Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Opel Grandland'in tanıtımı Eisenach Fabrikası'nda kutlandı

    Yalnızca Eisenach’taki fabrikada üretilecek olan yeni nesil Opel Grandland için bu tesise 130 milyon euro yatırım yapıldı. Bu yatırımla tesiste yeni bir batarya atölyesi de kuruldu.

    Opel'in yeni nesil birinci sınıf SUV’u Grandland’in dünya prömiyeri, Eisenach fabrikasında düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte konuşan Opel CEO’su Florian Huettl, yeni Opel Grandland'in baştan aşağı Almanya’da üretildiğinin altını çizerek şunları söyledi:

    "Model, yalnızca Eisenach’taki üretim hattından çıkacak. Bu amaçla geçtiğimiz birkaç ay içinde fabrikayı gerçek bir “elektrik santraline” dönüştürdük. Burada bir batarya atölyesi ve en iyi SUV’umuzun ortak bir üretim hattında tüm motor çeşitlerinde tamamen esnek olduğu bir üretim tesisi oluşturduk. İlk kez tamamen elektrikli olarak sunulacak olan yeni Grandland, elektrikli otomobil yelpazemizi daha da genişletecek. Bunun başlangıç sinyalini bugün burada veriyoruz”

    Dönüşüm için 130 milyon Euro’luk yatırım yapıldı!

    Yeni Opel Grandland'in tanıtımı Eisenach Fabrikası'nda kutlandı
    Yeni Opel Grandland, hybrid modellere ek olarak ilk kez tamamen elektrikli, emisyonsuz bir model olarak üretim hattından çıkacak. Yeni SUV, elektrikli modeller için özel olarak tasarlanan ve şu anda Eisenach’ta kullanılmakta olan son teknoloji ürünü STLA Medium platformu üzerinde tasarlanan ilk Opel modeli olarak dikkat çekiyor. Yeni Grandland Elektrik, yeni mimarisi, 98 kWh’lik kapasiteye sahip düz batarya paketi, yeni nesil elektrikli motoru ve enerji tasarrufu sağlayan diğer özellikleri sayesinde karbon emisyonu üretmeden yaklaşık 700 kilometreye varan menzil sunabiliyor.

    Opel, 1992 yılında açılan ve her geçen gün gelişen Eisenach fabrikasını gelecekteki elektrikli modellerin üretimine uygun hale getirmek için tesise 130 milyon Euro yatırım yaptı. Bu yatırım üretimde önemli değişiklikler sağladı. Örneğin gövde atölyesinde ve son montajda hem çoklu enerji platformu hem de STLA Medium platformu üzerinde tasarlanan otomobillerin üretilmesine olanak sağlayan modifikasyonlar gerçekleştirildi. Ayrıca tüm tesisteki konveyör sistemi uyumlu hale getirildi ve güçlendirildi. Gövde atölyesi tamamen otomatik hale getirildi ve detaylı denetim için çeşitli alanlara son teknolojiye sahip birçok kamera sistemi kuruldu.

    Yeni batarya atölyesi Rüsselsheim’in deneyiminden faydalanacak

    Yeni Opel Grandland'in tanıtımı Eisenach Fabrikası'nda kutlandı
    Ayrıca Elektrikli Grandland’in batarya paketlerinin tesiste monte edilmesini sağlayan yeni bir batarya atölyesi de kuruldu. Bu görev için yüksek gerilim uzmanlarına özel eğitim verildi. Eisenach fabrikasının çalışanları, Rüsselsheim’daki meslektaşlarının deneyimlerinden yararlanmayı başardı. Halihazırda Opel’in genel merkezinde Opel Astra Elektrik ve Opel Astra Sports Tourer Elektrik modellerinin üretiminde kullanılan böyle bir batarya atölyesi de mevcut.

    Bu batarya atölyesi, elektrikli Opel Grandland’e ve bataryasının montajına mükemmel şekilde uyum sağlıyor. Ayrıca Eisenach fabrikası da elektrik ihtiyacı için kendi güneş enerjisi parkını inşa etmeyi planlıyor. Bu enerji parkıyla beraber tesis için yaklaşık 14 hektarlık bir alanda fotovoltaik paneller kullanılarak yeşil elektrik üretilecek. 20 megavatlık fotovoltaik parkın yanı sıra, 1,5 megavatlık bir ısı pompası da gelecekte tesisin ısı tedarikini destekleyecek. Yenilenebilir enerjilere kademeli olarak geçiş yapılması, tesisin geleceğe hazırlıklı bir konuma ulaşmasına katkı sağlıyor.

    Şirketin her alanda karbon emisyonunu sürekli ve tutarlı şekilde azaltma stratejisine uygun olarak, Türingiya bölgesindeki tedarik zinciri de yeniden düzenlenerek uyumlu hale getirildi. Gelecekte yeni Opel Grandland’in Deutsche Bahn ile demir yolu bağlantıları üzerinden taşınarak müşterilere ulaştırılması planlanıyor. Böylelikle özellikle Türkiye ve İngiltere gibi uzun mesafeli sevkiyatlar demir yoluyla gerçekleştirilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gözde uçuşan cisimler yorumları 1 gün öncesine rapor alınır mi f(2x) türevi a101 c vitamini kullananlar siemens mi arçelik mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız