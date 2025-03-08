Akıllı protez el teknolojisi: Nesneleri hissederek mükemmel kavrama

Tam Boyutta Gör Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları, nesneleri doğru miktarda basınçla kavrayabilen yenilikçi bir protez el teknolojisi geliştirdi. Bu akıllı protez el, sert ve yumuşak bileşenlerin hibrit bir kombinasyonunu kullanarak kavradığı nesneleri hassas şekilde algılayabiliyor ve uygulanan basıncı buna göre otomatik olarak ayarlayabiliyor. Geliştirilen bu yeni teknoloji, üst uzuv kaybı yaşayan kişilerin günlük hayatlarında çevrelerindeki nesnelerle daha güvenli ve doğal etkileşim kurabilmelerini sağlayacak.

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Johns Hopkins'ten devrim niteliğindeki hibrit tasarım, insan elini taklit ediyor

Protez cihaz, insan elinin doğal yapısını taklit etmek için sert 3D yazdırılmış bir iskelet ve yumuşak kauçuk benzeri polimerlerden üretilmiş beş eklemli parmaktan oluşuyor. Cihaz, dokunsal algılama yeteneği için biyolojik ilhamlı üç katmanlı bir sensör sistemi içeriyor. Bu sayede, narin doldurulmuş oyuncaklardan metal su şişelerine, hatta suyla dolu kırılgan plastik bardaklara kadar farklı özelliklerdeki 15 nesneyi hasar vermeden veya ezmeden başarıyla kavrayabiliyor ve manipüle edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Araştırma projesine liderlik eden biyomedikal mühendisliği doktora öğrencisi Sriramana Sankar, "Üst uzuv kaybı olan insanlara çevreleriyle güvenli ve özgürce etkileşim kurma, sevdiklerini incitmekten endişe etmeden hissetme ve tutma yeteneği kazandırmak istiyoruz." ifadeleriyle teknolojinin temel amacını açıkladı.

Şu anda robotik el, üst uzuv kaybı olan kişilerin miyoelektrik protez ellerini kontrol etmek için kullandıkları EMG (elektromiyografi) sinyalleri ile kontrol edilebiliyor. Sistem, 150 dolar değerindeki Myo Armband adlı hareket kontrol cihazı aracılığıyla EMG sinyallerini alıp sınıflandırıyor ve el pozisyonlarını robotik elin pnömatik olarak çalıştırılması için bir Arduino mikrodenetleyicisine iletiyor.

Tam Boyutta Gör Protez elin en dikkat çekici özelliklerinden biri, dokunsal geri bildirim sistemi. Parmaklardan gelen duyusal bilgiler, makine öğrenme algoritmaları tarafından işlendikten sonra elektriksel sinir uyarımı yoluyla kullanıcının sinirlerine iletiliyor. Bu akıllı protez teknolojisi, geçmiş araştırmalara kıyasla önemli bir ilerleme kaydediyor.

Geçtiğimiz yıl İtalya'daki bilim insanları, protez elin temas ettiği nesnelerin sıcaklığını algılayan bir sistem geliştirmişlerdi. 2021'de ise MIT ve Şanghay Jiao Tong Üniversitesi'nin ortak projesi, nesneleri kavramak için yumuşak elastomerden yapılmış parmakları hassas şekilde şişiren bir protez el ortaya koymuştu. Johns Hopkins'in yeni geliştirdiği protez el ise bu çalışmaların ötesine geçerek daha gerçekçi ve sezgisel bir kullanım deneyimi sunuyor.

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Yeni protez el teknolojisi: Nesneleri hissederek mükemmel kavrama