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    Yeni nesil Apple Watch modelleri için bileşen üretimi başladı

    Yayınlanan yeni bir rapora göre Apple'ın Ekim ayında tanıtmayı planladığı yeni nesil Apple Watch modelleri ve Airpods kablosuz kulaklıklar için bileşen üretimine başlandı.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Yeni nesil Apple Watch modelleri için bileşen üretimi başladı
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    Sektöre yakın haber kaynaklarından DigiTimes, Apple'ın tedarikçilerinden biri olan ASE Technology'nin en az iki yeni Apple Watch modeli ve üçüncü nesil AirPods kablosuz kulaklıklar için bileşen üretimine başladığını bildirdi.

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    Ekim ayında tanıtılabilir

    Yeni Apple Watch modelleri genellikle Eylül ayında piyasaya çıkarken, lansmanlarının koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen iPhone'lara benzer şekilde bu yıl Ekim ayına ertelenmesi bekleniyor. Raporda yeni nesil akıllı saatin daha hızlı S6 işlemcisine dayandığı ve gelişmiş sağlık izleme özelliklerinin yanı sıra daha hızlı Wi-Fi ve hücresel veri hızları sunduğuna da dikkat çekilmiş. Apple Watch Series 6'nın bileşen tedariğinin bugünlerde başlamış olması ise, cihazların yakın bir gelecekte piyasaya sürülmeyeceğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

    Yeni nesil Apple Watch modelleri için bileşen üretimi başladı
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    DigiTimes ayrıca, üçüncü nesil AirPod'ların, önümüzdeki yılın ilk yarısında tanıtılacağını söyleyen analist Ming-Chi Kuo'nun açıkladığı zaman çizelgesine uygun olarak 2021'de piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Ayrıca yakın gelecekte, 10.8 inç iPad Air tablet, HomePod akıllı hoparlörün daha küçük bir versiyonu, AirPods kulak üstü kulaklıklar, yeni Apple TV set üstü kutusu ve AirTag'in piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu ürünlerin çoğunun 2020 yılının sonundan önce tanıtılmasının beklendiğini belirtmeden de geçmeyelim.



    https://www.macrumors.com/2020/09/04/supply-chain-preps-for-new-apple-watch-and-airpods/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    skorpitx07 1 gün yeni yorumcu
    Estetik görüntüsü sıfır. Bunun yerine daha ucuza mi band almak daha mantıklı.
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    firatcatak (Fırat ÇATAK) 3 gün
    Bunun yuvarlak olanını neden nasıl yapmaz Apple aklım almıyor.
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    gun (Gün Oksay) 6 gün
    Apple TV’de keşke oyun kollarıda verseler yanında Apple Arcade’den daha çok para kazanırlar cihazların parası çıkar. Ayrıca ikinci ve üçüncü kolu millet almak zorunda kalır.
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