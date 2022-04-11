Aprilia Tuareg 660 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Türkiye’de Doğan Holding çatısı altında hizmet veren Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğü ile satışı gerçekleşen İtalyan motosiklet devi Aprilia, 660 ailesinin yepyeni arazi modeli Tuareg 660'ı satışa sundu.

Avrupa pazarında da büyük ilgi gören, üç farklı renk seçeneği sunan Tuareg 660’ın Türkiye’de 259.900 TL’lik başlangıç fiyatı ile satışına başlandı. Türkiye pazarına Tuareg 660 ve Tuareg 660 Evocative olarak iki farklı renk versiyonu ile giren 660 ailesinin adventure sınıfındaki üyesi, üstün sürüş özellikleri sunuyor.

TUAREG 660 - 259.900 TL

TUAREG 660 EVOCATIVE - 269.900 TL

Tuareg 660, tek silindirli Enduro motosikletler ile orta boy Adventure motosikletlerin özelliklerini harmanlayacak şekilde tasarlandı, geliştirildi ve üretildi. Gelişmiş off-road Adventure motosiklet sürüş özellikleri sunan Tuareg 660 çıtayı yükseltirken, gelişmiş teknik altyapısı, cruise control, 80 HP’lik çift silindirli motorun performansı ve 187 kg kuru ağırlığı ile mükemmel asfalt sürüş özellikleri sunuyor.

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Bunun yanı sıra, performans ve güvenlik için kalibre edilen özel bir APRC elektronik kontrol sistemi ile donatılan Aprilia Tuareg 660, alt devirlerden itibaren hassas bir gaz kontrolü için çok haritalı elektronik gaz koluna sahip. Bu kusursuz model, yolda güvenli ve heyecan verici bir sürüş sunmasının yanı sıra safkan ve filtresiz bir off-road sürüşü için özel ayarlara sahip.

Tam Boyutta Gör

Tuareg 660'ın APRC paketi şu özellikleri içeriyor:

ATC: Aprilia Çekiş kontrolü, 4 kademede ayarlanabiliyor veya devre dışı bırakılabiliyor. Hassas ayarlı ve yüksek performanslı mantık ve çalışma ile dikkat çekiyor.

ACC: Aprilia Hız Sabitleme, gaz koluna dokunmadan ayarlanan hızı koruyor.

AEB: Aprilia Motor Freni, gaz kolu bırakıldığında motor frenini kontrol ediyor ve 3 seviyede ayarlanabiliyor.

AEM: Aprilia Motor Haritası, 3 farklı seviyede motorun karakterini ve güç üretim şeklini değiştiriyor. Bu işlem motorun maksimum gücünü değiştirmiyor.

Tuareg 660'ın bazı teknik özellikleri şöyle:

80 HP güç ve 70 Nm maks tork

240 mm yerden yükseklik

860 mm koltuk yüksekliği

1500 mm aks mesafesi

off-road süspansiyonu (240 mm hareket mesafesi, 43 mm çatal, kademeli askı sistemi)

187 kg kuru ağırlık

18 litre yakıt deposu (450 km menzil)

Ön jant 2,5 x 21 inç - arka jant 4,5 x 18 inç

Brembo fren sistemi (önde çift piston kaliperli çift 300 mm disk - rkada tek piston kaliperli bir 260 mm yüzer disk)

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Aprilia Tuareg 660 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri