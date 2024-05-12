Tesla, şarj istasyonu ağını genişletmek için 500 milyon dolar harcayacak

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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Supercharger hızlı şarj ağını genişletmek için bu yıl 500 milyon doların üzerinde para harcayacak. Reuters'in servis ettiği habere göre bu önemli açıklama şirket CEO'su Elon Musk tarafından yapıldı.

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Musk kişisel Twitter (X) hesabında yayınladığı bir gönderide "Yinelemek gerekirse: Tesla bu yıl binlerce yeni şarj cihazı kurmak üzere Supercharger ağımızı genişletmek için 500 milyon dolardan fazla para harcayacak" ifadelerini kullandı.

Tesla CEO'su bu yatırımın sadece yeni istasyonlar kurmak ve mevcut olanları genişletmek için kullanılacağını, çok daha yüksek olan operasyon maliyetlerini karşılamak için harcanmayacağını söyledi. Daha da ilgi çekici olan şey, yapılan duyurunun zamanlaması.

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Hükümetten yüklü miktarda fon aldı

Tesla kısa süre önce elektrikli araç şarj bölümünün önemli çalışanlarının işten çıkarmıştı. Şarj ağını genişletme planları bu hamlenin hemen arkasından geldi. İşten çıkarmalardan sonra bir açıklama yapan Musk, Tesla'nın Supercharger ağını genişletmeyi planladığını ancak bunun daha yavaş bir tempoda olacağını söyledi.

Öte yandan uzmanlar, Tesla'nın hızlı şarj istasyonlarını genişletme planlarının bu işten çıkarmalar yüzünden altüst olduğunu, bunun da Başkan Joe Biden'ın ABD otoyollarını elektrikli hale getirme çabalarını geciktirebileceğini düşünüyor.

Biden yönetimi Ulusal Elektrikli Araç Altyapı Programı kapsamında 500.000 elektrikli araç şarj cihazı inşa edilmesi için eyaletlere beş yıl boyunca 5 milyar dolar tahsis etti. Tesla'nın şu ana kadar bu federal fonlardan en çok faydalanan şirketlerden biri olduğu belirtiliyor.

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Tesla, şarj istasyonu ağınına 500 milyon dolar yatırım yapacak