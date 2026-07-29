İzmit'te üretilecek Hyundai Ioniq 3’ün Avrupa fiyatı belli oldu

Kia EV2 ile aynı E-GMP platformunu kullanan Ioniq 3, aerodinamik gövde yapısı sayesinde daha yüksek menzil vadediyor. 4.155 mm uzunluğa ve 2.680 mm aks mesafesine sahip model, 441 litrelik bagaj hacmiyle sınıfının iddialı seçenekleri arasında yer alırken birçok C segmenti otomobille benzer bir yükleme alanı sunuyor.
Performans ve menzil seçenekleri
Yeni Ioniq 3, iki farklı motor ve batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş seviyesindeki versiyon, 147 beygir (108 kW) gücündeki elektrik motoru ve 42.2 kWh bataryasıyla WLTP standarlarına göre 344 km menzil sunarken, 0'dan 100 km/s hıza 9 saniyede ulaşıyor.
Uzun menzilli versiyon ise 135 beygir (99 kW) gücündeki elektrik motorunu 61 kWh bataryayla birleştirerek WLTP döngüsüne göre 496 km menzil vadediyor.
Hyundai Ioniq 3 fiyatı
Ioniq 3'ün Hollanda'da açıklanan başlangıç fiyatı 27.995 euro olarak belirlendi. Türkiye için de referans niteliği taşıyan bu fiyatlandırmada model Select, Trend, Vision, N Line, Prime ve N Line Evo olmak üzere toplam altı farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Serinin en üst versiyonu olan N Line Evo'nun fiyatı ise 41.995 euro'ya kadar çıkıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: