Yeni Opel Grandland'in tanıtımı Eisenach Fabrikası'nda kutlandı

- Dönüşüm için 130 milyon Euro’luk yatırım yapıldı!
- Yeni batarya atölyesi Rüsselsheim’in deneyiminden faydalanacak
- Yorumlar
Opel'in yeni nesil birinci sınıf SUV’u Grandland’in dünya prömiyeri, Eisenach fabrikasında düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte konuşan Opel CEO’su Florian Huettl, yeni Opel Grandland'in baştan aşağı Almanya’da üretildiğinin altını çizerek şunları söyledi:
"Model, yalnızca Eisenach’taki üretim hattından çıkacak. Bu amaçla geçtiğimiz birkaç ay içinde fabrikayı gerçek bir “elektrik santraline” dönüştürdük. Burada bir batarya atölyesi ve en iyi SUV’umuzun ortak bir üretim hattında tüm motor çeşitlerinde tamamen esnek olduğu bir üretim tesisi oluşturduk. İlk kez tamamen elektrikli olarak sunulacak olan yeni Grandland, elektrikli otomobil yelpazemizi daha da genişletecek. Bunun başlangıç sinyalini bugün burada veriyoruz”
Dönüşüm için 130 milyon Euro’luk yatırım yapıldı!
Opel, 1992 yılında açılan ve her geçen gün gelişen Eisenach fabrikasını gelecekteki elektrikli modellerin üretimine uygun hale getirmek için tesise 130 milyon Euro yatırım yaptı. Bu yatırım üretimde önemli değişiklikler sağladı. Örneğin gövde atölyesinde ve son montajda hem çoklu enerji platformu hem de STLA Medium platformu üzerinde tasarlanan otomobillerin üretilmesine olanak sağlayan modifikasyonlar gerçekleştirildi. Ayrıca tüm tesisteki konveyör sistemi uyumlu hale getirildi ve güçlendirildi. Gövde atölyesi tamamen otomatik hale getirildi ve detaylı denetim için çeşitli alanlara son teknolojiye sahip birçok kamera sistemi kuruldu.
Yeni batarya atölyesi Rüsselsheim’in deneyiminden faydalanacak
Bu batarya atölyesi, elektrikli Opel Grandland’e ve bataryasının montajına mükemmel şekilde uyum sağlıyor. Ayrıca Eisenach fabrikası da elektrik ihtiyacı için kendi güneş enerjisi parkını inşa etmeyi planlıyor. Bu enerji parkıyla beraber tesis için yaklaşık 14 hektarlık bir alanda fotovoltaik paneller kullanılarak yeşil elektrik üretilecek. 20 megavatlık fotovoltaik parkın yanı sıra, 1,5 megavatlık bir ısı pompası da gelecekte tesisin ısı tedarikini destekleyecek. Yenilenebilir enerjilere kademeli olarak geçiş yapılması, tesisin geleceğe hazırlıklı bir konuma ulaşmasına katkı sağlıyor.
Şirketin her alanda karbon emisyonunu sürekli ve tutarlı şekilde azaltma stratejisine uygun olarak, Türingiya bölgesindeki tedarik zinciri de yeniden düzenlenerek uyumlu hale getirildi. Gelecekte yeni Opel Grandland’in Deutsche Bahn ile demir yolu bağlantıları üzerinden taşınarak müşterilere ulaştırılması planlanıyor. Böylelikle özellikle Türkiye ve İngiltere gibi uzun mesafeli sevkiyatlar demir yoluyla gerçekleştirilecek.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.