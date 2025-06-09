Realme GT 8 Pro sızdı: En güçlü Realme telefonu sahneye çıkıyor

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Realme, yeni nesil amiral gemisi modeli GT 8 Pro ile yılın son çeyreğinde dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Cihazın teknik özelliklerine dair sızan son bilgiler, şirketin bugüne kadarki en iddialı telefonu üzerinde çalıştığını gösteriyor. Özellikle kamera tarafında ciddi bir atılım yapılacağı belirtiliyor.

GT 8 Pro’nun, Qualcomm’un yeni nesil üst düzey işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 Elite (Snapdragon 8 Gen 2'nin halefi olarak kabul ediliyor) ile güçlendirilmiş olarak geleceği ifade ediliyor. Kamera tarafında ise cihazın arkasında 200 megapiksellik bir periskop telefoto sensöre yer verileceği belirtiliyor. Bu sensörün Samsung HP9 olduğu düşünülüyor ve düşük ışıkta yüksek kaliteli 12 megapiksel görüntüler sunabilmesiyle öne çıkıyor. Bu lensin, sınıfının en güçlü telefoto çözümü olabileceği konuşuluyor.

Ekran tarafında da önemli bir değişikliğe gidiliyor. Daha önceki modelde kullanılan kavisli OLED panelin yerini, bu kez 2K çözünürlüklü düz bir OLED ekran alacak. Parmak izi okuyucu ise yine ekran altına entegre ultrasonik bir sensör olacak. Ayrıca cihazın suya dayanıklı bir yapıyla sunulacağı da gelen bilgiler arasında.

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Pil tarafında ise kullanıcıları tatmin edecek bir kapasite söz konusu. Yaklaşık 7.000 mAh büyüklüğündeki bataryanın 100W hızlı şarj desteğiyle geleceği söyleniyor. Gövde tasarımında metal orta çerçeveye yer verileceği ve cihazın Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile kutudan çıkacağı da gelen detaylar arasında yer alıyor.

Bu donanımsal yükseltmelerin doğal bir sonucu olarak, telefonun fiyatında da artış bekleniyor. Realme GT 8 Pro’nun yaklaşık 560 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sunulacağı öngörülüyor. Ayrıca Realme’nin, GT 8 Pro’nun ardından tanıtacağı yeni ürün serilerinde de periskop kameraları yaygınlaştırmayı planladığı belirtiliyor.

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