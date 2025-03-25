Göz konforuna ve akıcılığa odaklanan Lenovo monitörü uygun fiyatla geliyor

Tam Boyutta Gör

24.5 inçlik IPS panele sahip ekran, Full HD çözünürlük sunuyor. Günlük işler, belge düzenleme ya da temel görsel içerik üretimi için fazlasıyla yeterli. 100Hz yenileme hızı ve 4ms tepki süresiyle de klasik 60Hz ekranlara göre daha akıcı bir deneyim sağlıyor. Bu özellik, özellikle sürekli ekran karşısında çalışan kullanıcılar için ciddi bir konfor farkı yaratıyor.

Cihazın tasarımı da oldukça sade ve modern. Üç kenarı ince çerçeveli yapı, hem ekran alanını artırıyor hem de estetik bir görüntü sunuyor. Renk doğruluğu tarafında %99 sRGB kapsamı, 1300:1 kontrast oranı ve 16.7 milyon renk desteği sunuluyor. Profesyonel grafik işleri için değil belki ama, temel düzeyde görsel düzenlemeler için oldukça yeterli.

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Göz sağlığına yönelik özellikler de ihmal edilmemiş. Donanım seviyesinde düşük mavi ışık filtresi, titreşimsiz arka aydınlatma ve uluslararası geçerli göz konforu sertifikaları sayesinde uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğu minimumda tutuluyor.

Bağlantı seçeneklerinde ise HDMI 1.4, VGA ve 3.5 mm ses çıkışı bulunuyor. Ergonomik olarak -5° ile 22° arasında eğim ayarı yapılabiliyor. İsteyenler için VESA duvar montaj desteği de mevcut. Kısacası Lenovo ThinkVision S25e-30, fiyat-performans dengesini gözeterek sade bir tasarım, temel ihtiyaçları karşılayan özellikler ve göz konforuna yönelik detaylarla öne çıkıyor.

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