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    İzmit'te üretilecek Hyundai Ioniq 3’ün Avrupa fiyatı belli oldu

    Hyundai, yeni elektrikli hatchback modeli Ioniq 3'ün Hollanda fiyatlarını açıkladı. Türkiye'deki İzmit fabrikasında üretilecek model, aerodinamik tasarımı ve iddialı menziliyle dikkat çekiyor.

    İzmit'te üretilecek Hyundai Ioniq 3’ün Avrupa fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Hyundai, B segmentindeki yeni elektrikli temsilcisi Ioniq 3'ün Avrupa fiyatlarını açıkladı. Türkiye'de üretilecek araç, Volkswagen ID. Polo'nun doğrudan rakibi olarak konumlanırken, aerodinamik odaklı ve keskin hatlı arka tasarımıyla segmentte farklılaşmayı amaçlıyor.

    Kia EV2 ile aynı E-GMP platformunu kullanan Ioniq 3, aerodinamik gövde yapısı sayesinde daha yüksek menzil vadediyor. 4.155 mm uzunluğa ve 2.680 mm aks mesafesine sahip model, 441 litrelik bagaj hacmiyle sınıfının iddialı seçenekleri arasında yer alırken birçok C segmenti otomobille benzer bir yükleme alanı sunuyor.

    İzmit'te üretilecek Hyundai Ioniq 3’ün Avrupa fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör

    Performans ve menzil seçenekleri

    Yeni Ioniq 3, iki farklı motor ve batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş seviyesindeki versiyon, 147 beygir (108 kW) gücündeki elektrik motoru ve 42.2 kWh bataryasıyla WLTP standarlarına göre 344 km menzil sunarken, 0'dan 100 km/s hıza 9 saniyede ulaşıyor.

    Uzun menzilli versiyon ise 135 beygir (99 kW) gücündeki elektrik motorunu 61 kWh bataryayla birleştirerek WLTP döngüsüne göre 496 km menzil vadediyor.

    İzmit'te üretilecek Hyundai Ioniq 3’ün Avrupa fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Uzun menzilli versiyonda, verimliliği artırmak amacıyla giriş seviyesine kıyasla daha düşük güçlü bir motor tercih edilmiş. 400 volt elektrik mimarisine sahip Ioniq 3, DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yaklaşık 29-30 dakikada %10'dan %80'e kadar doldurabiliyor.

    Hyundai Ioniq 3 fiyatı

    Ioniq 3'ün Hollanda'da açıklanan başlangıç fiyatı 27.995 euro olarak belirlendi. Türkiye için de referans niteliği taşıyan bu fiyatlandırmada model Select, Trend, Vision, N Line, Prime ve N Line Evo olmak üzere toplam altı farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Serinin en üst versiyonu olan N Line Evo'nun fiyatı ise 41.995 euro'ya kadar çıkıyor.

    İzmit'te üretilecek Hyundai Ioniq 3’ün Avrupa fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Hyundai, Türkiye'deki İzmit fabrikasında üreteceği yeni elektriklisiyle Volkswagen ID. Polo'nun yanı sıra Renault 5 E-Tech, Peugeot e-208 ve CUPRA Raval gibi güçlü rakiplerin yer aldığı Avrupa'nın hızla büyüyen elektrikli B segmentinde iddiasını artırmayı hedefliyor. Aracın Türkiye fiyatlarının ise Eylül ayında açıklanması bekleniyor.
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