Peugeot E-208 GTi resmen tanıtıldı: GTi rozeti elektrikli olarak geri döndü

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Tam Boyutta Gör Peugeot, geçtiğimiz yıl konsept versiyonunu tanıttığı E-208 GTi modelinin seri üretim versiyonunu resmi olarak gün yüzüne çıkardı. Fransız marka, Le Mans 24 Saat yarışları öncesinde gerçekleştirdiği duyuruyla GTi mirasını elektrikli çağda yeniden canlandırdığını ilan etti. Markanın açıklamasına göre yeni Peugeot E-208 GTi, 2025 yılında tanıtılan konsept modele son derece sadık kalınarak geliştirildi.

GTi efsanesi elektrikli döneme giriyor

Peugeot için GTi logosu, özellikle 1980’li yılların ikonik modeli Peugeot 205 GTi ile özdeşleşmiş durumda. Daha sonra 206 GTi, 208 GTi ve 308 GTi gibi performans odaklı modellerle devam eden bu gelenek 2021 yılında 308 GTi’ın üretimden kalkmasının ardından bir süreliğine durmuştu.

Tam Boyutta Gör Yeni E-208 GTi ise markanın dört yıl aradan sonra piyasaya sürdüğü ilk GTi modeli olma özelliğini taşıyor. Bununla birlikte araç, aynı zamanda Peugeot tarihindeki ilk tamamen elektrikli GTi olarak da dikkat çekiyor.

Peugeot, yeni modelin sportif sürüş karakterini, günlük kullanım pratikliği ve modern teknolojilerle bir araya getirdiğini vurguluyor.

278 beygir güç ve 5,7 saniyelik hızlanma

Henüz tüm teknik veriler açıklanmamış olsa da araçta ön aksta konumlandırılmış tek bir elektrik motoru görev yapıyor. Bu motor 278 beygir güç ve yaklaşık 344 Nm tork üretiyor. Böylece E-208 GTi 0’dan 100 km/s seviyesine yaklaşık 5,7 saniyede ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Teknik altyapı açısından E-208 GTi, Stellantis grubunun performans odaklı elektrikli modelleriyle yakın akrabalık taşıyor. Model Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce ve ilerleyen dönemde tanıtılması beklenen Vauxhall Corsa GSE ile benzer bir temel kullanıyor.

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Peugeot, sürüş dinamiklerini geliştirmek amacıyla otomobile mekanik limitli kaydırmalı diferansiyel (LSD) ekledi. Bu sistem, özellikle viraj çıkışlarında çekişi artırarak daha çevik bir karakter sunuyor. Ayrıca özel hidrolik darbe sönümleyicileri, arka denge çubuğu ve daha hızlı tepki vermesi için yeniden ayarlanmış bir direksiyon sistemi bulunuyor.

Ek olarak seri üretim versiyonu, konsept modelin tasarım çizgilerini büyük ölçüde koruyor. Aracın dış görünümünde dikkat çeken detaylar arasında daha belirgin bir ön tampon alt eki, sportif arka difüzör ve büyük arka spoyler yer alıyor. En dikkat çekici unsurlardan biri ise 18 inç alaşım jantlar. Peugeot, bu jantların tasarımında efsanevi 205 GTi modelinin meşhur "pepperpot" olarak bilinen jantlarından ilham aldığını belirtiyor.

Tüm detaylar Le Mans’ta paylaşılacak

Peugeot, Le Mans 24 Saat yarışlarında ilk kez mücadele etmesinin 100. yıl dönümü kapsamında yeni GTi modelini de aynı etkinlik kapsamında sahneye çıkaracak. Burada mavi, beyaz ve kırmızı renklerde üç E-208 GTi aracı gösterilecek.

Yeni Peugeot E-208 GTi ile ilgili kalan teknik detaylar ve performans verilerinin tamamı, Peugeot CEO’su Alain Favey tarafından 12 Haziran’da Le Mans’ta düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak.

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Elektrikli Peugeot E-208 GTi resmen tanıtıldı

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