Yeni Tesla modeli geliyor, Musk açıkladı: "Bir minivandan çok daha havalı"

Tam Boyutta Gör Elon Musk, Tesla'nın yeni bir model üzerinde çalıştığını açıkladı. Detaylar henüz belli olmasa da, internet çoktan farklı senaryolar üretilmeye başlandı. En güçlü iddialardan biri, Tesla Cybertruck tasarımını temel alan üç sıralı, büyük bir SUV modeli.

Musk, 24 Mart’ta yaptığı paylaşımda Cybertruck’ın arka koltuklarının üç çocuk koltuğu ya da üç yetişkini rahatça taşıyabildiğini vurguladı. Bir kullanıcının “minivan üretin” önerisine ise dikkat çeken bir yanıt verdi: “Minivandan çok daha havalı bir şey geliyor.” Bu ifade, yeni modelin ne olacağına dair merakı daha da artırdı.

Tesla "CyberSUV" gelebilir

Kulislerde en çok konuşulan senaryolardan biri, Cybertruck’ın SUV versiyonu olarak anılan “CyberSUV”. 2025 Eylül ayında Tesla’nın resmi bir videosunda arka planda görülen model, bu ihtimali güçlendirmişti. Söz konusu prototipte, kamyonet versiyonuna benzer keskin hatlar korunurken daha uzun bir tavan yapısı ve geniş iç hacim dikkat çekiyordu.

Böyle bir modelin, Model X ve Model Y'nin üstüne konumlanması bekleniyor. Hedefte ise Cadillac Escalade gibi büyük ve lüks SUV’lar var. Ayrıca Tesla’nın Tesla Model S ve Model X üretimini azaltmaya hazırlandığı konuşulurken, bu segmentte oluşacak boşluğu yeni bir SUV ile doldurması mantıklı görünüyor.

9 dakikada şarj olan BYD Song Ultra çıktı: Sadece 21.000 dolar 3 sa. önce eklendi

Uzatılmış Model Y ihtimali

Diğer güçlü ihtimal ise Çin’de hali hazırda satılan uzun şasili Model Y’nin (Model Y L) Kuzey Amerika’ya gelmesi. Daha önce Musk bu modelin ABD’de 2026’dan önce üretilmeyeceğini söylemişti. Ancak Gigafactory Texas çevresinde çekilen görüntüler, bu planın değişmiş olabileceğini gösteriyor. Drone görüntülerinde büyük bir araç gövdesinin taşındığı görülürken, bunun altı koltuklu ve uzatılmış Model Y versiyonu olabileceği düşünülüyor.

Cybertruck platformunun SUV’a dönüştürülmesi, Tesla açısından önemli avantajlar sağlayabilir. Özellikle Cybertruck satışlarının beklentilerin altında kalması, aynı altyapıyı kullanarak farklı bir segmentte daha güçlü bir talep yakalama fırsatı sunuyor. Ayrıca bu yaklaşım, Ar-Ge maliyetlerini de ciddi ölçüde düşürebilir.

Şimdilik Tesla cephesinden net bir açıklama yok. Ancak Musk’ın “minivandan daha havalı” ifadesi, markanın alışılmışın dışında bir model hazırladığını işaret ediyor.

