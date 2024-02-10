Bu devrimsel protez el, ampute kişinin sıcaklığı ve dokunuşu hissetmesini sağlıyor

MinTouch teknolojisi bunu yapay elin parmaklarından "termal bilgiyi" ampute kişinin kalan uzvuna kusursuz bir şekilde aktararak yapıyor. İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan École Polytechnique Fédérale de Lausanneenstitüsündeki araştırmacılar, bu duyusal girdinin, ampute kişilerin çevrelerini daha güvenli bir şekilde keşfetme ve onlarla etkileşime geçme kapasitelerini artıracağına inanıyor.
Basın bülteninde çalışmanın baş yazarı Solaiman Sholur, "Sıcaklık bilgisi eklemek, dokunuşu daha insani hale getiriyor. Sıcaklığı hissetme yeteneğine sahip olmanın, protez kullananların bedenlerini benimseme deneyimini artıracağını düşünüyoruz" dedi.
Basınç, ağrı, titreşim ve sıcaklık gibi duyuları tanımak, çevremizle güvenli ve verimli bir şekilde etkileşim kurmak için kritik öneme sahip. Sonuç olarak, protez takan kişilere yeniden his kazandırabilecek teknolojilerin yaratılması kritik önem taşıyor.
Bu invaziv olmayan teknoloji, ampute kişilerin protez uzuvlarına kolayca yerleştirilebiliyor. Basın açıklamasına göre duyu ve motor nöronlar arasında geri bildirim gerektiren aktiviteler sırasında “aktif termosensasyon” sağlayarak çalışıyor.
%100 doğrulukla şişelerin sıcaklıkları ayırt edilebildi
Yapılan testlerde araştırmacılar, bu yeni biyonik cihazı, 37 yıl önce transradial amputasyon geçirmiş bir adamın protez uzvuna entegre etti. Cihaz, katılımcının kalan uzvundaki hayalet işaret parmağında termal duyuları tetikleyen bir noktaya stratejik olarak bağlandı. Araştırmacılar daha sonra adamın değişen sıcaklıklardaki nesneler ve malzemeler arasında ayrım yapma yeteneğini değerlendirdi. Dikkat çekici bir şekilde, MiniTouch'ın yardımıyla katılımcı farklı sıcaklıkları etkili bir şekilde ayırt etme yeteneği sergiledi.
İnsan dokunuşunu ayırt edebilidi
Ayrıca katılımcı, metal küpleri sıcaklıklarına göre sınıflandırma ve insan dokunuşunun hissini tanımlama yeteneği de gösterdi. Cihaz ile gözleri bağlıyken bile insan uzuvlarını ve yapay uzuvları ayırt edebildi ve %80 gibi etkileyici bir doğruluk oranına ulaştı.
Açıklamada, cihazın sağlam kol ile karşılaştırıldığında insan dokunuşu açısından hala bazı sınırlamalara sahip olduğu vurgulanıyor. Araştırmacılar bu kısıtlamanın, protezin cilt yumuşaklığı ve dokusuna ilişkin bilgileri iletememesi gibi diğer termal olmayan duyusal verilerdeki sınırlamalarla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.
Shokur basın açıklamasında gelecek hedeflerinden bahsederek, "Şimdiki hedefimiz dokunma, hareket algısı (profriyosepsiyon) ve sıcaklık duyularını birleştiren çok modlu bir sistem geliştirmek. Bu tür bir sistemle insanlar size 'bu yumuşak ve sıcak' veya 'bu sert ve soğuk' diyebilecekler" dedi.Kaynakça https://interestingengineering.com/science/bionic-hand-allows-amputee-to-feel-human-touch https://www.cell.com/med/fulltext/S2666-6340(23)00404-X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS266663402300404X%3Fshowall%3Dtrue Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.