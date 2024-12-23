Yeni Opel Grandland için Türkiye'de ön talep süreci başlıyor

- Yeni Opel Grandland, özellikleriyle neler sunuyor❓
- %100 elektrikli ve hafif hibrit seçenekler
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Opel’in amiral gemisi yeni Grandland, aralık sonu itibarıyla Türkiye’de ön talep almaya başlıyor. 2025 yılının ocak ayında ilk teslimatları gerçekleştirilecek olan yeni Grandland, ilk etapta hem 504 km’lik WLTP menzile sahip elektrikli seçeneği hem de 48V Hybrid teknolojisine sahip versiyonuyla Türk tüketicilerle buluşacak.
Yeni Opel Grandland, özellikleriyle neler sunuyor❓
Ayrıca Opel’in ödüllü ergonomik AGR koltukları yeni Grandland modelinde de kendini gösteriyor. Alman mühendisliğiyle tasarlanan ve geliştirilen yeni Grandland, tasarım aşamasından itibaren elektrikli araçlar için geliştirilen 400V mimariye sahip yeni STLA Medium platformu üzerinde yükseliyor. Bu ve çok daha fazla yenilikçi özellikleriyle yeni Grandland, Opel’in Türkiye’deki SUV ve elektrikli portföyünde zirveyi temsil ederek geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.
%100 elektrikli ve hafif hibrit seçenekler
Yeni Grandland Elektrik, Türkiye’de ilk etapta satışa sunulacak elektrikli versiyonunda 73 kWsa (net kapasite) NMC batarya ile birlikte yaklaşık 504 kilometre menzil (WLTP’ye göre) sunacak. 210 hp (157 kW) güç ve 345 Nm doğrudan tork üreten elektrik motoru, sessiz sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Opel Grandland Elektrik, ayrıca ısı pompası gibi enerji tasarrufu özellikleri verimliliği arttırarak menzil avantajı sağlıyor.
Müşteriler, tamamen elektrikli seçeneğinin yanı sıra 48V Hybrid teknolojisine sahip versiyonu da tercih edilebilecek. 136 hp (100 kW) güç üreten; 1,2 litrelik turbo benzinli motor, 28 hp (21 kW) elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzıman ile donatılan kompakt sistem, günlük kullanımda akıllı ve ekonomik bir sürüş çözümü olarak da birçok avantaj sunuyor.
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Bana çok korkutucu geliyor bunlar.