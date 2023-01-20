Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni nesil Apple TV, 2024'te geliyor

    Apple'ın yeni nesil set üstü kutusu hakkında bazı detaylar açığa çıktı. Bloomberg'e göre Cupertinolu şirket bir sonraki Apple TV'yi 2024 yılında piyasaya sürecek.
    1
    Yeni nesil Apple TV, 2024'te geliyor Tam Boyutta Gör
    Bloomberg, Apple'ın çıkarmaya hazırlandığı yeni ürünler hakkında ayrıntılar paylaşmaya devam ediyor. Ünlü basın kuruluşu bu kez şirketin yeni bir Apple TV üzerinde çalıştığını açıkladı. Rapora göre cihaz 2024 yılında piyasaya sürülecek.

    Set üstü kutu mevcut nesil Apple TV 4K ile aynı tasarıma sahip olacak. Görünüşe bakılırsa sadece çipi güncellenecek. Ayrıca yeni tanıtılan ikinci nesil HomePod gibi bazı akıllı ev sensörleri ile donatılabileceği söyleniyor. Yine 4K çözünürlüğü destekleyecek.

    Yeni nesil Apple TV, 2024'te geliyor Tam Boyutta Gör

    iPad tabanlı akıllı ekran da yolda

    A15 Bionic çipten güç alan Apple TV 4K (2022) iki konfigürasyonda sunuluyor. Wi-Fi ve 64 GB depolama alanı içeren sürüm 3.599 TL karşılığında satılırken, Wi-Fi + Ethernet ve 128 GB depolama alanına sahip model 3.999 TL fiyat etiketi taşıyor.

    Şirketin yeni nesil Apple TV'nin yanı sıra bir akıllı ekran çıkarmaya hazırlandığı da bildiriliyor. Aktarılan bilgilere göre cihaz giriş seviyesi iPad'e benzer bir tasarımla karşımıza çıkacak ve evdeki akıllı cihazlar için bir kontrol merkezi görevi görecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız