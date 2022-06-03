iPadOS 16 dizüstüleri aratmayacak

Tam Boyutta Gör

Apple’ın uzun süredir iPad serisini belirli senaryolarda dizüstü bilgisayarlar kadar fonksiyonel olması için çabaladığı biliniyor. Özellikle Apple M1 yonga seti ile performans tarafında bu artık mümkün. Ne var ki yazılım tarafında biraz kısıtlanıyor. iPadOS 16 ile önemli bir gelişme yaşanacak.

iPadOS 16 neler sunacak?

WWDC 2022 geliştirici konferansında tanıtılması beklenen iPadOS 16 sürümü ile birlikte çoklu görev yöneticisinin elden geçirileceği iddia edildi. Böylece tablet görünümünden uzaklaşarak biraz daha dizüstü tecrübesine yaklaşacak.

iOS 16 ne zaman tanıtılacak? 1 hf. önce eklendi

Apple’ın iPadOS 16 ile ara yüz tarafında önemli bir değişiklik yapacağı bir süredir konuşuluyor. Bu değişikliğin bir parçası da çoklu görev yöneticisi olacak. Normalde iPad üzerinde iki pencere yanyana veya toplam üç pencere şeklinde çalışmak mümkün.

Yeni güncelleme ise pencerelerin boyutlarını ayarlayabilme ve aynı anda birden fazla pencerede daha verimli çalışma özellikleri sunulacak. Ayrıca hangi uygulamaların açık olduğunu görmek daha kolaylaşacak.

iOS 16 tarafında ara yüz değişikliği beklenmezken interaktif widget ve her zaman açık ekran şeklinde bazı iddialar var. Yine watchOS işletim sisteminin önemli bir ara yüz değişikliğine uğrayacağı iddialar arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPad Haberleri

iPadOS 16 gelişmiş çoklu görev yönetimi sunacak