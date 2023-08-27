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    Anlık Bildirim

    Yeni Nissan Leaf'in detayları belli oldu: Kökten değişecek

    Nissan Leaf'in yeni nesliyle geniş çaplı bir değişime uğrayacağı bildiriliyor. Crossover'a dönüşecek elektrikli otomobilin menzili yaklaşık 450 kilometreye çıkacak.
    Yeni Nissan Leaf'in detayları belli oldu: Kökten değişecek Tam Boyutta Gör
    Üçüncü nesil yeni Nissan Leaf hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Elektrikli otomobil önemli ölçüde değişecek ve bir crossover'a dönüşecek. Araçla ilgili ayrıntılar Automotive News internet sitesi tarafından açıklandı.

    Yeni Nissan Leaf, 2026 yılında piyasaya sürülecek olsa da, Los Angeles'taki yıllık özel konferansta markanın Kuzey Amerika bayilerine gösterildi bile. Söz konusu etkinliğe katılan bayilerden biri elektrikli araçla ilgili detaylar verdi.

    Yeni Nissan Leaf'in detayları belli oldu: Kökten değişecek Tam Boyutta Gör

    Menzil detayı da sızdırıldı

    Aktarılan bilgilere göre yeni Leaf, Nissan Ariya'nın daha küçük bir modeli gibi görünüyor. Otomobilin daha önce yayınlanan renderları bu benzerliği zaten ortaya koymuştu. Şaşılacak birşey yok zira modeller CMF-EV platformunu paylaşacak.

    Yeni Nissan Leaf'in detayları belli oldu: Kökten değişecek Tam Boyutta Gör
    Bayi ayrıca 2026 Nissan Leaf'in menzilinin mevcut neslin en "uzun menzilli" versiyonuna kıyasla yaklaşık %25 oranında artacağını söyledi. En üst model 364 km'lik bir menzile sahip olduğuna göre halefi tek şarjla yaklaşık 450 km yol kat edebilecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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