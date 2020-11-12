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    2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi

    Yeni nesil Honda Civic detaylanmaya başladı. Bugün ilk resmi paylaşımı yapan Japon marka, 2021 Honda Civic Sedan'ı prototip formda karşımıza çıkaracağı tarihi paylaştı. İşte detaylar:
    10 sa.
    6,7b
    186
    17
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Geçtiğimiz aylarda patent görüntüleri ortaya çıkan 2021 Honda Civic Sedan tasarımıyla bizleri şaşırtmıştı. Bugün yeni nesil Honda Civic Sedan ile ilgili ilk resmi paylaşım geldi.

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    Japon markanın paylaştığı kısa teaser videosunun sonunda 17 Kasım tarihine işaret ediliyor. Bu tarihte Twitch platformu üzerinde düzenlenecek özel bir etkinlikte yeni Honda Civic Sedan'ı prototip formunda görme şansı elde edeceğiz. 

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    Paylaşılan videoda ayrıca yeni nesil Civic'in dış tasarımından bazı parçalar görebiliyoruz. Yenilenen ızgara, LED gündüz farlarına sahip yeni aydınlatmalar ve sedan formuna daha da yakınlaşan arka bölümü görmek mümkün. Patent görsellerinde karşımıza çıkan stopları da videoda net bir şekilde görebiliyoruz.

    Yeni nesil Honda Civic ailesinde bulunacak motor seçenekleri hakkında henüz bir bilgi yok. Güncel model ülkemizde 282.800 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    buraxus (Burak Tüzen ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yine ilk başta kimsenin beğenmeyeceği ama zamanla bayılacağı bi civic daha geliyor... gelenekselleşti...
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    MPT-76 (Yahya Akça) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu anki modelin arka tasarımını hiçbir zaman sevemedim. Gereksiz agresif duruyordu. Bu modelle çok daha güzel duracak gibi gözüküyor. Şimdiden Türkiye'de satın alacak 24 kişiye hayırlı olsun. Bize de anca arkası hoş gözüksün.
    Şu anki modelin arka tasarımını hiçbir zaman sevemedim. Gereksiz agresif duruyordu. Bu modelle çok daha güzel duracak gibi gözüküyor. Şimdiden Türkiye'de satın ...
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    Yanıtla +5
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    Tolgá (Tolgahan Akyüz) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    arka tarafını sonunda güzelleştirmişler.daha premium duruyor.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Arka farı görünce audi sandım
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    War Rock 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiçbiri bir fd6 olamaz
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    Acil Stop (Ergün ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arka far tasarımı mevcut versiyondan biraz daha iyi olmuş. Tasarım olarak Accord'dan esintiler taşıyacağı söyleniyordu ama bir de nihai tasarımı görmek lazım.
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    Bat-Man 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Alfa romeo audi karışık artık 300 den aşşsğıda gelmez
    Yanıtla +2
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    drjacob (... ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    komple tasarım değişir umarım
    Yanıtla +1
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    commandx (uğur yılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kasa daha da çok kudurtur forumdaki bir kesimi. Sonumuz hayrola. Mevcut kasa bile forumun en çekilemeyen modeli.
    Yanıtla +2
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    tefennili (mehmet maltepe) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gördüğüm kadarı ile far tasarımı harika olmuş.
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    smyrna 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    mevcut kasa anime karakteri gibi hiç ısınamadım. aşırı kaba görüntüsü var. bu adama benzemiş nihayet.
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    YuRYTR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    opel insigna gibi olmuş araç
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    Whisper911 (murat kasapoglu) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Civic ilk defa bu kadar avrupalı görünüyor
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    6656 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    Galeri, 2021 honda civic ve
    3 etiket daha yeni nesil honda civic sedan honda Bilim ve Teknoloji
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