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    Yeni nesil 2021 Renault Kangoo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Kangoo konusunda uzun süredir sessizliğini koruyan Fransız marka sonunda yeni nesil 2021 Renault Kangoo üzerindeki örtüyü kaldırdı. Yeni Kangoo modelleri önümüzdeki ilkbaharda satışa sunulacak.
    17 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil 2021 Renault Kangoo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Birbiri ardına güncellenen rakipleri karşısında artık yenilenmesi kaçınılmaz bir hal alan Renault Kangoo sonunda yeni nesline geçiş yapıyor. Fransız marka, yeni nesil 2021 Kangoo üzerindeki örtüyü kaldırdı.

    Kangoo ve Kangoo Van versiyonlarıyla önümüzdeki ilkbaharda satışa sunulması planlanan 2021 Renault Kangoo'nun yanı sıra modelin köklerine uzanan Express ismi de karşımızda. Fransız üretici tamemen yeni Renault Express ve Express Van versiyonlarını da tanıttı. 

    Tasarım göreceli bir kavramdır fakat Express isimli modellerin bir Renault'dan çok Dacia'nın model yelpazesini anımsattığını söylemek mümkün. Özellikle arkadan bakıldığında Kangoo modelinden ayrılan dikey stop lambaları ve bagaj kapağının tasarımı, Dacia Dokker'ın Renault logosuyla satılacak yeni bir versiyonu hissi uyandırıyor.

    Yeni nesil 2021 Renault Kangoo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    2021 Renault Kangoo'nun tasarımına baktığımızda ön bölümün tamamen yenilendiğini görüyoruz. Krom detaylarla bezeli büyük panjurun kenarlarında artık yatay formda karşımıza çıkan yeni farları görmekteyiz. Kaslı motor kaputu ve tampondaki alt ızgara ile sis farlarının olduğu bölüm de yeni Kangoo'ya oldukça sportif bir hava katmış.

    2021 Renault Kangoo'da yeni jenerasyona geçişle birlikte artık eskiyen konsol tasarımı da değişmiş. Direksiyon simidi üç kollu yapıyı sürdürse de daha modern bir görünüme kavuşmuş. Arkasında ise ortasında küçük bir LCD ekrana yer verilen gösterge paneline yer verilmiş. Konsolun merkezindeki bilgi-eğlence ekranı, hava menfezlerinin altına konumlandırılmış. Onun altında da piyano tuşu benzeri fiziksel tuşlara ve iklimlendirme ayarlarının yapıldığı döner düğmelere yer verilmiş.

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    2021 Renault Kangoo Van modelinde 'Easy Side Access' adı verilen yenilikçi yaklaşım dikkat çekiyor. Ön kapı ve arka sürgülü kapı arasındaki merkez sütunu ortadan kaldıran sistem, yeni Kangoo Van'ın kargo bölümüne yandan erişmek istediğinizde size 1416 mm gibi bu sınıfta çığır açan bir genişlik sağlıyor.

    Yeni nesil 2021 Renault Kangoo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Fransız markadan yapılan açıklamada yandan erişim için sunulan bu genişliğin güncel modeldekinin iki katı olduğu belirtiliyor. Bunun dışında Easy LINK multimedya sistemi ve engelsiz bir geri görüş imkanı sağlayan dijital dikiz aynası da Kangoo Van'ın özellikleri arasında.

    İki farklı gövde uzunluğuyla sunulacak yeni Kangoo Van, manuel ve otomatik şanzıman seçeneklerinin yanı sıra dizel, benzinli ve elektrikli motorlarla tercih edilebilecek. Standart uzunlukta 3300 ila 3900 litre arasında yükleme hacmi sunan yeni Kangoo Van'da bu aralık uzun versiyon için 4200 ila 4900 litre olarak açıklandı.

    2021 Renault Kangoo ve Kangoo Van, şirketin Fransa'daki Maubeuge fabrikasında üretilecek ve Avrupa pazarının yanı sıra diğer pazarlarda da satılacak. 2021 Renault Express ve Express Van modelleri ise Fas'taki Tangier fabrikasında üretilecek. Express Van Avrupa ve diğer pazarlarda satılacak, Express ise Avrupa dışındaki pazarlarda satışa sunulacak.

    2021 Renault Kangoo ve Renault Express modellerinin motor seçenekleri ve hangi pazarlarda satılacağı ilerleyen süreçte netleşecek.



