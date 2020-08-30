Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bütçe dostu Nokia 3.4'ün render görüntüsü ve teknik detayları sızdı

    HMD Global'in önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli Nokia 3.4'ün render görüntüleri ve teknik detayları ortaya çıktı.
    4 sa.
    624
    11
    7
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    HMD Global şirketinin "Doctor Strange" kod adıyla geliştirdiği ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekecek olan Nokia 3.4'ün teknik özellikleri sızdı. Cihazın resmi duyurusu, Berlin'de düzenlenecek olan elektronik fuarı IFA 2020'de (Internationale Funkausstellung) gerçekleştirilebilir.

    Ayrıca Bkz. "Samsung'dan yeni kablosuz şarj istasyonu: Wireless Charger Pad Trio"

    Snapdragon 460 ile gelecek

    Cihazın 19:9 en boy oranına sahip 6.5 inçlik HD+ ekrana sahip olacağı belirtilmiş. Ekranın sol üst köşesinde, 8 megapiksel selfie kamerası için küçük bir delik olacak ve arka panelde ise yuvarlak şekilli bir blok içine yerleştirilmiş çok modüllü bir kameranın kurulumunun yer alacağı ifade ediliyor. Bu kamera modülünde 13 megapiksellik bir ana sensör, 5 ve 2 milyon piksellik sensörler ve bir flaş yer alacak. Ek olarak, kasanın arkasında bir parmak izi tarayıcısının da yer aldığını görüyoruz.

    Mevcut verilere göre akıllı telefon, sekiz çekirdeği 1.8 GHz frekansla birleştiren Qualcomm Snapdragon 460 işlemcisini, Adreno 610 grafik hızlandırıcısını ve Snapdragon X11 LTE hücresel modemi temel alacak. Cihazın diğer teknik özellikleri arasında 3GB RAM, 4.000 mAh pil, 3.5mm kulaklık girişi yer alırken, Nokia 3.4'ün Android 10 işletim sistemi çalıştıracağına dikkat çekilmiş. 3 Eylül'de tanıtılması beklenen akıllı telefonun uygun bir fiyat etiketiyle satışa çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.



    https://www.gsmarena.com/nokia_34_renders_and_specs_leak-news-44991.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Skadi (&#913;&#955;&#941;&#958;&#945;&#957;&#948;&#961;&# &#931;&#954;&#940;&#948;&#953;) 1 sa. (düzenlendi)
    Ne yazık ki hiçbir telefon Türkiye'ye bütçe dostu değil
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Whippoorwill 1 sa.
    Ülkemize gelmez bile.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hazarcep (Hazar ) 2 sa.
    Beyler heves yok 2000 altına zaten satılmaz bu telefon ülkede benim ümitim yok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    xwernediti (cihan aydın) 3 sa.
    Böyle bir telefonu uygun fiyatlı olsun hemen alacağım ama işte vergiler ve kur ciddi düşündürüyor
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    jesipikmin 3 sa. yeni yorumcu xwernediti
    Devlet bu zammı dış borç olmasın diye yapıyor hayla dış borcu arttirmaya calisiyorsunuz goremde yemek su alamıyor sanacak. Hey ALLAH im ya
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 27 dk. Huawei CEO'su, HarmonyOS'lu ilk telefonun bu yıl içinde tanıtılacağı iddialarını yalanladı 57 dk. Miracast Connect uygulaması da Windows 10’dan kaldırıldı 1 sa. Türk roketi uzaya çıktı! Roketsan'dan tarihi ilk 1 sa. Huawei Watch Fit tanıtıldı: Bileklik formunda akıllı saat 1 sa. Intel Tiger Lake’in tanıtım videosu sızdı: işlemci ve Xe GPU’su için yeni logo 3 sa. Microsoft, TikTok'u satın almak için sürpriz bir iş ortağı buldu: Walmart 3 sa. Japonya'da uçan otomobil için dev adım: İlk insanlı test sürüşü yapıldı 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Bütçe dostu Nokia 3.4'ün render görüntüsü ve teknik detayları sızdı Sonraki Apple, 12 inçlik MacBook'u geri getirecek 5 sa. 360'ın G300 model isimli araç içi kamerasıyla test sürüşündeyiz 5 sa. Tesla'nın otopilotu artık hız tabelalarını tanıyabiliyor 5 sa. Galaxy Tab A7 (2020)'nin fiyatı netleşti 7 sa. Otomobil fiyatları ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilenecek? 8 sa. Samsung 980 PRO PCIe 4.0 SSD sürücüsü tanıtıldı 8 sa. Realme 7, canlı olarak görüntülendi! 10 sa. PUBG Mobile bir haftada 2 milyon hileci hesabı banladı 11 sa. GoPro Hero 9 Black renkli ön ekranıyla karşımızda 12 sa. TSMC toplam EUV kapasitesinin yüzde 60’ına sahip 13 sa. Bitcoin’i ikiye katladı, en değerli kripto para oldu 14 sa. Timeline Traveler ile basit manada kodlama öğrenin 19 sa. Otomotive ÖTV zammı geldi 21 sa. Sıra, Avrupa Hava Emniyeti Ajansı’nda! Kurum, 7 Eylül’de 737 MAX test uçuşlarına başlıyor 23 sa. Thrustmaster TS-PC Racer Ferrari 488 Challenge Edition test masamızda! 23 sa. AkınRobotics, dört ayaklı robot ARAT’ın yeni versiyonu hakkında konuştu 1 gün Galaxy Z Fold 2 tüm detaylarıyla karşınızda: Bu sefer olmuş 1 gün Zotac ve Gainward’ın RTX 3090/3080 modelleri paylaşıldı: 2x8-pin’e devam 1 gün LG'nin "T" şeklindeki çift ekranlı telefonu oyun oynanırken görüntülendi 1 gün 1080p odaklı RX 5300 duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crysis Remastered 18 Eylül'de PS4, Xbox One ve Epic Games Stor...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deathloop'ta Silah Tutukluk Yaptığında PS5 Kontrolcüsünün Teti...
    Bölüm Sonu Canavarı
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    KABLONET
    DH Forum
    Otomotive ÖTV zammı geldi
    DonanımHaber
    Skoda Scala'nın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi: İşte güncel...
    DonanımHaber
    Haftaya BİM marketlerde Oppo A5 2020, A101 marketlerde Redmi E...
    DonanımHaber
    Türk Telekom, Eylül'de upload hızını ikiye katlıyor
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız