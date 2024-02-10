Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu devrimsel protez el, ampute kişinin sıcaklığı ve dokunuşu hissetmesini sağlıyor

    MiniTouch isimli protez elin takıldığı ampute bir adam, sıcağı, soğuğu ve insan dokunuşunu hissetmeyi başardı. Bu icat ile protez uzuvlarda çığır açılabilir.   
    Bu devrimsel protez el ile sıcaklık ve dokunuş hissedilebiliyor Tam Boyutta Gör
    Protez uzuvlu 57 yaşındaki bir adam, MiniTouch adı verilen yeni bir teknoloji sayesinde hayalet elinde sıcağı ve soğuğu hissetti. Bu biyonik teknoloji, protez uzuvlara sahip bireylerin sadece algılamasını değil, aynı zamanda hafif sıcaklık değişikliklerine aktif olarak tepki vermesini de sağlıyor.

    MinTouch teknolojisi bunu yapay elin parmaklarından "termal bilgiyi" ampute kişinin kalan uzvuna kusursuz bir şekilde aktararak yapıyor. İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan École Polytechnique Fédérale de Lausanneenstitüsündeki araştırmacılar, bu duyusal girdinin, ampute kişilerin çevrelerini daha güvenli bir şekilde keşfetme ve onlarla etkileşime geçme kapasitelerini artıracağına inanıyor.

    Basın bülteninde çalışmanın baş yazarı Solaiman Sholur, "Sıcaklık bilgisi eklemek, dokunuşu daha insani hale getiriyor. Sıcaklığı hissetme yeteneğine sahip olmanın, protez kullananların bedenlerini benimseme deneyimini artıracağını düşünüyoruz" dedi.

    Basınç, ağrı, titreşim ve sıcaklık gibi duyuları tanımak, çevremizle güvenli ve verimli bir şekilde etkileşim kurmak için kritik öneme sahip. Sonuç olarak, protez takan kişilere yeniden his kazandırabilecek teknolojilerin yaratılması kritik önem taşıyor.

    Bu invaziv olmayan teknoloji, ampute kişilerin protez uzuvlarına kolayca yerleştirilebiliyor. Basın açıklamasına göre duyu ve motor nöronlar arasında geri bildirim gerektiren aktiviteler sırasında “aktif termosensasyon” sağlayarak çalışıyor.

    %100 doğrulukla şişelerin sıcaklıkları ayırt edilebildi

    Yapılan testlerde araştırmacılar, bu yeni biyonik cihazı, 37 yıl önce transradial amputasyon geçirmiş bir adamın protez uzvuna entegre etti. Cihaz, katılımcının kalan uzvundaki hayalet işaret parmağında termal duyuları tetikleyen bir noktaya stratejik olarak bağlandı. Araştırmacılar daha sonra adamın değişen sıcaklıklardaki nesneler ve malzemeler arasında ayrım yapma yeteneğini değerlendirdi. Dikkat çekici bir şekilde, MiniTouch'ın yardımıyla katılımcı farklı sıcaklıkları etkili bir şekilde ayırt etme yeteneği sergiledi.

    Bu devrimsel protez el ile sıcaklık ve dokunuş hissedilebiliyor Tam Boyutta Gör
    Bir test senaryosu sırasında adam, farklı sıcaklıklarda (12°C, 24°C ve 40°C) su içeren şişeleri tanımlamayı başardı. Sonuçlar çarpıcıydı: Cihaz olmadan %33 doğruluğa şişelerin sıcaklıklarını tanımlayabilen katılımcı, MiniTouch'ın yardımıyla %100 doğrulukla sıcaklıkları tespit edebildi.

    İnsan dokunuşunu ayırt edebilidi

    Ayrıca katılımcı, metal küpleri sıcaklıklarına göre sınıflandırma ve insan dokunuşunun hissini tanımlama yeteneği de gösterdi. Cihaz ile gözleri bağlıyken bile insan uzuvlarını ve yapay uzuvları ayırt edebildi ve %80 gibi etkileyici bir doğruluk oranına ulaştı.

    Açıklamada, cihazın sağlam kol ile karşılaştırıldığında insan dokunuşu açısından hala bazı sınırlamalara sahip olduğu vurgulanıyor. Araştırmacılar bu kısıtlamanın, protezin cilt yumuşaklığı ve dokusuna ilişkin bilgileri iletememesi gibi diğer termal olmayan duyusal verilerdeki sınırlamalarla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

    Shokur basın açıklamasında gelecek hedeflerinden bahsederek, "Şimdiki hedefimiz dokunma, hareket algısı (profriyosepsiyon) ve sıcaklık duyularını birleştiren çok modlu bir sistem geliştirmek. Bu tür bir sistemle insanlar size 'bu yumuşak ve sıcak' veya 'bu sert ve soğuk' diyebilecekler" dedi.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/science/bionic-hand-allows-amputee-to-feel-human-touch https://www.cell.com/med/fulltext/S2666-6340(23)00404-X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS266663402300404X%3Fshowall%3Dtrue
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araç kalkışta sürtme sesi mobil veri e çekiyor muhabbet kuşları gagalarını neden birbirine sürter arabanın gaz pedalı düştü mouse sol tık bazen basmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 12
    Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız