Yarı katı hal bataryalı ilk otomobil Avrupa'ya geliyor

Tam Boyutta Gör Çinli MG Motor, yarı katı hal bataryalı ilk seri üretim elektrikli aracını tanıttıktan sonra, bu yeni teknolojiyi 2026 sonuna kadar Avrupa pazarına da getirmeyi planladığını açıkladı. Çin’de satışa çıkan yeni MG4 Urban, yarı katı hal bataryasıyla 15.000 doların altında bir başlangıç fiyatına sahip. Avrupa’da bu kadar ucuz olması beklenmese de yine de ulaşılabilir fiyat seviyesinde kalacağı öngörülüyor.

MG’nin çatı şirketi SAIC Motor, yeni MG4 modelini Chengdu Otomobil Fuarı’nda tanıtırken onu “dünyanın seri üretimdeki ilk yarı katı hal bataryalı elektrikli aracı” olarak nitelendirdi. Aracın Çin’de teslimatları Aralık ayında başladıktan sonra, bu batarya teknolojisinin 2026 sonuna kadar Avrupa’ya da geleceği duyuruldu.

Daha uzun menzil ve daha hızlı şarj

Yeni model, tipik olarak %20 civarında sıvı elektrolit içeren geleneksel lityum iyon pillere kıyasla yalnızca %5 sıvı içeriğine sahip bir batarya paketiyle geliyor. Yeni batarya teknolojisi, daha uzun menzil, %15 daha hızlı şarj, daha yüksek güvenlik ve özellikle soğuk hava koşullarında daha iyi performans gibi avantajlar sunuyor. Ayrıca hücrelerdeki katı elektrolit yapısı, batarya ömrünü uzatan koruyucu bir tabaka oluşturuyor.

Teknik detaylar tam olarak açıklanmasa da, Çin’deki MG4 modelinde 53,95 kWh kapasiteli yarı katı mangan bazlı lityum-iyon batarya bulunuyor ve CLTC standardına göre yaklaşık 530 km menzil sunuyor. Avrupa’da satışa çıkacak versiyonun WLTP ölçümüne göre yaklaşık 400 km civarında bir menzil sunması bekleniyor.

Avrupa fiyatı henüz kesinleşmemiş olsa da, aracın mevcut MG4 Urban modeline yakın, yaklaşık 23.500 sterlin seviyesinde başlaması bekleniyor. Şu anda satılan MG4 Urban modeli ise benzer kapasitede LFP batarya ile yaklaşık 415 km WLTP menzil sunuyor.

MG, bu yeni yarı katı hal batarya teknolojisini ilerleyen dönemde MG 4X gibi diğer modellerinde de kullanmayı planlıyor. Öte yandan birçok otomobil üreticisi de katı hal bataryaları henüz prototip aşamasında test etmeye devam ediyor.

