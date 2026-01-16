Giriş
    Fiat, Peugeot, Citroen ve Opel, Leapmotor'un menzil uzatıcı teknolojisini kullanabilir

    Leapmotor CEO'su Tianshu Xin, Stellantis'in Avrupa'daki ana akım markalarında Leapmotor'un geliştirdiği menzil uzatıcı (EREV) sistemin kullanılmasını değerlendirdiklerini söyledi.

    Fiat, Peugeot, Citroen ve Opel'e Çin'den teknoloji transferi Tam Boyutta Gör
    Gelen haberlere göre Leapmotor ve Stellantis ortaklığında yeni bir aşamaya geçilebilir. Çinli üreticinin geliştirdiği menzil uzatıcı (EREV) teknolojisinin Stellantis grubu içerisindeki markalarda da kullanılabileceği gündeme geldi. Bu adımın, Stellantis bünyesinde “sinerjiyi” artırmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olabileceği belirtiliyor.

    Leapmotor, B10 ve C10 SUV modellerini hem tamamen elektrikli hem de küçük bir benzinli motorun yalnızca jeneratör olarak görev yaptığı EREV sistemiyle sunuyor. Bu sistemde benzinli motor tekerleklere güç vermiyor, yalnızca bataryayı hareket halindeyken şarj ediyor. Şirket, C10'un tam dolu batarya ve yakıt deposuyla birlikte yaklaşık 950 km kadar menzil sunabildiğini ve resmi testlerde sadece 10 g/km CO2 emisyonu saldığını iddia ediyor.

    Leapmotor CEO'su Tianshu Xin, Leapmotor ile Stellantis’in şu anda tamamen farklı altyapılara sahip ürün gamları arasında teknoloji paylaşımı için çeşitli fırsatları değerlendirdiğini ve menzil uzatıcı sistemin de bu seçeneklerden biri olduğunu söyledi. Xin, daha önce de EREV teknolojisini Avrupa’nın elektrikli mobiliteye geçiş sürecinde önemli bir ara çözüm olarak tanımlamıştı. Xin’e göre elektrikli araçlara geçiş, önceki beklentilerin gerisinde ilerlerken ve şarj altyapısı henüz yeterince gelişmemişken, bu tür çözümler kritik önem taşıyor.

    Fiat, Peugeot, Citroen ve Opel'e Çin'den teknoloji transferi Tam Boyutta Gör
    Xin, hangi marka ya da modellerin bu teknolojiden faydalanabileceğine dair isim vermedi. Ancak Stellantis’in Avrupa’daki beş ana markasının elektrikli araçlarında yüksek oranda ortaklık bulunduğuna dikkat çekildi. Bu markalar ya eski PSA kökenli CMP platformunu, ya daha yeni STLA Medium platformunu ya da daha uygun maliyetli Smart Car platformunu kullanıyor. EREV sisteminin bu platformlardan birine entegre edilmesi halinde, teorik olarak birden fazla modele kolayca uyarlanabileceği ifade ediliyor.

    Tianshu Xin, bu tür teknoloji paylaşımlarının Stellantis ile Leapmotor arasındaki ortaklığın temel mantığıyla örtüştüğünü vurguladı. Stellantis, Leapmotor’un uluslararası operasyonlarının yüzde 51’ine sahip durumda. Xin, “Stellantis ile Leapmotor arasındaki anlaşmayı yaparken hedeflerimizden biri de birbirimizin teknolojilerini kullanarak sinerji yaratmaktı” ifadesine yer verdi.

    Xin ayrıca “platform paylaşımının da değerlendirdikleri fırsatlardan biri” olduğunu belirterek, gelecekte Avrupa pazarı için geliştirilecek Leapmotor modellerinin mevcut Stellantis platformlarını kullanabileceğinin sinyalini verdi. Bu yaklaşımın, markanın Avrupa pazarına daha iyi uyum sağlaması açısından önemli olduğu belirtiliyor.