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    cand. 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    15 senedir aynı kasaydı sonunda değiştirmeyi akıl etmişler
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    erka1907 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    koleos almaya parası yetmeyenler için güzel bir seçenek olmuş.
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    RaptorFX 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    VW ve Reno bu ara aynı tasarımcıya gidiyor anlaşılan.
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    mahmut716 (mahmut öz) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    dacia dokker olmuş. ikisinde aynı motordu, bari çizimine de para vermeyek deyip aynı şekil yapmışlar gibi
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    camper35 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    derli toplu duruyor diğer kasaya göre. yalnız dacia dokker havası da almadım değil.
    rekabetçi fiyatı olursa iş yapar. yoksa yeni connect gibi az görürüz.
    Yanıtla +2
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    Golden Gate (emre akgün) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ticari modellerde, pek tipine bakan yoktur sanırım. Genel olarak ihtiyaçlar çerçevesinde fiyatı ucuz olam tercih ediliyor.
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    ouzqan (Oğuzhan ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yılların kangoo cusu olarak hayal kırıklığı oldu resmen tecavüz etmişler
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    quenloth (.... ....) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Merhaba, bu tip araçlarla ilgili bir sorum var, yeni konu açmayayım dedim.

    Bu ticari araçların hususi kullanımlarıyla ilgili çok değişik yorumlara denk geldim. Eski yorumlar da kafa karıştırıcı.

    Mesela bu aracı alıp hususi kullansak bile, kamyonet sınıfında mı oluyor? Marka sitelerinin verdiği fiyatlar ruhsatta kamyonet yazacak fiyat mıdır? Hız sınırı, köprü geçişi, muayene sıklığı otomobil gibi olması için o fiyatların üstüne ÖTV farkı ödemek mi gerekiyor? (Ya da zaten böyle alınması mümkün değil mi?)
    3 Yanıt Yanıtla
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    Profes124 11 sa. ( Mesaj Silindi ) quenloth
    Evet kamyonet olarak geçiyor. Ve kamyonetler için geçerli olan tüm kısıtlamalar geçeli oluyor. Bazı araçlar mesela Doblo Premio gibi fabrika çıkışlı otomobil geçebiliyor. Bu modeller de otomobil için geçerli olan kurallara riayet ediyor.



    Kamyonet olanların vergisi, muayenesi gibi farkları var. Hız sınırı olarak da farklı. Bazı köprülerden geçiş olayları vardı bilmiyorum onları.



    Ayrıca bir dönem bu araçlar projelendirilip hususi olarak kullanıldı. Sanırım 2010'lara kadar.
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    sissil (Orhan ) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) quenloth
    Bu araçlarında otomobil ruhsatlıları ile kamyonet ruhsatlıları var.
    Otomobil ruhsatlı olan zaten hususi geçiyor.
    Kamyonette şahıs adına alırsan hususi oluyor yanlız senden k belgesi ile src belgesi istemiyorlar.
    Geri kalan herşeyde ticari yada hususi farketmiyor.
    Her sene muayene şehirler arası 90km hız limiti 1. Köprüden geçememe gibi...
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    hamido (Hamit ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) quenloth
    aynen anlattığın gibi.ancak ötv farkını ödersen hususi ruhsatlı çıkar ve yıllık muayene, belge zorunululuğu, hız sınırı vb. kısıtlamaları aşarsın.o zaman da normal binek araç fiyatına gelir.mantıksız bir alışveriş olur.kanunlara göre K ve src belgesi olması zorunlu ama aracında ticari malzeme ile çevirmeye girmediğin sürece uygulanmıyor, sorun yaşamazsın.belgeler 5 yıllık alınıyor.5000bin lira gibi masrafı var.sonrasında yeniletmesi ucuz.
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    bytradm (adem ademy) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    tavan ve yan paneller doğrudan DAÇÇA DOKKER
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    Disco Volante 16 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Mercedes, bu sefer bir zahmet Renault logosu yerine kendi yıldızını koymasın artık



    Bu pazardan pay alması kolay değil rakipler dişli. Renault, Fiat, VW seviyesine inmesin
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    haberelectro 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    citan iyi olur bu sefer
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    12709 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    Galeri, 2021 renault kangoo ve
    3 etiket daha yeni kangoo tasarımı yeni kangoo özellikleri Bilim ve Teknoloji
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