Akıllı protez el teknolojisi: Nesneleri hissederek mükemmel kavrama

Johns Hopkins'ten devrim niteliğindeki hibrit tasarım, insan elini taklit ediyor
Protez cihaz, insan elinin doğal yapısını taklit etmek için sert 3D yazdırılmış bir iskelet ve yumuşak kauçuk benzeri polimerlerden üretilmiş beş eklemli parmaktan oluşuyor. Cihaz, dokunsal algılama yeteneği için biyolojik ilhamlı üç katmanlı bir sensör sistemi içeriyor. Bu sayede, narin doldurulmuş oyuncaklardan metal su şişelerine, hatta suyla dolu kırılgan plastik bardaklara kadar farklı özelliklerdeki 15 nesneyi hasar vermeden veya ezmeden başarıyla kavrayabiliyor ve manipüle edebiliyor.
Şu anda robotik el, üst uzuv kaybı olan kişilerin miyoelektrik protez ellerini kontrol etmek için kullandıkları EMG (elektromiyografi) sinyalleri ile kontrol edilebiliyor. Sistem, 150 dolar değerindeki Myo Armband adlı hareket kontrol cihazı aracılığıyla EMG sinyallerini alıp sınıflandırıyor ve el pozisyonlarını robotik elin pnömatik olarak çalıştırılması için bir Arduino mikrodenetleyicisine iletiyor.
Geçtiğimiz yıl İtalya'daki bilim insanları, protez elin temas ettiği nesnelerin sıcaklığını algılayan bir sistem geliştirmişlerdi. 2021'de ise MIT ve Şanghay Jiao Tong Üniversitesi'nin ortak projesi, nesneleri kavramak için yumuşak elastomerden yapılmış parmakları hassas şekilde şişiren bir protez el ortaya koymuştu. Johns Hopkins'in yeni geliştirdiği protez el ise bu çalışmaların ötesine geçerek daha gerçekçi ve sezgisel bir kullanım deneyimi sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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