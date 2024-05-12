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    Tesla, şarj istasyonu ağını genişletmek için 500 milyon dolar harcayacak

    Tesla elektrikli araç şarj bölümünün önemli çalışanlarının işten çıkarmıştı. Olaydan birkaç gün sonra Elon Musk, hızlı şarj ağlarını genişletmek için bu yıl 500 milyon dolar harcayacaklarını açıkladı.
    Tesla, şarj istasyonu ağınına 500 milyon dolar yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Supercharger hızlı şarj ağını genişletmek için bu yıl 500 milyon doların üzerinde para harcayacak. Reuters'in servis ettiği habere göre bu önemli açıklama şirket CEO'su Elon Musk tarafından yapıldı.

    Musk kişisel Twitter (X) hesabında yayınladığı bir gönderide "Yinelemek gerekirse: Tesla bu yıl binlerce yeni şarj cihazı kurmak üzere Supercharger ağımızı genişletmek için 500 milyon dolardan fazla para harcayacak" ifadelerini kullandı.

    Tesla CEO'su bu yatırımın sadece yeni istasyonlar kurmak ve mevcut olanları genişletmek için kullanılacağını, çok daha yüksek olan operasyon maliyetlerini karşılamak için harcanmayacağını söyledi. Daha da ilgi çekici olan şey, yapılan duyurunun zamanlaması.

    Tesla, şarj istasyonu ağınına 500 milyon dolar yatırım yapacak Tam Boyutta Gör

    Hükümetten yüklü miktarda fon aldı

    Tesla kısa süre önce elektrikli araç şarj bölümünün önemli çalışanlarının işten çıkarmıştı. Şarj ağını genişletme planları bu hamlenin hemen arkasından geldi. İşten çıkarmalardan sonra bir açıklama yapan Musk, Tesla'nın Supercharger ağını genişletmeyi planladığını ancak bunun daha yavaş bir tempoda olacağını söyledi.

    Öte yandan uzmanlar, Tesla'nın hızlı şarj istasyonlarını genişletme planlarının bu işten çıkarmalar yüzünden altüst olduğunu, bunun da Başkan Joe Biden'ın ABD otoyollarını elektrikli hale getirme çabalarını geciktirebileceğini düşünüyor.

    Biden yönetimi Ulusal Elektrikli Araç Altyapı Programı kapsamında 500.000 elektrikli araç şarj cihazı inşa edilmesi için eyaletlere beş yıl boyunca 5 milyar dolar tahsis etti. Tesla'nın şu ana kadar bu federal fonlardan en çok faydalanan şirketlerden biri olduğu belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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