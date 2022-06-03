iPadOS 16 dizüstüleri aratmayacak

Apple’ın uzun süredir iPad serisini belirli senaryolarda dizüstü bilgisayarlar kadar fonksiyonel olması için çabaladığı biliniyor. Özellikle Apple M1 yonga seti ile performans tarafında bu artık mümkün. Ne var ki yazılım tarafında biraz kısıtlanıyor. iPadOS 16 ile önemli bir gelişme yaşanacak.
iPadOS 16 neler sunacak?
WWDC 2022 geliştirici konferansında tanıtılması beklenen iPadOS 16 sürümü ile birlikte çoklu görev yöneticisinin elden geçirileceği iddia edildi. Böylece tablet görünümünden uzaklaşarak biraz daha dizüstü tecrübesine yaklaşacak.
Apple’ın iPadOS 16 ile ara yüz tarafında önemli bir değişiklik yapacağı bir süredir konuşuluyor. Bu değişikliğin bir parçası da çoklu görev yöneticisi olacak. Normalde iPad üzerinde iki pencere yanyana veya toplam üç pencere şeklinde çalışmak mümkün.
Yeni güncelleme ise pencerelerin boyutlarını ayarlayabilme ve aynı anda birden fazla pencerede daha verimli çalışma özellikleri sunulacak. Ayrıca hangi uygulamaların açık olduğunu görmek daha kolaylaşacak.
iOS 16 tarafında ara yüz değişikliği beklenmezken interaktif widget ve her zaman açık ekran şeklinde bazı iddialar var. Yine watchOS işletim sisteminin önemli bir ara yüz değişikliğine uğrayacağı iddialar arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.