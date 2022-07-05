Xiaomi, Vieatmam'da akıllı telefon üretimine başlıyor: Samsung'a rakip olacak

Farklı teknolojik cihazlar kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran Xiaomi, akıllı telefon üretimini arttırmaya yönelik çalışmalara başladı. Yeni paylaşılan bir NikkeiAsia raporuna göre şirket, Samsung ile olan rekabetini arttırmak için Vietnam’da akıllı telefon üretimine başlıyor.
Xiaomi ile Samsung rekabeti hız kazanacak
Daha öncesinde akıllı telefon üretimini yalnızca Çin ve Hindistan’da gerçekleştiren Xiaomi, bu isimler arasında katılan Vietnam ile ülkedeki yerel akıllı telefon talebini karşılamayı planlıyor. Ayrıca üretilecek yeni cihazlar daha sonrasına Malezya ve Tayland dahil olmak üzere Güneydoğu Asya’ya ihracat edilecek.
Şirketin Vietnam’da 200.000 metrekarelik bir fabrikası bulunan Çin’li elektronik üretim şirketi DBG Technology ile anlaştığı bildirilirken, bu tesis aynı zamanda veri iletim ekipmanı ve devre kartlarının üretiminden de sorumlu olacak. Yeni anlaşma ile birlikte Xiaomi, akıllı telefon üretiminin yarısını Vietnam'da gerçekleştiren ve ülkedeki pazar payında lider olan Samsung'u yakalamayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...