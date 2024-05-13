Yeni Opel Grandland'in tanıtımı Eisenach Fabrikası'nda kutlandı

Opel'in yeni nesil birinci sınıf SUV’u Grandland’in dünya prömiyeri, Eisenach fabrikasında düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte konuşan Opel CEO’su Florian Huettl, yeni Opel Grandland'in baştan aşağı Almanya’da üretildiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Model, yalnızca Eisenach’taki üretim hattından çıkacak. Bu amaçla geçtiğimiz birkaç ay içinde fabrikayı gerçek bir “elektrik santraline” dönüştürdük. Burada bir batarya atölyesi ve en iyi SUV’umuzun ortak bir üretim hattında tüm motor çeşitlerinde tamamen esnek olduğu bir üretim tesisi oluşturduk. İlk kez tamamen elektrikli olarak sunulacak olan yeni Grandland, elektrikli otomobil yelpazemizi daha da genişletecek. Bunun başlangıç sinyalini bugün burada veriyoruz”

Dönüşüm için 130 milyon Euro’luk yatırım yapıldı!

Yeni Opel Grandland, hybrid modellere ek olarak ilk kez tamamen elektrikli, emisyonsuz bir model olarak üretim hattından çıkacak. Yeni SUV, elektrikli modeller için özel olarak tasarlanan ve şu anda Eisenach’ta kullanılmakta olan son teknoloji ürünü STLA Medium platformu üzerinde tasarlanan ilk Opel modeli olarak dikkat çekiyor. Yeni Grandland Elektrik, yeni mimarisi, 98 kWh’lik kapasiteye sahip düz batarya paketi, yeni nesil elektrikli motoru ve enerji tasarrufu sağlayan diğer özellikleri sayesinde karbon emisyonu üretmeden yaklaşık 700 kilometreye varan menzil sunabiliyor.

Opel, 1992 yılında açılan ve her geçen gün gelişen Eisenach fabrikasını gelecekteki elektrikli modellerin üretimine uygun hale getirmek için tesise 130 milyon Euro yatırım yaptı. Bu yatırım üretimde önemli değişiklikler sağladı. Örneğin gövde atölyesinde ve son montajda hem çoklu enerji platformu hem de STLA Medium platformu üzerinde tasarlanan otomobillerin üretilmesine olanak sağlayan modifikasyonlar gerçekleştirildi. Ayrıca tüm tesisteki konveyör sistemi uyumlu hale getirildi ve güçlendirildi. Gövde atölyesi tamamen otomatik hale getirildi ve detaylı denetim için çeşitli alanlara son teknolojiye sahip birçok kamera sistemi kuruldu.

Yeni batarya atölyesi Rüsselsheim’in deneyiminden faydalanacak

Ayrıca Elektrikli Grandland’in batarya paketlerinin tesiste monte edilmesini sağlayan yeni bir batarya atölyesi de kuruldu. Bu görev için yüksek gerilim uzmanlarına özel eğitim verildi. Eisenach fabrikasının çalışanları, Rüsselsheim’daki meslektaşlarının deneyimlerinden yararlanmayı başardı. Halihazırda Opel’in genel merkezinde Opel Astra Elektrik ve Opel Astra Sports Tourer Elektrik modellerinin üretiminde kullanılan böyle bir batarya atölyesi de mevcut.

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Bu batarya atölyesi, elektrikli Opel Grandland’e ve bataryasının montajına mükemmel şekilde uyum sağlıyor. Ayrıca Eisenach fabrikası da elektrik ihtiyacı için kendi güneş enerjisi parkını inşa etmeyi planlıyor. Bu enerji parkıyla beraber tesis için yaklaşık 14 hektarlık bir alanda fotovoltaik paneller kullanılarak yeşil elektrik üretilecek. 20 megavatlık fotovoltaik parkın yanı sıra, 1,5 megavatlık bir ısı pompası da gelecekte tesisin ısı tedarikini destekleyecek. Yenilenebilir enerjilere kademeli olarak geçiş yapılması, tesisin geleceğe hazırlıklı bir konuma ulaşmasına katkı sağlıyor.

Şirketin her alanda karbon emisyonunu sürekli ve tutarlı şekilde azaltma stratejisine uygun olarak, Türingiya bölgesindeki tedarik zinciri de yeniden düzenlenerek uyumlu hale getirildi. Gelecekte yeni Opel Grandland’in Deutsche Bahn ile demir yolu bağlantıları üzerinden taşınarak müşterilere ulaştırılması planlanıyor. Böylelikle özellikle Türkiye ve İngiltere gibi uzun mesafeli sevkiyatlar demir yoluyla gerçekleştirilecek.

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Yeni Opel Grandland'in tanıtımı Eisenach Fabrikası'nda kutlandı