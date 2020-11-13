Yeni nesil 2021 Nissan Qashqai'den ilk teaser geldi: e-Power hibrit sistemle geliyor

Tam Boyutta Gör

2021'in ilkbahar aylarında tanıtılması planlanan yeni nesil 2021 Nissan Qashqai'den ilk teaser geldi. Japon marka, kamuflajlı fotoğraflarını da gösterdiği üçüncü nesil Qashqai hakkında yeni bilgiler de paylaştı.

2021 Nissan Qashqai, Avrupa'da ittifakın yeni CMF-C platformunu kullanan ilk model olma özelliği taşıyacak. Yeni Qashqai'de hafif hibrit teknolojisiyle desteklenen 1.3 litre benzinli ünite ve şirketin yenilikçi e-Power hibrit sistemi bulunacak. Benzinli motorun iki farklı güç seçeneği bulunacak. Yeni jenerasyona geçişle birlikte Qashqai'de dizel seçeneğine yer verilmeyecek.

Nissan e-Power sistemi

Japon marka, 2021 Nissan Qashqai'de kullanılacak e-Power isimli hibrit sistemle ilgili ilk detayları paylaştı. Buna göre e-Power'ın aslında tamamen elektrikli gibi davranan fakat bünyesinde benzinli motor da barındıran bir sistem olduğunu söylemek mümkün. Zira benzinli motor bu sistemde tekerleklere güç vermek yerine basitçe bataryayı şarj ediyor.

Tam Boyutta Gör

2021 Nissan Qashqai'nin e-Power sisteminde tekerleklere aktarılan güç sadece elektrik motorundan sağlanıyor. Böylece tamamen elektrikli araçlardaki gibi sessiz bir sürüş sağlanıyor. Bu bağlamda yeni Qashqai'de kullanılacak motorun tamamen elektrikli araçlardaki kadar güçlü olacağını da söylemek mümkün.

İlginizi Çekebilir

Yeni nesil Nissan Qashqai kamuflajlı şekilde test edilirken görüntülendi

Ayrıca Bkz. "2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi"

Japon marka, yeni Qashqai e-Power'daki ilk hızlanma tepkisinin tamamen elektrikli araçlardaki gibi olacağının altını çiziyor. e-Power sistemiyle ilgili tüm detaylar ilerleyen haftalarda paylaşılacak.

Daha güçlü ve daha hafif bir platform

Yeni platform hakkında bilgiler de veren Nissan, CMF-C platformunda yüzde 50 oranında daha fazla ultra yüksek dayanımlı çelik kullanıldığının altını çiziyor. Bu da yeni Qashqai'nin gövdesini selefine kıyasla yüzde 41 oranında sertleştirmekle kalmayıp 60 kilogram daha hafif olmasını sağlamış. 2021 Nissan Qashqai'nin ön ve arka kapıları, ön çamurlukları ve motor kaputu alüminyumdan yapılmış. Bagaj kapağı ise ilk kez kompozit malzemeden üretilmiş.

Tam Boyutta Gör

2021 Nissan Qashqai'nin önden çekişli ve 19 inç'e kadar jantlarla donatılan modellerinde önde McPherson süspansiyon arkada ise torsiyon çubuğuna yer verilmiş. 20 inçlik jantlarla domatılan dört tekerlekten çekişli versiyonlarda ise daha gelişmiş çok noktadan bağlantılı sistem tercih edilmiş.

Son olarak, 2021 Nissan Qashqai'nin 'ProPILOT with Navi-link' adı verilen yeni nesil ProPILOT sürüş asistan sistemleriyle ve akıllı LED farlar ile donatılacağı belirtiliyor. Yeni ProPILOT sistemi yoldaki trafik levhalarını okuyabilecek ve aracın hızını o anki limitlere göre otomatik ayarlayabilecek. Ayrıca navigasyon sisteminden aldığı veriyle virajlara yaklaşırken aracın hızını düşürebilecek.

Yeni Qashqai'nin akıllı LED farları ise yaydığı ışık hüzmesinin şeklini yol koşullarına ve diğer yol kullanıcılarına göre ayarlayabilecek. Yeni Nissan Qashqai şirketin İngiltere'deki Sunderland fabrikasında üretilecek. Tanıtımın 2021'in ilk aylarında yapılması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.