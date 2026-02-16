Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Stellantis, "müşteri talebi" nedeniyle dizel araçları geri getiriyor

    Opel Zafira için 2.2 litrelik yeni dizel motor geliştiren Stellantis, bazı binek ve hafif ticari araç modellerinde dizel motorların payını artırmaya hazırlanıyor.

    Elektrikli dönüşüm sürecinde birçok üretici dizel motorlara sırtını dönmüştü. Ancak elektrikli araçlara geçiş beklenenden yavaş ilerleyince bazı markalar strateji değişikliğine gitmeye başladı. Bu dönüşümün en net örneklerinden biri de Stellantis cephesinde yaşanıyor.

    Şirket, yakın zamanda Opel Zafira için yeni geliştirilen 2.2 litrelik dizel motoru tanıttı. 177 beygir güç ve 400 Nm tork üreten motor, aracı 0’dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede çıkarırken maksimum 185 km/s hıza ulaşmasını sağlıyor.

    Performans değerleri sınıf standartlarında kalsa da motor, yeni nesil direkt enjeksiyon teknolojisi ve optimize edilmiş egzoz gazı devirdaim sistemiyle dikkat çekiyor. Opel’e göre bu güncellemeler yakıt tüketimi ve CO2 emisyonlarında yüzde 13’e varan iyileşme sağlıyor.

    Stellantis, dizelin payını artıracak

    Stellantis'ten dizel hamlesi: Geri getiriyor Tam Boyutta Gör
    Reuters’ın haberine göre Stellantis, Avrupa’da en az yedi binek otomobil ve hafif ticari modelde dizel versiyonları yeniden devreye almayı planlıyor. Süreç geçen yıl başlarken, grup mevcut dizel motorlu modelleri üretmeye devam edecek. Bu kapsamda Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio ve Alfa Romeo Tonale gibi modellerde dizel seçenekler korunacak.

    Şirket sözcüsü, dizel motorları ürün gamında tutma ve bazı modellerde motor seçeneklerini artırma kararı aldıklarını belirtirken, bu hamlenin arkasında müşteri talebinin bulunduğunu vurguladı.

    Avrupa’da dizelin payı düşse de fırsat devam ediyor

    Bir dönem Avrupa pazarının lokomotifi olan dizel motorlar, son yıllarda ciddi kan kaybı yaşadı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, geçen yıl Avrupa Birliği’nde satılan yeni otomobillerin yalnızca yüzde 8,9’u dizel motora sahipti. En popüler seçenek yüzde 34,5 ile hibritler olurken, benzinli araçlar yüzde 26,6 ve elektrikliler yüzde 17,4 pay aldı.

    Çin tehdidine karşı dizel formülü

    Her ne kadar dizelin toplam payı azalmış olsa da rekabetin zayıflaması markalar için yeni bir fırsat anlamına geliyor. Özellikle Çinli üreticilerin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellere odaklanması, Avrupalı markaların uygun fiyatlı dizel seçeneklerle farklılaşmasını mümkün kılıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askere ne zaman gidilir agatha christie kitapları sırası altı yüksek arabalar efsane başkan oyunu para kazanma bir kızı kahve içmeye nasıl davet edilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum