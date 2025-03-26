Yeni Realme GT 8 Pro güçlü donanımıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti

Realme'nin yeni amiral gemisi GT 8 Pro hakkında ilk detaylar şimdiden sızmaya başladı. Kasım 2024’te tanıtılan GT 7 Pro’nun devam modeli olarak konumlanacak bu cihazın, yine yılın sonuna doğru kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Sızdırılan bilgilere göre GT 8 Pro, düz formda bir OLED ekranla gelecek ve 2K çözünürlük desteği sunacak. Parmak izi sensörü yine ekranın içine gömülü olacak ancak bu kez ultrasonik teknolojiyle daha hızlı ve güvenli bir deneyim sunması hedefleniyor.

Cihazın kalbinde ise Qualcomm’un henüz tanıtmadığı yeni nesil yonga seti Snapdragon 8 Elite 2 yer alacak. Performans odaklı bu işlemciye, 7.000 mAh’nin üzerinde bir batarya eşlik edecek. Özellikle pil kapasitesiyle dikkat çeken GT 8 Pro, uzun kullanım süresi arayan kullanıcılar için güçlü bir alternatif olma iddiasında. Kamera tarafında da iddialı olunacağı konuşuluyor. Özellikle periskop telefoto lensin, optik yakınlaştırma ve gelişmiş görüntü sabitleme özellikleriyle donatılması bekleniyor. Diğer kamera detayları ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Geçtiğimiz yıl tanıtılan GT 7 Pro modeli; kavisli AMOLED ekranı, 120Hz yenileme hızı, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 120W hızlı şarj desteğiyle öne çıkmıştı. Çin versiyonunda 6.500 mAh, global versiyonunda ise 5.800 mAh kapasiteli batarya bulunuyordu.

GT 8 Pro dışında, Realme’nin GT 7 adını taşıyan bir diğer modeli de hazırlık aşamasında. Bu cihazın Nisan ayında tanıtılması ve MediaTek’in yeni Dimensity 9400 Plus işlemcisiyle gelmesi bekleniyor.

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Yeni Realme GT 8 Pro güçlü donanımıyla dikkatleri üzerine çekti