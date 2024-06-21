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    Bugatti, 1800 beygirlik yeni hibrit süper otomobili Tourbillon'u tanıttı

    Bugatti, hibrit motora sahip yeni süper otomobili Tourbillon ile karşımızda. Yeni V16 motor, üç elektrik motoru, 1800 beygir güç, 445 km/s maksimum hız ve daha fazlası haberimizde:

    Chiron türevlerinden sonra nihayet yepyeni bir Bugatti ile karşı karşıyayız: Tourbillon. Elektrik desteğiyle birlikte Hırvat üretici Rimac'ın varlığını iyiden iyiye hissetmeye başladığımız yeni şaheser tam 1800 beygir güce ve 445 km/s son hıza sahip.

    Detaylara giriş yapmadan önce şu an Bugatti'de kimin söz sahibi olduğuna bir bakalım. Marka şu anda Rimac Grubu ve Porsche AG iştiraki olan Bugatti Rimac bünyesinde faaliyet gösteriyor. Yapılan anlaşmaya göre Rimac Grubu bu şirketin yüzde 55'ine sahipken Porsche'nin payı da yüzde 45. Dolayısıyla, Bugatti otomobiller üzerindeki kontrol şu an çoğunlukla Rimac tarafında diyebiliriz. Ancak Porsche de hala marka üzerinde ciddi bir paya sahip.

    Bugatti Tourbillon, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2026 Bugatti Tourbillon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Eski W16 motorlu süper otomobil Chiron, gerçekten de çarpıcı özelliklere sahipti. Bugatti Tourbillon ise yeni bir monokok şasi, süspansiyon sistemi ve hibrit V16 motoruyla yepyeni bir canavar olarak karşımıza çıkıyor. 9500 devir çevirebilen 8.3 litre V16 motor, turbo desteği olmadan tek başına 1000 beygir güç ve 900 Nm tork üretebiliyor. Üstelik yerini aldığı W16'dan 40 cm daha uzun olmasına rağmen sadece 250 kg ağırlığa sahip olması da dikkat çeken detaylar arasında.

    Elbette bir Bugatti süper otomobilden bahsediyoruz ancak burada asıl konuşacağımız kısım hibrit desteği olacak. İkisi ön tekerleklere biri de arka tekerleklere güç veren toplam üç elektrik motorundan söz ediyoruz. Şasinin merkezine konumlandırılan 25 kWsa'lik bataryadan güç alan bu motorlar toplam 800 beygir güç üretiyor. Böylece toplam güç yukarıda belirttiğimiz gibi 1800 beygire kadar çıkarken, özel Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerin de yola tutunma gücüyle birlikte Tourbillon 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2 saniyede tamamlayabiliyor.

    2026 Bugatti Tourbillon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bugatti Tourbillon'un diğer performans verilerine baktığımızda 200 km/s hıza 5 saniyede, 300 km/s hıza ise 10 saniyede ulaşabildiğini görmekteyiz. Hibrit süper otomobil, normalde son hızı olan 380 km/s'e 25 saniyeden kısa sürede ulaşabiliyor. Devasa arka kanadı etkinleştiren özel hız anahtarı devreye girdiğinde ise otomobilin son hızı 445 km/s'e kadar yükseliyor.

    Hibrit sistemle birlikte denkleme elektrik motorları ve bataryanın girmiş olması size otomobilin daha ağır olduğunu düşündürebilir. Ancak Bugatti, bu gelişmelere rağmen Tourbillon'ın Chiron'dan daha hafif olduğunu belirtiyor. 800V elektrik mimarisine sahip olan model, saf elektrikli sürüş modunda 60 km'ye kadar mesafe kat edebiliyor.

    Tourbillon ismi nereden geliyor❓

    2026 Bugatti Tourbillon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tourbillon ismi, yüksek kaliteli saatlerde yerçekiminden kaynaklı hataları önlemek için saat mekaniğine dahil edilen bileşenleri temsil ediyor. Kelimenin kökenine baktığımızda ise Fransızca'da kasırga anlamına geldiğini görmekteyiz. Bir Tourbillon saatin içerisindeki sistemin nasıl çalıştığına baktığımızda neden bu ismin verildiğini anlayabiliyoruz. Süper otomobilin iç mekanındaki direksiyona gözünüz takıldığında ise Bugatti'nin neden bu ismi tercih ettiği açıkça ortaya çıkıyor.

    Otomobilin kokpitinde dijital gösterge paneli bulunmuyor. Onun yerine direksiyon kolonuna entegre edilmiş üç büyük analog kadran, hızdan motor devrine, yakıt miktarına ve motor sıcaklığına kadar pek çok bilgiyi gösteriyor. İsviçreli saat üreticileri tarafından özel olarak tasarlanan ve üretilen bu kadranlar, direksiyon simidini çevirseniz bile sabit kalıyor. Orta konsolda ise alüminyum anahtarlar, döner düğmeler ve motoru çalıştıran kristal kol yer alıyor.

    Bugatti Tourbillon yeni tanıtıldı ancak ilk 250 adedin teslimatı 2026 yılında yapılacak. Otomobilin başlangıç fiyatı 3.6 milyon euro olarak açıklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    hibrit, süper otomobil ve
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