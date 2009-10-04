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Yeni Mac'ler ufukta gözüktü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,5b
1
11
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Bir süredir portatif cihazlarına ve Mac OS X'e odaklanan Apple'ın Mac'lerde bir takım revizyona yakın zamanda gidileceği iddia ediliyordu. Macbook Pro ailesini Haziran ayında güncelleyen Apple'ın uzun süredir iMac, Mac Mini'de güncellemeye gitmemesi de bu iddiaları güçlendiriyordu.

Mac dünyasının önde gelen sitelerinden AppleInsider tarafından fark edilen açıkta, Google Hollanda'nın sitesinden yapılan “macbook”, “imac”, “macmini” aramalarının sonuçlarında Apple Hollanda'nın AdSense aracılığıyla yeni Mac'lerin reklamını yapmaya başladığı ortaya çıktı. İşte Apple Hollanda'nın verdiği o reklamlar;

Macbook

Yeni Mac'ler ufukta gözüktü
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"Apple'dan yeni Macbook. Daha ince, daha hafif ve daha hızlı. Ücretsiz teslimat. Bugünden itibaren satışta"

iMac

Yeni Mac'ler ufukta gözüktü
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"Yeni iMac. Ultra ince 20 ve 24 inç modeller. 1099 Avro'dan başlayan fiyatlarla."

Mac Mini

Yeni Mac'ler ufukta gözüktü
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"Apple'dan yeni Mac Mini. Şimdi daha hızlı ve daha uygun. 499 Avro'dan başlayan fiyatlarla. Hemen satın alın"

Not: Şu an Hollanda'da satılmakta olan Mac Mini'lerin başlangıç fiyatı ise 599 Avro.


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rabbitweed 10 yıl
imac almak uzereyim.pc mi saticam artik.ama beklesemmi yenileri yoksa kafam karisti iyice.
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oxiabit 10 yıl
Türkiyeden almayı düşünenlere bir hatırlatma yapmak isterim. amerikada yenilenen ürün ortalama 4-5 ay içerisinde intikal etmektedir. Bunu bilip ona göre planlama yapılmalı. tabi bu gerçeğe rağmen yine en sağlıklısı yeni ürün tanıtıldığı günün ertesi bilkoma telefonla sormaktır. ama bu zamana kadar erken gelen olmadı. en basitinden Bir SL DVD si bile 3 ay sürdü nerdeyse.
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Vipracing 10 yıl
Apple 'ın senelik 'sessiz' revizyonlarından
Intele geçtiğinden beri rahat etti/tik.Neydi o eskiden 0.10 ghz için 2 sene bekle
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sinuhe.s 10 yıl
çok istiyorum macpro bakalım nasipse yakında alacağım inşaallah




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masterm1nd 10 yıl
Umarım beyaz Macbook'ları biraz daha ucuzlatırlar, pek öyle olacak gibi görünmüyor ama hadi bakalım.
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