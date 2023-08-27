Yeni Nissan Leaf'in detayları belli oldu: Kökten değişecek

Yeni Nissan Leaf, 2026 yılında piyasaya sürülecek olsa da, Los Angeles'taki yıllık özel konferansta markanın Kuzey Amerika bayilerine gösterildi bile. Söz konusu etkinliğe katılan bayilerden biri elektrikli araçla ilgili detaylar verdi.
Menzil detayı da sızdırıldı
Aktarılan bilgilere göre yeni Leaf, Nissan Ariya'nın daha küçük bir modeli gibi görünüyor. Otomobilin daha önce yayınlanan renderları bu benzerliği zaten ortaya koymuştu. Şaşılacak birşey yok zira modeller CMF-EV platformunu paylaşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.