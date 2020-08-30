Bütçe dostu Nokia 3.4'ün render görüntüsü ve teknik detayları sızdı

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HMD Global şirketinin "Doctor Strange" kod adıyla geliştirdiği ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekecek olan Nokia 3.4'ün teknik özellikleri sızdı. Cihazın resmi duyurusu, Berlin'de düzenlenecek olan elektronik fuarı IFA 2020'de (Internationale Funkausstellung) gerçekleştirilebilir.

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Snapdragon 460 ile gelecek

Cihazın 19:9 en boy oranına sahip 6.5 inçlik HD+ ekrana sahip olacağı belirtilmiş. Ekranın sol üst köşesinde, 8 megapiksel selfie kamerası için küçük bir delik olacak ve arka panelde ise yuvarlak şekilli bir blok içine yerleştirilmiş çok modüllü bir kameranın kurulumunun yer alacağı ifade ediliyor. Bu kamera modülünde 13 megapiksellik bir ana sensör, 5 ve 2 milyon piksellik sensörler ve bir flaş yer alacak. Ek olarak, kasanın arkasında bir parmak izi tarayıcısının da yer aldığını görüyoruz.

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Mevcut verilere göre akıllı telefon, sekiz çekirdeği 1.8 GHz frekansla birleştiren Qualcomm Snapdragon 460 işlemcisini, Adreno 610 grafik hızlandırıcısını ve Snapdragon X11 LTE hücresel modemi temel alacak. Cihazın diğer teknik özellikleri arasında 3GB RAM, 4.000 mAh pil, 3.5mm kulaklık girişi yer alırken, Nokia 3.4'ün Android 10 işletim sistemi çalıştıracağına dikkat çekilmiş. 3 Eylül'de tanıtılması beklenen akıllı telefonun uygun bir fiyat etiketiyle satışa çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

https://www.gsmarena.com/nokia_34_renders_and_specs_leak-news-44991.php

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