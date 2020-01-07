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    Yeni Mophie kablosuz şarj istasyonu akünüzü de destekliyor

    Uzun seyahatlerde aküden dolayı yolda kalmaktan korkuyorsanız Mophie Powerstation Go adındaki taşınabilir şarj istasyonu hem AC girişi hem de akü desteği sunuyor.
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    Cep Telefonu Diğer
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yeni Mophie kablosuz şarj istasyonu akünüzü de destekliyor
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    Akünün biterek yolda kaldığınız durumlar muhtemelen bir seyahatteki en can sıkıcı olaylardandır. Son dönemde aküye destek amacıyla araç içi özel şarj istasyonları piyasaya çıkmıştı. Mophie de bu konuyu es geçmemiş.

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    Mophie Powerstation Go özellikleri ve fiyatı

    CES 2020 fuarına gelen Mophie Powerstation Go adındaki şarj istasyonu gerektiği anlarda akünüzü destekleyecek kapasiteye sahip. Dayanıklı akım kablolarını da dahil eden ürün böylece tam bir paket sunuyor.

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    44400MWh kapasiteye sahip olan istasyon tam boy bir arabayı veya SUV modelini çalıştırabiliyor. 65W seviyesine kadar 115V AC girişi de dizüstü modellerinizi şarj etmenize imkan tanıyor. 2 adet 2.4A USB-A çıkışları da taşınabilir cihazlar için. Ayrıca 5W kablosuz şarj imkanı da sunuyor.

    Biraz büyük boyutlarda olmasına karşın fonksiyonelliği düşünüldüğünde pek çok tüketicinin alternatifi olacaktır. Mophie Powerstation Go modeli için 160$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.engadget.com/2020/01/06/mophie-wireless-charging-powerstation-go/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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