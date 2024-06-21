Bugatti, 1800 beygirlik yeni hibrit süper otomobili Tourbillon'u tanıttı

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Chiron türevlerinden sonra nihayet yepyeni bir Bugatti ile karşı karşıyayız: Tourbillon. Elektrik desteğiyle birlikte Hırvat üretici Rimac'ın varlığını iyiden iyiye hissetmeye başladığımız yeni şaheser tam 1800 beygir güce ve 445 km/s son hıza sahip.

Detaylara giriş yapmadan önce şu an Bugatti'de kimin söz sahibi olduğuna bir bakalım. Marka şu anda Rimac Grubu ve Porsche AG iştiraki olan Bugatti Rimac bünyesinde faaliyet gösteriyor. Yapılan anlaşmaya göre Rimac Grubu bu şirketin yüzde 55'ine sahipken Porsche'nin payı da yüzde 45. Dolayısıyla, Bugatti otomobiller üzerindeki kontrol şu an çoğunlukla Rimac tarafında diyebiliriz. Ancak Porsche de hala marka üzerinde ciddi bir paya sahip.

Bugatti Tourbillon, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Eski W16 motorlu süper otomobil Chiron, gerçekten de çarpıcı özelliklere sahipti. Bugatti Tourbillon ise yeni bir monokok şasi, süspansiyon sistemi ve hibrit V16 motoruyla yepyeni bir canavar olarak karşımıza çıkıyor. 9500 devir çevirebilen 8.3 litre V16 motor, turbo desteği olmadan tek başına 1000 beygir güç ve 900 Nm tork üretebiliyor. Üstelik yerini aldığı W16'dan 40 cm daha uzun olmasına rağmen sadece 250 kg ağırlığa sahip olması da dikkat çeken detaylar arasında.

Elbette bir Bugatti süper otomobilden bahsediyoruz ancak burada asıl konuşacağımız kısım hibrit desteği olacak. İkisi ön tekerleklere biri de arka tekerleklere güç veren toplam üç elektrik motorundan söz ediyoruz. Şasinin merkezine konumlandırılan 25 kWsa'lik bataryadan güç alan bu motorlar toplam 800 beygir güç üretiyor. Böylece toplam güç yukarıda belirttiğimiz gibi 1800 beygire kadar çıkarken, özel Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerin de yola tutunma gücüyle birlikte Tourbillon 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2 saniyede tamamlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bugatti Tourbillon'un diğer performans verilerine baktığımızda 200 km/s hıza 5 saniyede, 300 km/s hıza ise 10 saniyede ulaşabildiğini görmekteyiz. Hibrit süper otomobil, normalde son hızı olan 380 km/s'e 25 saniyeden kısa sürede ulaşabiliyor. Devasa arka kanadı etkinleştiren özel hız anahtarı devreye girdiğinde ise otomobilin son hızı 445 km/s'e kadar yükseliyor.

Hibrit sistemle birlikte denkleme elektrik motorları ve bataryanın girmiş olması size otomobilin daha ağır olduğunu düşündürebilir. Ancak Bugatti, bu gelişmelere rağmen Tourbillon'ın Chiron'dan daha hafif olduğunu belirtiyor. 800V elektrik mimarisine sahip olan model, saf elektrikli sürüş modunda 60 km'ye kadar mesafe kat edebiliyor.

Tourbillon ismi nereden geliyor❓

Tam Boyutta Gör Tourbillon ismi, yüksek kaliteli saatlerde yerçekiminden kaynaklı hataları önlemek için saat mekaniğine dahil edilen bileşenleri temsil ediyor. Kelimenin kökenine baktığımızda ise Fransızca'da kasırga anlamına geldiğini görmekteyiz. Bir Tourbillon saatin içerisindeki sistemin nasıl çalıştığına baktığımızda neden bu ismin verildiğini anlayabiliyoruz. Süper otomobilin iç mekanındaki direksiyona gözünüz takıldığında ise Bugatti'nin neden bu ismi tercih ettiği açıkça ortaya çıkıyor.

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Otomobilin kokpitinde dijital gösterge paneli bulunmuyor. Onun yerine direksiyon kolonuna entegre edilmiş üç büyük analog kadran, hızdan motor devrine, yakıt miktarına ve motor sıcaklığına kadar pek çok bilgiyi gösteriyor. İsviçreli saat üreticileri tarafından özel olarak tasarlanan ve üretilen bu kadranlar, direksiyon simidini çevirseniz bile sabit kalıyor. Orta konsolda ise alüminyum anahtarlar, döner düğmeler ve motoru çalıştıran kristal kol yer alıyor.

Bugatti Tourbillon yeni tanıtıldı ancak ilk 250 adedin teslimatı 2026 yılında yapılacak. Otomobilin başlangıç fiyatı 3.6 milyon euro olarak açıklandı.

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2026 Bugatti Tourbillon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri