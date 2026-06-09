Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Peugeot E-208 GTi resmen tanıtıldı: GTi rozeti elektrikli olarak geri döndü

    Peugeot, efsanevi GTi rozetini tamamen elektrikli E-208 GTi ile geri getirdi. Konsept versiyonuna büyük ölçüde sadık kalan seri üretim versiyonun tüm detayları bu hafta açıklanacak.

    Elektrikli Peugeot E-208 GTi resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Peugeot, geçtiğimiz yıl konsept versiyonunu tanıttığı E-208 GTi modelinin seri üretim versiyonunu resmi olarak gün yüzüne çıkardı. Fransız marka, Le Mans 24 Saat yarışları öncesinde gerçekleştirdiği duyuruyla GTi mirasını elektrikli çağda yeniden canlandırdığını ilan etti. Markanın açıklamasına göre yeni Peugeot E-208 GTi, 2025 yılında tanıtılan konsept modele son derece sadık kalınarak geliştirildi.

    GTi efsanesi elektrikli döneme giriyor

    Peugeot için GTi logosu, özellikle 1980’li yılların ikonik modeli Peugeot 205 GTi ile özdeşleşmiş durumda. Daha sonra 206 GTi, 208 GTi ve 308 GTi gibi performans odaklı modellerle devam eden bu gelenek 2021 yılında 308 GTi’ın üretimden kalkmasının ardından bir süreliğine durmuştu.

    Elektrikli Peugeot E-208 GTi resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni E-208 GTi ise markanın dört yıl aradan sonra piyasaya sürdüğü ilk GTi modeli olma özelliğini taşıyor. Bununla birlikte araç, aynı zamanda Peugeot tarihindeki ilk tamamen elektrikli GTi olarak da dikkat çekiyor.

    Peugeot, yeni modelin sportif sürüş karakterini, günlük kullanım pratikliği ve modern teknolojilerle bir araya getirdiğini vurguluyor.

    278 beygir güç ve 5,7 saniyelik hızlanma

    Henüz tüm teknik veriler açıklanmamış olsa da araçta ön aksta konumlandırılmış tek bir elektrik motoru görev yapıyor. Bu motor 278 beygir güç ve yaklaşık 344 Nm tork üretiyor. Böylece E-208 GTi 0’dan 100 km/s seviyesine yaklaşık 5,7 saniyede ulaşabiliyor.

    Elektrikli Peugeot E-208 GTi resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Teknik altyapı açısından E-208 GTi, Stellantis grubunun performans odaklı elektrikli modelleriyle yakın akrabalık taşıyor. Model Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce ve ilerleyen dönemde tanıtılması beklenen Vauxhall Corsa GSE ile benzer bir temel kullanıyor.

    Peugeot, sürüş dinamiklerini geliştirmek amacıyla otomobile mekanik limitli kaydırmalı diferansiyel (LSD) ekledi. Bu sistem, özellikle viraj çıkışlarında çekişi artırarak daha çevik bir karakter sunuyor. Ayrıca özel hidrolik darbe sönümleyicileri, arka denge çubuğu ve daha hızlı tepki vermesi için yeniden ayarlanmış bir direksiyon sistemi bulunuyor.

    Ek olarak seri üretim versiyonu, konsept modelin tasarım çizgilerini büyük ölçüde koruyor. Aracın dış görünümünde dikkat çeken detaylar arasında daha belirgin bir ön tampon alt eki, sportif arka difüzör ve büyük arka spoyler yer alıyor. En dikkat çekici unsurlardan biri ise 18 inç alaşım jantlar. Peugeot, bu jantların tasarımında efsanevi 205 GTi modelinin meşhur "pepperpot" olarak bilinen jantlarından ilham aldığını belirtiyor.

    Tüm detaylar Le Mans’ta paylaşılacak

    Peugeot, Le Mans 24 Saat yarışlarında ilk kez mücadele etmesinin 100. yıl dönümü kapsamında yeni GTi modelini de aynı etkinlik kapsamında sahneye çıkaracak. Burada mavi, beyaz ve kırmızı renklerde üç E-208 GTi aracı gösterilecek.

    Yeni Peugeot E-208 GTi ile ilgili kalan teknik detaylar ve performans verilerinin tamamı, Peugeot CEO’su Alain Favey tarafından 12 Haziran’da Le Mans’ta düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alfa romeo giulietta yorum sultan papağanı nasıl susturulur absolum türkçe yama en iyi lpg markası total yağ seçici

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 17T Pro 5G
    Xiaomi 17T Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum