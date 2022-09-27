2023 Peugeot e-208 tanıtıldı: Daha fazla güç ve menzil sunuyor

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2019'un şubat ayında benzinli ve dizel versiyonlarla birlikte tanıtılan %100 elektrikli Peugeot e-208, 2023 model yılı için yenilendi. Fransız markanın küçük elektriklisi tasarım olarak aynı görünse de kabuğun altında kapsamlı bir güncelleme yapılmış. İşte 2023 Peugeot e-208'in özellikleri:

Yeni Peugeot e-208'in kalbinde 115 kW (156 hp) güç sunan bir elektrik motoru bulunuyor. Bu da eskiye göre 15 kW daha fazla güç anlamına geliyor. Motorun sunduğu 260 Nm'lik tork ise değişmemiş. Performans konusunda henüz bir açıklama yok. Fakat önceki değerler e-208'i 0'dan 100 km/s hıza 8,1 saniyede taşıyordu. 2023 model Peugeot e-208'de bu süre biraz daha kısalacaktır.

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Yeni e-208'in ortalama enerji tüketimi, verimlilik tarafında yapılan iyileştirmeler ile 12 kWsa/100km'ye düşürülmüş. 400V şarj teknolojisine ve 51 kWsa (48.1 kWsa kullanılabilir) kapasiteye sahip yeni batarya paketi de denkleme eklendiğinde e-208'in sürüş menzili WLTP'ye göre 400 kilometreye kadar çıkarılmış. Bu da eskiye göre yüzde 10'un üzerinde bir artış anlamına geliyor.

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e-208'de ön camın üstüne monte edilen bir nem sensörü ile birlikte çalışan ısı pompası, ısıtma ve klimanın enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor. Sensör tarafından iletilen bilgiler, kabindeki hava sirkülasyonunu daha doğru bir şekilde kontrol etmeyi ve bunun sonucunda bataryanın enerjisini mümkün olduğu kadar korumayı sağlıyor.

Kompakt elektrikli modelde tek fazlı 7.4 kW dahili şarj cihazı standart, üç fazlı 11 kW şarj cihazı ise opsiyon olarak sunuluyor. Ayrıca otomobilde 100 kW'a kadar hızlı şarj desteği de mevcut ki bu durumda 25 dakika şarj ile yüzde 20'den yüzde 80'e kadar dolum sağlandığı ifade ediliyor.

e-208'de sürücü, orta konsoldaki düğmeyi kullanarak Eko, Normal ve Sport modları arasında seçim yapabiliyor. Ayrıca yine kontrol paneli üzerinden aktif edilebilen Brake yani fren modu da gaz pedalı serbest bırakıldığında devreye giren enerji geri kazanımının seviyesini artırıyor.

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Yeni Peugeot e-208 tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri