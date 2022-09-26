Yeni DS 4 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan duyuru ile yeni DS 4'ün eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacağını öğrenmiştik. Bugün markanın resmi internet sitesine baktığımızda fiyatların listelenmeye başladığını görmekteyiz. Yeni 2022 DS 4 fiyatı 1.080.600 TL'den başlıyor.

Yeni DS 4'ün ilk etapta Trocadero versiyonu ve BlueHDi 130 motor seçeneği ile geleceği açıklanmıştı. Ancak fiyat listesine baktığımızda DS 4 Trocadero PureTech 225 benzinli versiyonu da görüyoruz. Bu versiyonun fiyatı da 1.112.000 TL olarak açıklanmış. DS 4'te 8 ileri otomatik şanzıman görev yapıyor. DS 4'ün dizel motorlu versiyonu 203 km/s son hıza sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 10,3 saniyede tamamlıyor.

2022 DS 4 Türkiye fiyat listesi 💰 Versiyon Fiyat DS 4 Trocadero PureTech 225 Benzin Otomatik 1.112.000 TL DS 4 Trocadero BlueHDi 130 Dizel Otomatik 1.080.600 TL

2022 DS 4, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. 1,83 metrelik genişliği ve 20 inçe kadar hafif alaşım jant seçeneklerine sahip 720 mm'lik büyük tekerlekleri ile 4,40 metrelik uzunluğu ve 1,47 metrelik yüksekliği otomobile ilgi çekici bir görünüm katıyor. 2675 mm aks mesafesine sahip olan hatchback model 430 litre bagaj hacmi sunuyor. Bu alana erişim için elektrikli bagaj kapağı ve eller serbest erişim özelliği de DS 4'ün sahip olduğu donanımlar arasında.

DS 4 Trocadero, 10 inç Multimedya Ekranlı Müzik ve Eğlence Sistemi, Navigasyon, Kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Geri Görüş Kamerası, İki Bölgeli Otomatik Klima, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Arka bölümde 2 USB Girişi, DS AIR Gizli Havalandırma Sistemi, Gizli Kapı Kolları, DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı, sekiz renkli PolyAmbient Ambiyans Aydınlatması, Açılır Cam Tavan, 19 inç FIRENZE Hafif Alaşım Jantlar, Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2022 DS 4 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri