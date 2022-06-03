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    iPadOS 16 dizüstüleri aratmayacak

    iPadOS 16 işletim sistemi ile birlikte iPad serisi dizüstülere yakın bir çoklu görev yönetimi sunacak. Ayrıca ara yüz tarafında da bazı değişiklikler bekleniyor. 
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    iPadOS 16
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    Apple’ın uzun süredir iPad serisini belirli senaryolarda dizüstü bilgisayarlar kadar fonksiyonel olması için çabaladığı biliniyor. Özellikle Apple M1 yonga seti ile performans tarafında bu artık mümkün. Ne var ki yazılım tarafında biraz kısıtlanıyor. iPadOS 16 ile önemli bir gelişme yaşanacak.

    iPadOS 16 neler sunacak?

    WWDC 2022 geliştirici konferansında tanıtılması beklenen iPadOS 16 sürümü ile birlikte çoklu görev yöneticisinin elden geçirileceği iddia edildi. Böylece tablet görünümünden uzaklaşarak biraz daha dizüstü tecrübesine yaklaşacak.

    Apple’ın iPadOS 16 ile ara yüz tarafında önemli bir değişiklik yapacağı bir süredir konuşuluyor. Bu değişikliğin bir parçası da çoklu görev yöneticisi olacak. Normalde iPad üzerinde iki pencere yanyana veya toplam üç pencere şeklinde çalışmak mümkün.

    Yeni güncelleme ise pencerelerin boyutlarını ayarlayabilme ve aynı anda birden fazla pencerede daha verimli çalışma özellikleri sunulacak. Ayrıca hangi uygulamaların açık olduğunu görmek daha kolaylaşacak.

    iOS 16 tarafında ara yüz değişikliği beklenmezken interaktif widget ve her zaman açık ekran şeklinde bazı iddialar var. Yine watchOS işletim sisteminin önemli bir ara yüz değişikliğine uğrayacağı iddialar arasında.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    Piêr Dé Sans 3 saat önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 3 saat önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 18 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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