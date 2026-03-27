9 dakikada şarj olan BYD Song Ultra piyasaya çıktı: Sadece 21.000 dolar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi BYD, 26 Mart itibarıyla yeni elektrikli SUV modeli Song Ultra’yı piyasaya sürdü. Model, 21.000 ila 24.800 dolar arasında değişen fiyatlarla dört farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor. CLTC menzilleri 620 km ve 710 km arasında değişen araç, özellikle hızlı şarj teknolojisiyle dikkat çekiyor.

BYD, Song Ultra modeli için ön siparişleri 5 Mart tarihinde 22.470 dolar fiyat etiketiyle başlatmıştı. Bu süreçte, araçta 270 kW gücünde motor ve 710 km’ye varan menzil sunan versiyonlar öne çıkmıştı. Resmi lansman sonrasında ise fiyat, ön sipariş fiyatının da altına çekilmiş oldu. Ön sipariş döneminde ise 21.586 adet sipariş alındı.

Tasarım ve dış donanım

Song Ultra, minimalist bir ön tasarıma sahip. Siyah ızgara ve entegre farlar, aracın modern çizgilerini vurguluyor. Ön kısımda tam genişlikte gündüz farları bulunuyor. Yan profilde, siyah D direği ile yaratılmış yüzen tavan etkisi ve üç bölümlü bel çizgisi dikkat çekiyor. Araç 19 inç düşük dirençli jantlarla donatılmış. Arkada ise tam genişlikte bir aydınlatma ve entegre tavan spoyleri yer alıyor.

İç mekan tasarımında ise ilk dikkat çeken 15,6 inç dönebilen merkezi ekran, 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 26 inç head-up display oluyor. Tüm sistem BYD’nin UI 7.0 yazılımı üzerinden çalışıyor. İç mekanda yüksek temas noktalarında yumuşak dokunuşlu malzemeler ve 3D ortam aydınlatması kullanılmış. Araç ayrıca dört bölgeli sesli etkileşim desteği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Ön koltuklar havalandırma, ısıtma ve 10 noktalı masaj fonksiyonuna sahip. Sürücü koltuğu 8 yönlü elektrikli ayar, yolcu koltuğu ise ek ayar ve ayak dayama fonksiyonu ile geliyor. Kabin, ön ve arka koltukların yatay olarak katlanmasıyla yaklaşık 1,8 metre uzunluğunda “yatak modu” oluşturabiliyor. Arka koltuklar 40/60 oranında katlanabiliyor. 150 litre ön bagaj ve 730 litre arka bagaj alanı sunulurken arka koltuklar katlandığında toplam hacim 1.659 litreye çıkıyor.

Performans ve şarj

Song Ultra, RWD tek motor konfigürasyonu ile geliyor. Motor seçenekleri 240 kW ve 270 kW güç üretirken, 305 Nm tork ve maksimum 210 km/s hız sağlıyor. Tüm versiyonlarda BYD’nin Short Blade Battery 2.0 adı verilen ikinci nesil Blade batarya kullanılıyor. Batarya kapasitesi 68,4 kWh ve 82,7 kWh, CLTC menzilleri ise sırasıyla 620 km ve 710 km.

Şarj tarafında ise batarya yüzde 10’dan yüzde 70’e 5 dakikada, yüzde 10’dan yüzde 97’ye ise sadece 9 dakikada dolabiliyor. Düşük sıcaklıklarda, örneğin -30°C’de bu süre yaklaşık 3 dakika artıyor.

9500 dolarlık Leapmotor A10 satışta: BYD Atto 2'ye dişli rakip 20 sa. önce eklendi

Öte yandan tüm versiyonlarda DiSus-C akıllı amortisör sistemi, ön McPherson ve arka beş bağlantılı süspansiyon konfigürasyonu standart olarak bulunuyor. Araç yedi hava yastığı, ön orta hava yastığı ve lastik patlaması durumunda denge sistemi ile donatılmış. Opsiyonel olarak sunulan DiPilot 300 sistemi de lidar ve 27 sensör ile destekleniyor. Bu sistem şehir içi ve otoyol navigasyon yardımı ile otomatik park fonksiyonlarını sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

9 dakikada şarj olan BYD Song Ultra çıktı: Sadece 21.000 dolar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: