2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi

Geçtiğimiz aylarda patent görüntüleri ortaya çıkan 2021 Honda Civic Sedan tasarımıyla bizleri şaşırtmıştı. Bugün yeni nesil Honda Civic Sedan ile ilgili ilk resmi paylaşım geldi.İlginizi Çekebilir Honda S2000, yeni aksesuarlarıyla Tokyo'da sergilendi
Japon markanın paylaştığı kısa teaser videosunun sonunda 17 Kasım tarihine işaret ediliyor. Bu tarihte Twitch platformu üzerinde düzenlenecek özel bir etkinlikte yeni Honda Civic Sedan'ı prototip formunda görme şansı elde edeceğiz.
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Paylaşılan videoda ayrıca yeni nesil Civic'in dış tasarımından bazı parçalar görebiliyoruz. Yenilenen ızgara, LED gündüz farlarına sahip yeni aydınlatmalar ve sedan formuna daha da yakınlaşan arka bölümü görmek mümkün. Patent görsellerinde karşımıza çıkan stopları da videoda net bir şekilde görebiliyoruz.
Yeni nesil Honda Civic ailesinde bulunacak motor seçenekleri hakkında henüz bir bilgi yok. Güncel model ülkemizde 282.800 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
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