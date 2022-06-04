WWDC 2022’de tanıtılması beklenen yeni Macbook Air, beklenen renklerle gelmeyebilir

Tam Boyutta Gör

Apple, 2 yıldır WWDC’de herhangi bir önemli cihaz tanıtımı yapmadı ancak bu sene bu değişebilir. Mark Gurman ve diğer Apple kaynakları, uzun zamandır 2022’de yeni Mac’lerin geleceğini belirtiyordu. Ve yakın bir zamanda yapılan bir paylaşıma göre Apple, yeni MacBook Air'i WWDC’te tanıtabilir.

iPadOS 16 gelişmiş çoklu görev yönetimi sunacak 1 gün önce eklendi

İşte yeni nesil MacBook Air'in renk seçenekleri

Geçtiğimiz günlerde Mark Gurman tarafından paylaşılan birkaç tweet'te, yeni nesil MacBook Air'in gelecek hafta WWDC'de piyasaya sürülmesinin planlandığını tekrar belirtti. Paylaşılan bu tweet'lere göre Apple'ın bu noktada yeni dizüstü bilgisayarının lansmanını ertelemesinin nedeni, Çin'deki tedarik sorunları.

Tam Boyutta Gör

Daha önceki paylaşımlarda yeni nesil MacBook Air'in birçok farklı renkte geleceği yönündeydi. Ancak Mark Gurman paylaşımında "Yeni MacBook Air'in birçok renkte geleceğine dair çokça fikirler ortaya atıldı. Şu anda uzay grisi, gümüş ve altın renklerinde geliyor. Bu renklerden daha fazlasını beklemezdim (ancak yeni altın daha çok şampanya gibi olacak)" sözleriyle beklenen renk seçeneklerinin gelmeyeceğini söyledi.

Bu tweet'den de anlaşılacağı üzere WWDC 2022’de tanıtılması beklenen yeni MacBook Air'in uzay grisi, gümüş ve altın renk seçeneklerine sahip olması bekleniyor. WWDC 2022 etkinliğinin ise 6 Haziran'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.