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    WWDC 2022’de tanıtılması beklenen yeni Macbook Air, beklenen renklerle gelmeyebilir

    6 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen WWDC 2022 etkinliğinde yeni MacBook Air'in de tanıtılması bekleniyor. Ancak yeni MacBook Air'ler beklenen renk seçenekleriyle gelmeyebilir. İşte detaylar:
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    Yeni Macbook Air, beklenen renklere sahip olmayabilir
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    Apple, 2 yıldır WWDC’de herhangi bir önemli cihaz tanıtımı yapmadı ancak bu sene bu değişebilir. Mark Gurman ve diğer Apple kaynakları, uzun zamandır 2022’de yeni Mac’lerin geleceğini belirtiyordu. Ve yakın bir zamanda yapılan bir paylaşıma göre Apple, yeni MacBook Air'i WWDC’te tanıtabilir.

    İşte yeni nesil MacBook Air'in renk seçenekleri 

    Geçtiğimiz günlerde Mark Gurman tarafından paylaşılan birkaç tweet'te, yeni nesil MacBook Air'in gelecek hafta WWDC'de piyasaya sürülmesinin planlandığını tekrar belirtti. Paylaşılan bu tweet'lere göre Apple'ın bu noktada yeni dizüstü bilgisayarının lansmanını ertelemesinin nedeni, Çin'deki tedarik sorunları. 

    Yeni Macbook Air, beklenen renklere sahip olmayabilir
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    Daha önceki paylaşımlarda yeni nesil MacBook Air'in birçok farklı renkte geleceği yönündeydi. Ancak Mark Gurman paylaşımında "Yeni MacBook Air'in birçok renkte geleceğine dair çokça fikirler ortaya atıldı. Şu anda uzay grisi, gümüş ve altın renklerinde geliyor. Bu renklerden daha fazlasını beklemezdim (ancak yeni altın daha çok şampanya gibi olacak)" sözleriyle beklenen renk seçeneklerinin gelmeyeceğini söyledi.

    Bu tweet'den de anlaşılacağı üzere WWDC 2022’de tanıtılması beklenen yeni MacBook Air'in uzay grisi, gümüş ve altın renk seçeneklerine sahip olması bekleniyor. WWDC 2022 etkinliğinin ise 6 Haziran'da gerçekleşmesi bekleniyor.

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    Piêr Dé Sans 1 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 1 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 2 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 4 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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