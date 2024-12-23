Yeni Opel Grandland için Türkiye'de ön talep süreci başlıyor

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Opel’in amiral gemisi yeni Grandland, aralık sonu itibarıyla Türkiye’de ön talep almaya başlıyor. 2025 yılının ocak ayında ilk teslimatları gerçekleştirilecek olan yeni Grandland, ilk etapta hem 504 km’lik WLTP menzile sahip elektrikli seçeneği hem de 48V Hybrid teknolojisine sahip versiyonuyla Türk tüketicilerle buluşacak.

Yeni Opel Grandland, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Opel Grandland, 50.000’den fazla ayrı hücreden oluşan yeni Intelli-Lux HD LED sistemiyle dikkat çekiyor. Otomobilin iç mekanı ise yolcuları konforlu bir ortamda cesur ve yalın tasarımıyla karşılıyor. Model, 16 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve tamamen dijital 10 inç gösterge paneli ile sürücünün sürüş keyfine odaklanmasına imkan tanırken Intelli-HUD “head-up display” sayesinde sürücünün gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmıyor.

Ayrıca Opel’in ödüllü ergonomik AGR koltukları yeni Grandland modelinde de kendini gösteriyor. Alman mühendisliğiyle tasarlanan ve geliştirilen yeni Grandland, tasarım aşamasından itibaren elektrikli araçlar için geliştirilen 400V mimariye sahip yeni STLA Medium platformu üzerinde yükseliyor. Bu ve çok daha fazla yenilikçi özellikleriyle yeni Grandland, Opel’in Türkiye’deki SUV ve elektrikli portföyünde zirveyi temsil ederek geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.

Tam Boyutta Gör Sürdürülebilirliği merkeze alan Opel, “Greenovation” yaklaşımı doğrultusunda, tüm kumaşlarını %100 geri dönüştürülmüş malzemeden elde ediyor. Yeni Grandland, Pixel Box’tan ön koltuk sırtlıklarındaki telefon ceplerine ve orta konsolun altında bulunan 12 V prizin de yer aldığı büyük saklama alanına kadar toplamda 35 litreden fazla hacme sahip iç saklama bölmeleri sunuyor. Arka koltuklar dik pozisyondayken 550 litre, koltuklar yatık pozisyonda ise 1,645 litre bagaj hacmi sunan yeni Grandland, yükleme alanı konusunda da sınıf beklentilerini karşılıyor.

%100 elektrikli ve hafif hibrit seçenekler

Yeni Grandland Elektrik, Türkiye’de ilk etapta satışa sunulacak elektrikli versiyonunda 73 kWsa (net kapasite) NMC batarya ile birlikte yaklaşık 504 kilometre menzil (WLTP’ye göre) sunacak. 210 hp (157 kW) güç ve 345 Nm doğrudan tork üreten elektrik motoru, sessiz sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Opel Grandland Elektrik, ayrıca ısı pompası gibi enerji tasarrufu özellikleri verimliliği arttırarak menzil avantajı sağlıyor.

Müşteriler, tamamen elektrikli seçeneğinin yanı sıra 48V Hybrid teknolojisine sahip versiyonu da tercih edilebilecek. 136 hp (100 kW) güç üreten; 1,2 litrelik turbo benzinli motor, 28 hp (21 kW) elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzıman ile donatılan kompakt sistem, günlük kullanımda akıllı ve ekonomik bir sürüş çözümü olarak da birçok avantaj sunuyor.

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Yeni Opel Grandland için Türkiye'de ön talep süreci başlıyor