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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    KKTC'nin yerli otomobili Günsel Türkiye'ye geliyor

    KKTC'nin yerli otomobili Günsel, MÜSİAD Expo 2020'de meraklılarıyla buluşmak üzere Türkiye'ye geliyor. Günsel, İstanbul'da düzenlenecek fuarda B9 ve J9 modellerini sergileyecek. İşte detaylar:
    23 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    KKTC'nin yerli otomobili Günsel Türkiye'ye geliyor
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    Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100'ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının emekleriyle geliştirilen Günsel B9'un tanıtımı 20 Şubat 2020'de KKTC'de yapılmıştı. Günsel B9 şimdi de 18-21 Kasım 2020'de düzenlenecek “MÜSİAD Expo 2020” fuarında meraklılarıyla buluşmak üzere Türkiye’ye geliyor.

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuar, Günsel'in lansman sonrası KKTC dışında katılacağı ilk etkinlik olacak. Fuara, üretilen üç B9 prototipi ile katılacak olan Günsel, ikinci modeli J9’un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturacak.

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    İki adet B9 ve J9’un bire bir ölçekli tasarım modeli Günsel'in standında sergilenecek. Üçüncü B9 ise basın mensupları ve sektör temsilcilerinin test sürüşleri için fuar alanı dışında hazır olacak. Elektrikli otomobilin en önemli parçalarından bataryası da Günsel standında sergilenecek. Günsel mühendisleri tarafından dizayn edilen bataryanın tasarımı ve özellikleri hakkında bilgilendirme yapılacak.

    Günsel B9 özellikleri

    Günsel B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen Günsel B9’un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. Günsel B9’un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. Hızlı şarj kullanılması durumunda ise bu süre 4 saat.

    Seri üretimi 2021’in son çeyreğinde başlayacak olan Günsel'in üretim kapasitesi 2025’te yıllık 30 bin araca ulaşacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Kraaz (Altan CAN) 22 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Elalemin ecnebisine tasarım için para dökeceklerine , şuna destek olsalardı, 2023 değil, 2019 da biniyor olurduk elektrikli yerli arabaya.
    1 Yanıt Yanıtla +37
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    hollowman_ (N. b.) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) Kraaz
    Ya bu kadar cahil olmayın. Kim alır bu aracı acaba? Küçücük deneysel araçlar gibi, kime satacaksın? bu türden araçlara olan talep nedir? Bir halt bilmeden yazıyorsunuz. Gerçekçi bir hedefi olan adam gider dünyanın en iyi tasarım ofisinde araç tasarlatır, yılda 500-1000 araç üretmeyi, en fazla bu kadar satmayı düşünen Günsel tasarımıyla yılda 500.000 araç satmayı düşünen TOGG'un iş geliştirme mantığını kıyaslayıp, Günsel'i hedefe koymanız zırcehaletinizden. Ayrıca Günsel'in yerlilik oranı %10 civarında, noldu %50-60 oranlarında olacak TOGG'a laf ediyorsunuz. Amatör sayılacak, geleceği pek olmayan, yaygın satışa ulaşamayacak bir girişimi, ülkenin en ciddi otomobil projesiyle kıyaslamak gerçekten abesle iştigal.
    Ya bu kadar cahil olmayın. Kim alır bu aracı acaba? Küçücük deneysel araçlar gibi, kime satacaksın? bu türden araçlara olan talep nedir? Bir halt bilmeden yazıy...
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    3 Yanıt Yanıtla +12
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    by_dj_omar (Omar Amar) 22 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Uzak Doğu Üniversitesi mi dedi ? Yakın Doğu Olmasın o ? :) Günsel ismi üniversitenin kurucusu olan Suat Günsel den geliyor zaten. :)
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şirketlerinin merkezinde üniversite var. Şirketin sahibi üniversiteninde kurucusu ve kıbrısın en zenginiymiş. Yıllarıdır özveri gösterip geliştiriyorlar, zaten yapmış adamlar. Servis ağı yedek parça olayında teslada yıllarca çuvallamıştı. Umarım bizde hemen karalama kampanyaları başlamaz. Togg lüks olsa bile günsel orta sınıfın alabileceği bir araç olabilir
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    celme42 (Hüseyin Mert Taş) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yakın doğu ünisinin klasik dolandırma taktiklerinden birisi daha bankaları ile milleti soyup soğana çevirdiler işçilerini köle gibi çalıştırıyorlar hala öğrencilerin içinden geçiyorlar bunu alın da kesin arıza yapınca destek alırsınız aslan
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yavru vatan kendi imkanlarıyla yerli aracını yapmış. Muhtemelen bizimkinden daha yerli ve millidir. Tasarım daha iyi olabilirmiş ama o kadar olur.
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    CapriceClassic 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben aracı beğendim, gayet de güzel olmuş. şehir içi aracı olarak jazzın yerine düşünürüm. Günlük 15 km yolum var bana neredeyse 15-20 gün yeter bir şarj. Olmadı balkondan kablo sallar doldururum. Ya da iş yerinde şarj ederim. . Ama ülke genelinde şarj sorununun çözülmesi lazım da pek bir gelişme yok daha. Togg çıkınca (çıkarsa tabi) akşamdan sabaha çözülecek sanki bu iş!
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    interwap (Volkan ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel proje. Özellijle genç mühendislerin prpjede görev alması çok güzel bir şey.
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    hollowman_ (N. b.) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkenin teknoloji sitesi ama hala nasıl marka oluşturulur, katma değer nedir, nasıl sağlanır bilen insan sayısı çok az malesef. Adamlar TOGG markasının tasarımının dünyanın en iyi tasarım ofisine yaptırılmasını kötü birşey zannediyor.
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    mhmt09 (mahmut karaman) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aksel ne zaman gelecek merakla bekliyorum.
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    canvarlık 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    heyecanla bekliyoruz
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    gamzeakca 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    gurur verici bir konu
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    saadetdeniz 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    gelsin bakalım
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    5266 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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    5 etiket daha günsel b9 yerli otomobil Türkiye Haberleri müsiad expo Bilim ve Teknoloji
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