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    iPhone 14'ün kaza algılama özelliği gerçek kaza yapılarak test edildi: İşte sonuç

    Apple'ın iPhone 14 serisinde sunduğu Trafik Kazası Algılama özelliği gerçek bir kaza senaryosunda test edildi. YouTube'da yayınlanan görüntüler denemenin başarılı bir şekilde sonuçlandığını gösteriyor
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    iPhone 14'ün kaza algılama özelliği gerçek kazada test edildi
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    YouTuberlar genellikle akıllı telefonları çizip bükerek dayanıklılığını test ederler. Ancak bu kez farklı bir deneme ile karşı karşıyayız TechRax isimli YouTube kanalı Apple'ın iPhone 14 serisi akıllı telefonlarında yer alan Trafik Kazası Algılama özelliğini gerçek bir kaza tertipleyerek test etti.

    YouTuber, sensörün işe yarayıp yaramadığını uzaktan kumanda sistemi ile donatılmış bir Mercury sedan araç üzerinde denedi. Yayınlanan videoda iPhone 14 Pro'nun koli bandıyla sürücü koltuğunun başlığına bantlandığını görüyorız. Ayrıca konusu testin güvenlik koşulları gözetilerek yapıldığı sık sık belirtiliyor.

    iPhone 14'ün kaza algılama özelliği gerçek kazada test edildi
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    Sonuç başarılı

    Gerçekleştirilen kaza senaryosunun ardından iPhone 14 Pro'daki kaza algılama özelliği başarılı bir şekilde çalışıyor. Akıllı telefon çarpışmanın ardından yüksek sesle uyarı veriyor ve otomatik olarak acil yardım hattını arıyor. Tabi bunu yapmadan önce kullanıcıya aramayı iptal edebilmesi için 10 saniye süre verdiğini belirtelim.

    Apple'ın iPhone 14 serisi akıllı telefonları 256 G’ye kadar G kuvveti ölçümlerini algılayabilen yeni çift çekirdekli ivmeölçer ve yeni yüksek dinamik aralıklı jiroskop sayesinde ciddi trafik kazalarını algılama özelliğine sahip. Kullanıcı bilincini yitirdiğinde veya iPhone’una ulaşamadığında acil çağrı merkezini otomatik olarak arayabiliyor.

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    makine26 1 gün önce

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