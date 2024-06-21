Bugatti, 1800 beygirlik yeni hibrit süper otomobili Tourbillon'u tanıttı

Chiron türevlerinden sonra nihayet yepyeni bir Bugatti ile karşı karşıyayız: Tourbillon. Elektrik desteğiyle birlikte Hırvat üretici Rimac'ın varlığını iyiden iyiye hissetmeye başladığımız yeni şaheser tam 1800 beygir güce ve 445 km/s son hıza sahip.
Detaylara giriş yapmadan önce şu an Bugatti'de kimin söz sahibi olduğuna bir bakalım. Marka şu anda Rimac Grubu ve Porsche AG iştiraki olan Bugatti Rimac bünyesinde faaliyet gösteriyor. Yapılan anlaşmaya göre Rimac Grubu bu şirketin yüzde 55'ine sahipken Porsche'nin payı da yüzde 45. Dolayısıyla, Bugatti otomobiller üzerindeki kontrol şu an çoğunlukla Rimac tarafında diyebiliriz. Ancak Porsche de hala marka üzerinde ciddi bir paya sahip.
Bugatti Tourbillon, özellikleriyle neler sunuyor❓
Elbette bir Bugatti süper otomobilden bahsediyoruz ancak burada asıl konuşacağımız kısım hibrit desteği olacak. İkisi ön tekerleklere biri de arka tekerleklere güç veren toplam üç elektrik motorundan söz ediyoruz. Şasinin merkezine konumlandırılan 25 kWsa'lik bataryadan güç alan bu motorlar toplam 800 beygir güç üretiyor. Böylece toplam güç yukarıda belirttiğimiz gibi 1800 beygire kadar çıkarken, özel Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerin de yola tutunma gücüyle birlikte Tourbillon 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2 saniyede tamamlayabiliyor.
Hibrit sistemle birlikte denkleme elektrik motorları ve bataryanın girmiş olması size otomobilin daha ağır olduğunu düşündürebilir. Ancak Bugatti, bu gelişmelere rağmen Tourbillon'ın Chiron'dan daha hafif olduğunu belirtiyor. 800V elektrik mimarisine sahip olan model, saf elektrikli sürüş modunda 60 km'ye kadar mesafe kat edebiliyor.
Tourbillon ismi nereden geliyor❓
Otomobilin kokpitinde dijital gösterge paneli bulunmuyor. Onun yerine direksiyon kolonuna entegre edilmiş üç büyük analog kadran, hızdan motor devrine, yakıt miktarına ve motor sıcaklığına kadar pek çok bilgiyi gösteriyor. İsviçreli saat üreticileri tarafından özel olarak tasarlanan ve üretilen bu kadranlar, direksiyon simidini çevirseniz bile sabit kalıyor. Orta konsolda ise alüminyum anahtarlar, döner düğmeler ve motoru çalıştıran kristal kol yer alıyor.
Bugatti Tourbillon yeni tanıtıldı ancak ilk 250 adedin teslimatı 2026 yılında yapılacak. Otomobilin başlangıç fiyatı 3.6 milyon euro olarak açıklandı.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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