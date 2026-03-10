BYD'nin Blade 2 bataryalarının teknik özellikleri ortaya çıktı: Farklar neler?

Short Blade 2.0: Hızlı şarj odaklı
Teknik belgelerde 450–580 mm uzunluğunda hücreler olarak geçen Short Blade tasarımı, özellikle çok hızlı şarj performansı için geliştirildi.
-
Şarj ve Deşarj Kapasitesi: Bu hücreler 8C maksimum şarj ve 16C maksimum deşarj oranını destekliyor. Böylece bataryanın %10’dan %70’e yalnızca 5 dakikada dolması mümkün oluyor.
-
Flash-Release Mimari: Batarya içinde “Lithium-Ion High-Speed Channel” adı verilen özel bir yapı kullanılıyor. Çok katmanlı ve farklı partikül boyutlarına sahip katot tasarımı sayesinde iyon iletkenliği artırılıyor ve 1.500 kW seviyesindeki aşırı hızlı şarj sırasında oluşan ısı daha iyi yönetilebiliyor.
-
Kullanım Alanı: Bu format daha çok 800V–1000V performans platformlarında ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlarda kullanılmak üzere tasarlandı.
Long Blade 2.0: Yüksek menzil odaklı
Long Blade 2.0 ise uzun menzil gerektiren elektrikli araçlar için geliştirilmiş bir versiyon. Örneğin Denza Z9 GT ve Yangwang U7 gibi üst segment modellerde kullanılıyor.
-
Enerji Yoğunluğu: Batarya, sistem seviyesinde 190–210 Wh/kg enerji yoğunluğu sunuyor. Bu değer ilk nesil Blade bataryaya kıyasla yaklaşık %40 daha yüksek.
-
LMFP Kimyası: Yeni bataryada Lityum Manganez Demir Fosfat (LMFP) kimyasına geçildi. Bu sayede nominal voltaj platformu 3.8V seviyesine yükseldi.
-
Menzil: 120 kWh kapasiteli Long Blade paketine sahip Denza Z9 GT, CLTC ölçümüne göre 1.036 km menzil sunabiliyor.
CTB 2.0: Gövdeye Entegre Batarya
Blade 2.0, aynı zamanda güncellenmiş Cell-to-Body (CTB 2.0) entegrasyonuyla birlikte geliyor. Bu sistem sayesinde batarya paketindeki hacim kullanım oranı %76’ya çıkarken, yapısal ağırlık da azalıyor.
Rakip teknolojilerle karşılaştırma
BYD’nin yeni batarya sistemi özellikle CATL tarafından geliştirilen Kirin bataryalarına rakip olarak konumlandırılıyor. CATL’nin bazı modellerde daha yüksek enerji yoğunluğu sunmasına rağmen, Blade 2.0 daha düşük üretim maliyetiyle benzer menzil sağlayabiliyor.
8C hızlı şarj kapasitesini desteklemek için BYD ayrıca 2026 sonuna kadar 20.000 adet Flash şarj istasyonu kurmayı planlıyor. Bu istasyonlarda 1.500 kW gücünde T-şekilli şarj üniteleri bulunacak.
|Özellik
|Short Blade 2.0
|Long Blade 2.0
|Kimya
|LMFP (yüksek güç)
|LMFP (yüksek enerji)
|Hücre Enerji Yoğunluğu
|160 Wh/kg
|210 Wh/kg
|Maksimum Şarj
|8C
|3C
|Maksimum Deşarj
|16C
|8C
|Kullanım
|Performans / PHEV
|Uzun menzil BEV
Blade 2.0 teknolojisi şu anda Yangwang U7 modelinde standart olarak sunuluyor. Araç 1,09 milyon yuan (yaklaşık 150.760 dolar) fiyatla satışa çıktı. Yeni batarya teknolojisinin 2026'nın üçüncü çeyreğinde BYD'nin Ocean serisine de yayılması bekleniyor.
