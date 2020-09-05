Yeni nesil Apple Watch modelleri için bileşen üretimi başladı

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Sektöre yakın haber kaynaklarından DigiTimes, Apple'ın tedarikçilerinden biri olan ASE Technology'nin en az iki yeni Apple Watch modeli ve üçüncü nesil AirPods kablosuz kulaklıklar için bileşen üretimine başladığını bildirdi.

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Ekim ayında tanıtılabilir

Yeni Apple Watch modelleri genellikle Eylül ayında piyasaya çıkarken, lansmanlarının koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen iPhone'lara benzer şekilde bu yıl Ekim ayına ertelenmesi bekleniyor. Raporda yeni nesil akıllı saatin daha hızlı S6 işlemcisine dayandığı ve gelişmiş sağlık izleme özelliklerinin yanı sıra daha hızlı Wi-Fi ve hücresel veri hızları sunduğuna da dikkat çekilmiş. Apple Watch Series 6'nın bileşen tedariğinin bugünlerde başlamış olması ise, cihazların yakın bir gelecekte piyasaya sürülmeyeceğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

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DigiTimes ayrıca, üçüncü nesil AirPod'ların, önümüzdeki yılın ilk yarısında tanıtılacağını söyleyen analist Ming-Chi Kuo'nun açıkladığı zaman çizelgesine uygun olarak 2021'de piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Ayrıca yakın gelecekte, 10.8 inç iPad Air tablet, HomePod akıllı hoparlörün daha küçük bir versiyonu, AirPods kulak üstü kulaklıklar, yeni Apple TV set üstü kutusu ve AirTag'in piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu ürünlerin çoğunun 2020 yılının sonundan önce tanıtılmasının beklendiğini belirtmeden de geçmeyelim.

https://www.macrumors.com/2020/09/04/supply-chain-preps-for-new-apple-watch-and-airpods/

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