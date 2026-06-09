Peugeot E-208 GTi resmen tanıtıldı: GTi rozeti elektrikli olarak geri döndü

GTi efsanesi elektrikli döneme giriyor
Peugeot için GTi logosu, özellikle 1980’li yılların ikonik modeli Peugeot 205 GTi ile özdeşleşmiş durumda. Daha sonra 206 GTi, 208 GTi ve 308 GTi gibi performans odaklı modellerle devam eden bu gelenek 2021 yılında 308 GTi’ın üretimden kalkmasının ardından bir süreliğine durmuştu.
Peugeot, yeni modelin sportif sürüş karakterini, günlük kullanım pratikliği ve modern teknolojilerle bir araya getirdiğini vurguluyor.
278 beygir güç ve 5,7 saniyelik hızlanma
Henüz tüm teknik veriler açıklanmamış olsa da araçta ön aksta konumlandırılmış tek bir elektrik motoru görev yapıyor. Bu motor 278 beygir güç ve yaklaşık 344 Nm tork üretiyor. Böylece E-208 GTi 0’dan 100 km/s seviyesine yaklaşık 5,7 saniyede ulaşabiliyor.
Peugeot, sürüş dinamiklerini geliştirmek amacıyla otomobile mekanik limitli kaydırmalı diferansiyel (LSD) ekledi. Bu sistem, özellikle viraj çıkışlarında çekişi artırarak daha çevik bir karakter sunuyor. Ayrıca özel hidrolik darbe sönümleyicileri, arka denge çubuğu ve daha hızlı tepki vermesi için yeniden ayarlanmış bir direksiyon sistemi bulunuyor.
Ek olarak seri üretim versiyonu, konsept modelin tasarım çizgilerini büyük ölçüde koruyor. Aracın dış görünümünde dikkat çeken detaylar arasında daha belirgin bir ön tampon alt eki, sportif arka difüzör ve büyük arka spoyler yer alıyor. En dikkat çekici unsurlardan biri ise 18 inç alaşım jantlar. Peugeot, bu jantların tasarımında efsanevi 205 GTi modelinin meşhur "pepperpot" olarak bilinen jantlarından ilham aldığını belirtiyor.
Tüm detaylar Le Mans’ta paylaşılacak
Peugeot, Le Mans 24 Saat yarışlarında ilk kez mücadele etmesinin 100. yıl dönümü kapsamında yeni GTi modelini de aynı etkinlik kapsamında sahneye çıkaracak. Burada mavi, beyaz ve kırmızı renklerde üç E-208 GTi aracı gösterilecek.
Yeni Peugeot E-208 GTi ile ilgili kalan teknik detaylar ve performans verilerinin tamamı, Peugeot CEO’su Alain Favey tarafından 12 Haziran’da Le Mans’ta düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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