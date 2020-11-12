KKTC'nin yerli otomobili Günsel Türkiye'ye geliyor

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Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100'ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının emekleriyle geliştirilen Günsel B9'un tanıtımı 20 Şubat 2020'de KKTC'de yapılmıştı. Günsel B9 şimdi de 18-21 Kasım 2020'de düzenlenecek “MÜSİAD Expo 2020” fuarında meraklılarıyla buluşmak üzere Türkiye’ye geliyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuar, Günsel'in lansman sonrası KKTC dışında katılacağı ilk etkinlik olacak. Fuara, üretilen üç B9 prototipi ile katılacak olan Günsel, ikinci modeli J9’un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturacak.

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İki adet B9 ve J9’un bire bir ölçekli tasarım modeli Günsel'in standında sergilenecek. Üçüncü B9 ise basın mensupları ve sektör temsilcilerinin test sürüşleri için fuar alanı dışında hazır olacak. Elektrikli otomobilin en önemli parçalarından bataryası da Günsel standında sergilenecek. Günsel mühendisleri tarafından dizayn edilen bataryanın tasarımı ve özellikleri hakkında bilgilendirme yapılacak.

Günsel B9 özellikleri

Günsel B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen Günsel B9’un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. Günsel B9’un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. Hızlı şarj kullanılması durumunda ise bu süre 4 saat.

Seri üretimi 2021’in son çeyreğinde başlayacak olan Günsel'in üretim kapasitesi 2025’te yıllık 30 bin araca ulaşacak.

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