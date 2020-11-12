Yeni nesil 2021 Renault Kangoo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Birbiri ardına güncellenen rakipleri karşısında artık yenilenmesi kaçınılmaz bir hal alan Renault Kangoo sonunda yeni nesline geçiş yapıyor. Fransız marka, yeni nesil 2021 Kangoo üzerindeki örtüyü kaldırdı.
Kangoo ve Kangoo Van versiyonlarıyla önümüzdeki ilkbaharda satışa sunulması planlanan 2021 Renault Kangoo'nun yanı sıra modelin köklerine uzanan Express ismi de karşımızda. Fransız üretici tamemen yeni Renault Express ve Express Van versiyonlarını da tanıttı.
Tasarım göreceli bir kavramdır fakat Express isimli modellerin bir Renault'dan çok Dacia'nın model yelpazesini anımsattığını söylemek mümkün. Özellikle arkadan bakıldığında Kangoo modelinden ayrılan dikey stop lambaları ve bagaj kapağının tasarımı, Dacia Dokker'ın Renault logosuyla satılacak yeni bir versiyonu hissi uyandırıyor.
2021 Renault Kangoo'nun tasarımına baktığımızda ön bölümün tamamen yenilendiğini görüyoruz. Krom detaylarla bezeli büyük panjurun kenarlarında artık yatay formda karşımıza çıkan yeni farları görmekteyiz. Kaslı motor kaputu ve tampondaki alt ızgara ile sis farlarının olduğu bölüm de yeni Kangoo'ya oldukça sportif bir hava katmış.
2021 Renault Kangoo'da yeni jenerasyona geçişle birlikte artık eskiyen konsol tasarımı da değişmiş. Direksiyon simidi üç kollu yapıyı sürdürse de daha modern bir görünüme kavuşmuş. Arkasında ise ortasında küçük bir LCD ekrana yer verilen gösterge paneline yer verilmiş. Konsolun merkezindeki bilgi-eğlence ekranı, hava menfezlerinin altına konumlandırılmış. Onun altında da piyano tuşu benzeri fiziksel tuşlara ve iklimlendirme ayarlarının yapıldığı döner düğmelere yer verilmiş.İlginizi Çekebilir 2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi
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2021 Renault Kangoo Van modelinde 'Easy Side Access' adı verilen yenilikçi yaklaşım dikkat çekiyor. Ön kapı ve arka sürgülü kapı arasındaki merkez sütunu ortadan kaldıran sistem, yeni Kangoo Van'ın kargo bölümüne yandan erişmek istediğinizde size 1416 mm gibi bu sınıfta çığır açan bir genişlik sağlıyor.
Fransız markadan yapılan açıklamada yandan erişim için sunulan bu genişliğin güncel modeldekinin iki katı olduğu belirtiliyor. Bunun dışında Easy LINK multimedya sistemi ve engelsiz bir geri görüş imkanı sağlayan dijital dikiz aynası da Kangoo Van'ın özellikleri arasında.
İki farklı gövde uzunluğuyla sunulacak yeni Kangoo Van, manuel ve otomatik şanzıman seçeneklerinin yanı sıra dizel, benzinli ve elektrikli motorlarla tercih edilebilecek. Standart uzunlukta 3300 ila 3900 litre arasında yükleme hacmi sunan yeni Kangoo Van'da bu aralık uzun versiyon için 4200 ila 4900 litre olarak açıklandı.
2021 Renault Kangoo ve Kangoo Van, şirketin Fransa'daki Maubeuge fabrikasında üretilecek ve Avrupa pazarının yanı sıra diğer pazarlarda da satılacak. 2021 Renault Express ve Express Van modelleri ise Fas'taki Tangier fabrikasında üretilecek. Express Van Avrupa ve diğer pazarlarda satılacak, Express ise Avrupa dışındaki pazarlarda satışa sunulacak.
2021 Renault Kangoo ve Renault Express modellerinin motor seçenekleri ve hangi pazarlarda satılacağı ilerleyen süreçte netleşecek.
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rekabetçi fiyatı olursa iş yapar. yoksa yeni connect gibi az görürüz.
Bu ticari araçların hususi kullanımlarıyla ilgili çok değişik yorumlara denk geldim. Eski yorumlar da kafa karıştırıcı.
Mesela bu aracı alıp hususi kullansak bile, kamyonet sınıfında mı oluyor? Marka sitelerinin verdiği fiyatlar ruhsatta kamyonet yazacak fiyat mıdır? Hız sınırı, köprü geçişi, muayene sıklığı otomobil gibi olması için o fiyatların üstüne ÖTV farkı ödemek mi gerekiyor? (Ya da zaten böyle alınması mümkün değil mi?)
Kamyonet olanların vergisi, muayenesi gibi farkları var. Hız sınırı olarak da farklı. Bazı köprülerden geçiş olayları vardı bilmiyorum onları.
Ayrıca bir dönem bu araçlar projelendirilip hususi olarak kullanıldı. Sanırım 2010'lara kadar.
Otomobil ruhsatlı olan zaten hususi geçiyor.
Kamyonette şahıs adına alırsan hususi oluyor yanlız senden k belgesi ile src belgesi istemiyorlar.
Geri kalan herşeyde ticari yada hususi farketmiyor.
Her sene muayene şehirler arası 90km hız limiti 1. Köprüden geçememe gibi...
Bu pazardan pay alması kolay değil rakipler dişli. Renault, Fiat, VW seviyesine inmesin
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