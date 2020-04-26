Yeni Samsung Galaxy Watch sertifikalandı

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Amiral gemisi, fitness odaklı olmayan Samsung akıllı saati Galaxy Watch, şimdiye kadar firmadan gerçek bir tamlayıcı modele sahip olmadı. Bu model, ortaya çıkan sertifikaya göre yakında kullanıcılara sunulacak.

Sertifikaya göre paslanmaz çelik bir gövde hem Bluetooth hem LTE modellerde kendisine yer bulacakken yine iki farklı boyuttaki gövdelerin içerisinde daha büyük bataryalar da yer alacak.

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Samsung Galaxy Watch Active ilk güncellemesini aldı

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Şu an 270 mAh batarya kapasitesine sahip olan 42mm Galaxy Watch modelinin yenisi, 330 mAh pille gelecek. Depolama kapasitesi 8GB olarak şimdikinin iki katı olarak karşımıza çıkacak.

SM-R840 ve SM-R850 kod numaralarıyla, iddiaya göre Bluetooth ve LTE varyantlara ait. Çin’deki sertifikalama otoritesi MIIT’den gelen bu bilgilerde genellikle yanıltıcı unsurlar olmadığı için cihazların yakında tanıtılacağını öngörmek ise yanlış bir yaklaşım olmaz.

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Samsung’un yeni Galaxy Watch modellerinde mekanik dönen çerçeveden vazgeçip tıpkı Watch Active 2 gibi dokunmatik tabanlı bir sisteme dönmesi bekleniyor. Yeni saatlerde ayrıca EKG özelliğinin de standart olarak geleceğinden emin olabiliriz.

https://www.mysmartprice.com/gear/upcoming-samsung-galaxy-watch-models-sm-r850-sm-r840-spotted-china-miit/

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