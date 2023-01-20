Yeni nesil Apple TV, 2024'te geliyor

Tam Boyutta Gör Bloomberg, Apple'ın çıkarmaya hazırlandığı yeni ürünler hakkında ayrıntılar paylaşmaya devam ediyor. Ünlü basın kuruluşu bu kez şirketin yeni bir Apple TV üzerinde çalıştığını açıkladı. Rapora göre cihaz 2024 yılında piyasaya sürülecek.

Apple akıllı ekran geliştiriyor 1 gün önce eklendi

Set üstü kutu mevcut nesil Apple TV 4K ile aynı tasarıma sahip olacak. Görünüşe bakılırsa sadece çipi güncellenecek. Ayrıca yeni tanıtılan ikinci nesil HomePod gibi bazı akıllı ev sensörleri ile donatılabileceği söyleniyor. Yine 4K çözünürlüğü destekleyecek.

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iPad tabanlı akıllı ekran da yolda

A15 Bionic çipten güç alan Apple TV 4K (2022) iki konfigürasyonda sunuluyor. Wi-Fi ve 64 GB depolama alanı içeren sürüm 3.599 TL karşılığında satılırken, Wi-Fi + Ethernet ve 128 GB depolama alanına sahip model 3.999 TL fiyat etiketi taşıyor.

Şirketin yeni nesil Apple TV'nin yanı sıra bir akıllı ekran çıkarmaya hazırlandığı da bildiriliyor. Aktarılan bilgilere göre cihaz giriş seviyesi iPad'e benzer bir tasarımla karşımıza çıkacak ve evdeki akıllı cihazlar için bir kontrol merkezi görevi görecek.

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