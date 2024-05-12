Tesla, şarj istasyonu ağını genişletmek için 500 milyon dolar harcayacak

Musk kişisel Twitter (X) hesabında yayınladığı bir gönderide "Yinelemek gerekirse: Tesla bu yıl binlerce yeni şarj cihazı kurmak üzere Supercharger ağımızı genişletmek için 500 milyon dolardan fazla para harcayacak" ifadelerini kullandı.
Tesla CEO'su bu yatırımın sadece yeni istasyonlar kurmak ve mevcut olanları genişletmek için kullanılacağını, çok daha yüksek olan operasyon maliyetlerini karşılamak için harcanmayacağını söyledi. Daha da ilgi çekici olan şey, yapılan duyurunun zamanlaması.
Hükümetten yüklü miktarda fon aldı
Tesla kısa süre önce elektrikli araç şarj bölümünün önemli çalışanlarının işten çıkarmıştı. Şarj ağını genişletme planları bu hamlenin hemen arkasından geldi. İşten çıkarmalardan sonra bir açıklama yapan Musk, Tesla'nın Supercharger ağını genişletmeyi planladığını ancak bunun daha yavaş bir tempoda olacağını söyledi.
Öte yandan uzmanlar, Tesla'nın hızlı şarj istasyonlarını genişletme planlarının bu işten çıkarmalar yüzünden altüst olduğunu, bunun da Başkan Joe Biden'ın ABD otoyollarını elektrikli hale getirme çabalarını geciktirebileceğini düşünüyor.
Biden yönetimi Ulusal Elektrikli Araç Altyapı Programı kapsamında 500.000 elektrikli araç şarj cihazı inşa edilmesi için eyaletlere beş yıl boyunca 5 milyar dolar tahsis etti. Tesla'nın şu ana kadar bu federal fonlardan en çok faydalanan şirketlerden biri olduğu belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.