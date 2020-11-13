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    Yeni nesil 2021 Nissan Qashqai'den ilk teaser geldi: e-Power hibrit sistemle geliyor

    Önümüzdeki yılın ilk aylarında tanıtılması beklenen yeni nesil 2021 Nissan Qashqai'den ilk resmi bilgiler geldi. Teaser görseli paylaşılan yeni Qashqai'nin e-Power sistemi de detaylandı:
    14 sa.
    2,7b
    3
    12
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil 2021 Nissan Qashqai'den ilk teaser geldi: e-Power hibrit sistemle geliyor
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    2021'in ilkbahar aylarında tanıtılması planlanan yeni nesil 2021 Nissan Qashqai'den ilk teaser geldi. Japon marka, kamuflajlı fotoğraflarını da gösterdiği üçüncü nesil Qashqai hakkında yeni bilgiler de paylaştı.

    2021 Nissan Qashqai, Avrupa'da ittifakın yeni CMF-C platformunu kullanan ilk model olma özelliği taşıyacak. Yeni Qashqai'de hafif hibrit teknolojisiyle desteklenen 1.3 litre benzinli ünite ve şirketin yenilikçi e-Power hibrit sistemi bulunacak. Benzinli motorun iki farklı güç seçeneği bulunacak. Yeni jenerasyona geçişle birlikte Qashqai'de dizel seçeneğine yer verilmeyecek.

    Nissan e-Power sistemi

    Japon marka, 2021 Nissan Qashqai'de kullanılacak e-Power isimli hibrit sistemle ilgili ilk detayları paylaştı. Buna göre e-Power'ın aslında tamamen elektrikli gibi davranan fakat bünyesinde benzinli motor da barındıran bir sistem olduğunu söylemek mümkün. Zira benzinli motor bu sistemde tekerleklere güç vermek yerine basitçe bataryayı şarj ediyor.

    Yeni nesil 2021 Nissan Qashqai'den ilk teaser geldi: e-Power hibrit sistemle geliyor
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    2021 Nissan Qashqai'nin e-Power sisteminde tekerleklere aktarılan güç sadece elektrik motorundan sağlanıyor. Böylece tamamen elektrikli araçlardaki gibi sessiz bir sürüş sağlanıyor. Bu bağlamda yeni Qashqai'de kullanılacak motorun tamamen elektrikli araçlardaki kadar güçlü olacağını da söylemek mümkün.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni nesil Nissan Qashqai kamuflajlı şekilde test edilirken görüntülendi

    Ayrıca Bkz. "2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi"

    Japon marka, yeni Qashqai e-Power'daki ilk hızlanma tepkisinin tamamen elektrikli araçlardaki gibi olacağının altını çiziyor. e-Power sistemiyle ilgili tüm detaylar ilerleyen haftalarda paylaşılacak.

    Daha güçlü ve daha hafif bir platform

    Yeni platform hakkında bilgiler de veren Nissan, CMF-C platformunda yüzde 50 oranında daha fazla ultra yüksek dayanımlı çelik kullanıldığının altını çiziyor. Bu da yeni Qashqai'nin gövdesini selefine kıyasla yüzde 41 oranında sertleştirmekle kalmayıp 60 kilogram daha hafif olmasını sağlamış. 2021 Nissan Qashqai'nin ön ve arka kapıları, ön çamurlukları ve motor kaputu alüminyumdan yapılmış. Bagaj kapağı ise ilk kez kompozit malzemeden üretilmiş.

    Yeni nesil 2021 Nissan Qashqai'den ilk teaser geldi: e-Power hibrit sistemle geliyor
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    2021 Nissan Qashqai'nin önden çekişli ve 19 inç'e kadar jantlarla donatılan modellerinde önde McPherson süspansiyon arkada ise torsiyon çubuğuna yer verilmiş. 20 inçlik jantlarla domatılan dört tekerlekten çekişli versiyonlarda ise daha gelişmiş çok noktadan bağlantılı sistem tercih edilmiş.

    Son olarak, 2021 Nissan Qashqai'nin 'ProPILOT with Navi-link' adı verilen yeni nesil ProPILOT sürüş asistan sistemleriyle ve akıllı LED farlar ile donatılacağı belirtiliyor. Yeni ProPILOT sistemi yoldaki trafik levhalarını okuyabilecek ve aracın hızını o anki limitlere göre otomatik ayarlayabilecek. Ayrıca navigasyon sisteminden aldığı veriyle virajlara yaklaşırken aracın hızını düşürebilecek.

    Yeni Qashqai'nin akıllı LED farları ise yaydığı ışık hüzmesinin şeklini yol koşullarına ve diğer yol kullanıcılarına göre ayarlayabilecek. Yeni Nissan Qashqai şirketin İngiltere'deki Sunderland fabrikasında üretilecek. Tanıtımın 2021'in ilk aylarında yapılması planlanıyor.



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    bulentcandan (Bülent CANDAN) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Singapur'da satılan Nissan Kicks modeli için 4.6L/100km benzin tüketimi var denilmiş, Qashqai biraz daha fazla olur diye düşünüyorum.



    Seri hibrit sistem kullanılmış. Bu tarz hibrit sistemi daha önce de deneyen firmalar olmuştu, örneğin şu an artık üretilmeyen Opel Ampera. Opel Ampera aynı zamanda fişe de takılıp bataryası şarj edilebiliyordu ve bu şekilde 60km kadar gidebiliyordu, sonrasında benzin motoru jeneratörü çevirmek için devreye giriyordu.



    Paralel veya paralel/seri hibritlere göre sadece seri hibrit dizaynlarda verim kaybı var ancak firmalar artık sıkılaşan emisyon standartları gereği dizel ünitelerden uzaklaşmak zorundalar ve en basit, ucuz hibrit sistemlerle optimum bir seçenek oluşturmak zorundalar. e-Power da bu seçeneklerden biri.
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    false6 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kona gibi, eski juke gibi garip bi Led far tasarimiyla gelmez umarım, bi kac fotoda oyle görünüyor sanki
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    beyinsis 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dizel otm olmazsa biter. Bkz; xtrail, crv
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    hollowman_ (N. b.) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sanki benzer çizgilerde olacak gibi görünüyor.
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    TIGERSHARK 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Acaba bir depo benzin ile kaç km menzil kat edebilecek ?
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    TEPEE PREMİUM PACK (GÖKHAN AYDIN) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    o kuş kaçtı..

    3008 e selamlar..
    Yanıtla +2
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    alicaptain88 (ali ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ölüsü bile satışlar da ilk 5 te Nissan Türkiye nin başarısızlığına rağmen, yeni kasa da çok rahat ilk 3 e oynar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    kizashi (vedat bora) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yapısal anlamda araç ciddi oranda güçlendirilmiş.4x4 modeli ve 20 inç jant modelleri arka aksı tam bağımsız süspansiyon olacak.Ancak bizim pazarda insanlar öncelikle tasarıma bakar, şasi vs. ultra yüksek dayanımlı çelik oranı falan kurtarmaz. Farları X-trail gibi yaparlarsa satıştan kaybederler.
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    Musty3535123 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    geç kaldılar, burda liderdi ilk 10 a giremez oldu. bakalım bu tutacak mı
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    EnterX 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Musty3535123
    Stok getirip fiyatı 200-350 bandına yerleştirirse yine lider
    Tutupta 3008 Tiguan parasına koyarsa tabi satamaz
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    nikony 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Farları değiştir devammmm.
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    2710 kez okundu.
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