Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme GT 8 Pro sızdı: En güçlü Realme telefonu sahneye çıkıyor

    Realme'nin yeni amiral gemisi modeli GT 8 Pro hakkında önemli sızıntılar ortaya çıktı. Cihaz, Snapdragon 8 Elite 2 işlemci, 200 megapiksel periskop kamera ve birçok önemli özellikle geliyor.

    Realme GT 8 Pro sızdı: En güçlü Realme telefonu sahneye çıkıyor Tam Boyutta Gör

    Realme, yeni nesil amiral gemisi modeli GT 8 Pro ile yılın son çeyreğinde dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Cihazın teknik özelliklerine dair sızan son bilgiler, şirketin bugüne kadarki en iddialı telefonu üzerinde çalıştığını gösteriyor. Özellikle kamera tarafında ciddi bir atılım yapılacağı belirtiliyor.

    GT 8 Pro’nun, Qualcomm’un yeni nesil üst düzey işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 Elite (Snapdragon 8 Gen 2'nin halefi olarak kabul ediliyor) ile güçlendirilmiş olarak geleceği ifade ediliyor. Kamera tarafında ise cihazın arkasında 200 megapiksellik bir periskop telefoto sensöre yer verileceği belirtiliyor. Bu sensörün Samsung HP9 olduğu düşünülüyor ve düşük ışıkta yüksek kaliteli 12 megapiksel görüntüler sunabilmesiyle öne çıkıyor. Bu lensin, sınıfının en güçlü telefoto çözümü olabileceği konuşuluyor.

    Ekran tarafında da önemli bir değişikliğe gidiliyor. Daha önceki modelde kullanılan kavisli OLED panelin yerini, bu kez 2K çözünürlüklü düz bir OLED ekran alacak. Parmak izi okuyucu ise yine ekran altına entegre ultrasonik bir sensör olacak. Ayrıca cihazın suya dayanıklı bir yapıyla sunulacağı da gelen bilgiler arasında.

    Pil tarafında ise kullanıcıları tatmin edecek bir kapasite söz konusu. Yaklaşık 7.000 mAh büyüklüğündeki bataryanın 100W hızlı şarj desteğiyle geleceği söyleniyor. Gövde tasarımında metal orta çerçeveye yer verileceği ve cihazın Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile kutudan çıkacağı da gelen detaylar arasında yer alıyor.

    Bu donanımsal yükseltmelerin doğal bir sonucu olarak, telefonun fiyatında da artış bekleniyor. Realme GT 8 Pro’nun yaklaşık 560 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sunulacağı öngörülüyor. Ayrıca Realme’nin, GT 8 Pro’nun ardından tanıtacağı yeni ürün serilerinde de periskop kameraları yaygınlaştırmayı planladığı belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    order invest audi paket sıralaması youtube katıl videoları izleme hilesi davayı kaybettim avukatlık ücretini nereye yatıracağım 3 günlük 3 gb vodafone linki

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X6 5G
    Poco X6 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum