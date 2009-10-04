Yeni Mac'ler ufukta gözüktü

Bir süredir portatif cihazlarına ve Mac OS X'e odaklanan Apple'ın Mac'lerde bir takım revizyona yakın zamanda gidileceği iddia ediliyordu. Macbook Pro ailesini Haziran ayında güncelleyen Apple'ın uzun süredir iMac, Mac Mini'de güncellemeye gitmemesi de bu iddiaları güçlendiriyordu.
Mac dünyasının önde gelen sitelerinden AppleInsider tarafından fark edilen açıkta, Google Hollanda'nın sitesinden yapılan “macbook”, “imac”, “macmini” aramalarının sonuçlarında Apple Hollanda'nın AdSense aracılığıyla yeni Mac'lerin reklamını yapmaya başladığı ortaya çıktı. İşte Apple Hollanda'nın verdiği o reklamlar;
Macbook
"Apple'dan yeni Macbook. Daha ince, daha hafif ve daha hızlı. Ücretsiz teslimat. Bugünden itibaren satışta"
iMac
"Yeni iMac. Ultra ince 20 ve 24 inç modeller. 1099 Avro'dan başlayan fiyatlarla."
Mac Mini
"Apple'dan yeni Mac Mini. Şimdi daha hızlı ve daha uygun. 499 Avro'dan başlayan fiyatlarla. Hemen satın alın"
Not: Şu an Hollanda'da satılmakta olan Mac Mini'lerin başlangıç fiyatı ise 599 Avro.
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