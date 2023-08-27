Tam Boyutta Gör Üçüncü nesil yeni Nissan Leaf hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Elektrikli otomobil önemli ölçüde değişecek ve bir crossover'a dönüşecek. Araçla ilgili ayrıntılar Automotive News internet sitesi tarafından açıklandı.

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Yeni Nissan Leaf, 2026 yılında piyasaya sürülecek olsa da, Los Angeles'taki yıllık özel konferansta markanın Kuzey Amerika bayilerine gösterildi bile. Söz konusu etkinliğe katılan bayilerden biri elektrikli araçla ilgili detaylar verdi.

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Menzil detayı da sızdırıldı

Aktarılan bilgilere göre yeni Leaf, Nissan Ariya'nın daha küçük bir modeli gibi görünüyor. Otomobilin daha önce yayınlanan renderları bu benzerliği zaten ortaya koymuştu. Şaşılacak birşey yok zira modeller CMF-EV platformunu paylaşacak.

Tam Boyutta Gör Bayi ayrıca 2026 Nissan Leaf'in menzilinin mevcut neslin en "uzun menzilli" versiyonuna kıyasla yaklaşık %25 oranında artacağını söyledi. En üst model 364 km'lik bir menzile sahip olduğuna göre halefi tek şarjla yaklaşık 450 km yol kat edebilecek.

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Yeni Nissan Leaf'in detayları belli oldu: Kökten değişecek