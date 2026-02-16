Stellantis, "müşteri talebi" nedeniyle dizel araçları geri getiriyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Elektrikli dönüşüm sürecinde birçok üretici dizel motorlara sırtını dönmüştü. Ancak elektrikli araçlara geçiş beklenenden yavaş ilerleyince bazı markalar strateji değişikliğine gitmeye başladı. Bu dönüşümün en net örneklerinden biri de Stellantis cephesinde yaşanıyor.

Şirket, yakın zamanda Opel Zafira için yeni geliştirilen 2.2 litrelik dizel motoru tanıttı. 177 beygir güç ve 400 Nm tork üreten motor, aracı 0’dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede çıkarırken maksimum 185 km/s hıza ulaşmasını sağlıyor.

Performans değerleri sınıf standartlarında kalsa da motor, yeni nesil direkt enjeksiyon teknolojisi ve optimize edilmiş egzoz gazı devirdaim sistemiyle dikkat çekiyor. Opel’e göre bu güncellemeler yakıt tüketimi ve CO2 emisyonlarında yüzde 13’e varan iyileşme sağlıyor.

Stellantis, dizelin payını artıracak

Tam Boyutta Gör Reuters’ın haberine göre Stellantis, Avrupa’da en az yedi binek otomobil ve hafif ticari modelde dizel versiyonları yeniden devreye almayı planlıyor. Süreç geçen yıl başlarken, grup mevcut dizel motorlu modelleri üretmeye devam edecek. Bu kapsamda Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio ve Alfa Romeo Tonale gibi modellerde dizel seçenekler korunacak.

Şirket sözcüsü, dizel motorları ürün gamında tutma ve bazı modellerde motor seçeneklerini artırma kararı aldıklarını belirtirken, bu hamlenin arkasında müşteri talebinin bulunduğunu vurguladı.

Avrupa’da dizelin payı düşse de fırsat devam ediyor

Bir dönem Avrupa pazarının lokomotifi olan dizel motorlar, son yıllarda ciddi kan kaybı yaşadı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, geçen yıl Avrupa Birliği’nde satılan yeni otomobillerin yalnızca yüzde 8,9’u dizel motora sahipti. En popüler seçenek yüzde 34,5 ile hibritler olurken, benzinli araçlar yüzde 26,6 ve elektrikliler yüzde 17,4 pay aldı.

Çin tehdidine karşı dizel formülü

Her ne kadar dizelin toplam payı azalmış olsa da rekabetin zayıflaması markalar için yeni bir fırsat anlamına geliyor. Özellikle Çinli üreticilerin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellere odaklanması, Avrupalı markaların uygun fiyatlı dizel seçeneklerle farklılaşmasını mümkün kılıyor.

