2023 Mercedes-AMG C63 S tanıtıldı! V8'in yerini 680 beygirlik hibrit sistem aldı

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Yeni 2023 Mercedes-AMG C63 S bugün resmi olarak tanıtıldı ve beraberinde bolca yenilik getirdi. Aldığı elektrik desteğiyle birlikte adının ardına da 'E Performance' takısı alan performanslı model, sportif tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yeni C63 S E Performance, özellikleriyle neler sunuyor?

2023 Mercedes-AMG C63 S E Performance, kalbinde 2.0 litre turbo dört silindirli motor bulunduruyor. Evet önceki 4.0 litre twin turbo V8'e göre dört silindir eksiği var ancak bu performans tarafında daha zayıf olduğu anlamına gelmiyor. C43'te olduğu gibi bu modelde de elektrikli turbo teknolojisine sahip olan M139 kod adlı motor, tek başına 476 hp (350 kW) güç üretiyor. Söz konusu motor AMG Speedshift 9 ileri MCT (multi-clutch transmission) şanzımanla kombine edilmiş.

Mercedes, litre başına güç çıkışı 238 hp olan bu motorun dünyanın en güçlü dört silindirli motoru olduğunu belirtiyor. Bu güç yeterli gelmezse, arka aks üzerinde bu motoru destekleyen bir de elektromotor mevcut. 10 saniyeye kadar 150 kW (204 hp) maksimum güç üreten elektrik motoru, otomatikleştirilmiş iki kademeli şanzımanla kontrol ediliyor. 6.1 kWsa yüksek performanslı batarya ve AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sisteminin de bulunduğu araç toplamda 680 hp güç ve 1020 Nm maksimum tork sunuyor.

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C63 S Performance'taki 4MATIC+ sistemi, kardeşi C43'ün aksine sürüş moduna ve anlık ihtiyaca göre tamamen değişken bir tork dağılımı sunuyor. Ayrıca ön aksı devreden çıkaran drift modu da bulunuyor. İlginç şekilde, elektrik motoru arka aksta bulunmasına rağmen ihtiyaç halinde ön tekerleklere de güç verebiliyor. Bu da yeni C63 S'in saf elektrikli sürüş modunda bile dört tekerlekten çekiş sunabildiğini gösteriyor.

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2023 Mercedes-AMG C63 S E Performance'ın arka aksındaki elektrik motoru, içten yanmalı motora destek olmanın yanı sıra performanslı sedanı tek başına da yürütebiliyor. Bu durumda otomobil 125 km/s hızın altında olmak kaydıyla 13 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor. Bu da teknik olarak yeni C63 S E Performance'ı PHEV yani şarj edilebilir hibrit bir model yapıyor ancak elektrikli sürüş menzili diğer PHEV modellere göre oldukça az. Çünkü Mercedes bu modelde verimlilikten ziyade hıza odaklanmış.

Sedan ve station wagon versiyonları bulunan 2023 Mercedes-AMG C63 S E Performance, paylaşılan verilere göre 0-100 km/s hızlanmasını 3,4 saniyede tamamlıyor. Selefinde bu süre 3,7 saniye idi. Otomobillerin son hızı elektronik olarak 250 km/s ile sınırlı fakat opsiyonel olarak sunulan sürücü paketiyle bu sınır sedanda 280 km/s'e, station wagon'da 270 km/s'e kadar çıkıyor. Bu arada otomobillerin ağırlıkları da sırasıyla 2111 kg ve 2145 kg olarak açıklandı. Her ne kadar motor küçülmüş olsa da hibrit sistemin getirdiği ağırlık da ciddi derecede etkili olmuş.

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Yeni C63 S E Performance modelinde arka aks yönlendirme sistemi de bulunuyor. 100 km/s hıza kadar arka tekerlekleri öndekilerle ters şekilde 2.5 derece açılandıran sistem bu sayede aracın dönüş çapını küçültüyor ve virajlı yollarda daha tepkisel bir yol tutuş sunmasını sağlıyor. 100 km/s'in üzerindeki hızlarda ise arka tekerlekler önlerle aynı yönde 0.7 derece açılanarak otomobilin daha dengeli hareket etmesini sağlıyor.

Performanslı modelde AMG'nin kompozit frenleri standart olarak geliyor. Bu noktada önde altı pistonlu sabit kaliperler ve arkada tek pistonlu yüzer kaliperler karşımıza çıkıyor. Yeni C63 S'te ayrıca rejeneratif fren sistemi de bulunuyor. Bu sistem, direksiyondaki bir tuş üzerinden isteğe göre dört farklı seviyede ayarlanarak geri dönüştürülen enerjinin bataryada depolanması sağlanabiliyor.

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Yeni Mercedes-AMG C63 S tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri