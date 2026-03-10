BYD'nin Blade 2 bataryalarının teknik özellikleri ortaya çıktı: Farklar neler?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BYD, geçtiğimiz hafta Shenzhen’de düzenlediği lansmanda ikinci nesil Blade Battery ve yeni Flash şarj teknolojisini resmi olarak tanıttı. Ortaya çıkan teknik bilgilere göre yeni batarya mimarisi, farklı ihtiyaçlara hitap etmek için “Short Blade” ve “Long Blade” olmak üzere iki ayrı formatta geliştirildi.

Short Blade 2.0: Hızlı şarj odaklı

Teknik belgelerde 450–580 mm uzunluğunda hücreler olarak geçen Short Blade tasarımı, özellikle çok hızlı şarj performansı için geliştirildi.

Şarj ve Deşarj Kapasitesi: Bu hücreler 8C maksimum şarj ve 16C maksimum deşarj oranını destekliyor. Böylece bataryanın %10’dan %70’e yalnızca 5 dakikada dolması mümkün oluyor.

Flash-Release Mimari: Batarya içinde “Lithium-Ion High-Speed Channel” adı verilen özel bir yapı kullanılıyor. Çok katmanlı ve farklı partikül boyutlarına sahip katot tasarımı sayesinde iyon iletkenliği artırılıyor ve 1.500 kW seviyesindeki aşırı hızlı şarj sırasında oluşan ısı daha iyi yönetilebiliyor.

Kullanım Alanı: Bu format daha çok 800V–1000V performans platformlarında ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlarda kullanılmak üzere tasarlandı.

Long Blade 2.0: Yüksek menzil odaklı

Long Blade 2.0 ise uzun menzil gerektiren elektrikli araçlar için geliştirilmiş bir versiyon. Örneğin Denza Z9 GT ve Yangwang U7 gibi üst segment modellerde kullanılıyor.

Enerji Yoğunluğu: Batarya, sistem seviyesinde 190–210 Wh/kg enerji yoğunluğu sunuyor. Bu değer ilk nesil Blade bataryaya kıyasla yaklaşık %40 daha yüksek .

LMFP Kimyası: Yeni bataryada Lityum Manganez Demir Fosfat (LMFP) kimyasına geçildi. Bu sayede nominal voltaj platformu 3.8V seviyesine yükseldi.

Menzil: 120 kWh kapasiteli Long Blade paketine sahip Denza Z9 GT, CLTC ölçümüne göre 1.036 km menzil sunabiliyor.

CTB 2.0: Gövdeye Entegre Batarya

Blade 2.0, aynı zamanda güncellenmiş Cell-to-Body (CTB 2.0) entegrasyonuyla birlikte geliyor. Bu sistem sayesinde batarya paketindeki hacim kullanım oranı %76’ya çıkarken, yapısal ağırlık da azalıyor.

BYD'den sonra Geely de 1.500 kW şarj hızına ulaştığını duyurdu 14 sa. önce eklendi

Rakip teknolojilerle karşılaştırma

BYD’nin yeni batarya sistemi özellikle CATL tarafından geliştirilen Kirin bataryalarına rakip olarak konumlandırılıyor. CATL’nin bazı modellerde daha yüksek enerji yoğunluğu sunmasına rağmen, Blade 2.0 daha düşük üretim maliyetiyle benzer menzil sağlayabiliyor.

8C hızlı şarj kapasitesini desteklemek için BYD ayrıca 2026 sonuna kadar 20.000 adet Flash şarj istasyonu kurmayı planlıyor. Bu istasyonlarda 1.500 kW gücünde T-şekilli şarj üniteleri bulunacak.

Özellik Short Blade 2.0 Long Blade 2.0 Kimya LMFP (yüksek güç) LMFP (yüksek enerji) Hücre Enerji Yoğunluğu 160 Wh/kg 210 Wh/kg Maksimum Şarj 8C 3C Maksimum Deşarj 16C 8C Kullanım Performans / PHEV Uzun menzil BEV

Blade 2.0 teknolojisi şu anda Yangwang U7 modelinde standart olarak sunuluyor. Araç 1,09 milyon yuan (yaklaşık 150.760 dolar) fiyatla satışa çıktı. Yeni batarya teknolojisinin 2026’nın üçüncü çeyreğinde BYD’nin Ocean serisine de yayılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD'nin Blade 2 bataryalarının teknik özellikleri ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: